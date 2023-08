Ezt minden párnak ki kell próbálnia: átadták a Szerelem-tanösvényt

Debrecentől szinte karnyújtásnyira, a határ túloldalán található Székelyhíd, ahol kialakították a Szerelem-tanösvényét, melynek célja, hogy kilenc állomáson keresztül kalauzolja végig a látogatókat, a fiatalokat a párkapcsolatok különböző fázisain az ismerkedéstől a lánykérésen át az örök hűségig.

Az ingyenesen látogatható „tanösvény” Petőfi Sándor verseit idézve, kézzel készített, egyedi haranglábakon, dús lombkoronájú fák és színes virágágyások között segíti, kalauzolja a lelki, szellemi ráhangolódást a házaséletre.

Böjte Csaba ferencesrendi szerzetes álma valósult meg az ösvénnyel a Petőfi Emlékévek idején, amely egy olyan különleges hellyé vált, ahol a látogatók mélyebben bepillanthatnak Petőfi és Szendrey Júlia kapcsolatának romantikus és költői világába. A kilenc állomás mindegyike, egy-egy stációja a párkapcsolatnak, a szerelemnek, ahol Petőfi míves idézetei kísérik a látogatókat az ismerkedés izgalmas pillanataitól a boldog házasságig.

A Szerelem-tanösvény azonban nemcsak párok, de az irodalom, a kultúra, a történelem, sőt a gasztronómia iránt érdeklődők számára is ajánlott úticél, állomás, hiszen a közeli Álmosdon található a Kölcsey Ferenc Emlékház és az álmosdi csata emlékműve. A szomszédos Nagykárolyban van az a híres Arany Szarvas Fogadó, ahol Petőfi megismerte Júliát. Emellett itt a környéken termesztik a magyar mezőgazdaság egyik fontos exportcikkét, a tormát, és itt van Debrecen egykori szőlőskertje, Érmellék, ahol ma is kiváló borokat készítenek.

A szabadság szeretete mellett, sajnos a szerelem és a költészet is nagyon kivesző félben van a világunkból! Ezért munkánkkal Petőfi Sándor vezetésével a házasságban beteljesedő szerelmet és az ezt megéneklő költészetet szeretnénk a fiatalok és a felnőttek figyelmébe állítani

- mondta Böjte Csaba.

Az ösvény létrehozói a fiatalok és az idősebbek figyelmébe is ajánlják ezt az egyedülálló élményt, amely nemcsak a múltba kalauzol, hanem felébreszti a szerelem és a költészet iránti szeretetet is. A Petőfi versekkel ékesített stációk, valamint a Szabadszálláson szeptember első napján megrendezésre kerülő Anyám tyúkja fesztivál és a kiállítás is mind hozzájárulnak ahhoz, hogy Petőfi és Júlia emléke, valamint a szerelem örök értékei továbbra is éljenek és inspiráljanak bennünket.

Különleges szeptemberi mise Böjte Csabával és Petőfiék tyúkja

Ha érdeklődik a Szerelem-ösvény és a hozzá kapcsolódó események iránt, ne hagyja ki a szeptember 1-én Szabadszálláson megrendezésre kerülő szentmisét Böjte Csaba ferencesrendi szerzetessel, valamint a kiállítást, ahol bemutatják az érdeklődőknek a Szerelem-ösvényt.

A szeptember első napjaiban megrendezett Anyám tyúkja gasztronómiai fesztivál, hagyományteremtő céllal indul útjára a Bács-Kiskun vármegyei városban, ahol a Petőfi kultusz ápolása, mellett célul tűzték ki a költőhöz köthető gasztronómiai és kulturális hagyományok ápolását. A fesztiválon összemérik tudásukat a legkiválóbb szakácsok, akik megfőzik a vármegye legfinomabb tyúkpörköltjét, amilyet maga a költő is szeretett.

Címlapkép: Getty Images

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)