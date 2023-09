Ezek most a legkapósabb autók itthon: itt a márkák toplistája

Idén augusztusban a DataHouse adatai szerint 8 977 import használt személyautó kapott hazai rendszámot. Ez az érték 6 százalékkal haladja meg a júliusi értéket, de továbbra is jelentősen elmarad az előző évek havi 10-11 ezres behozatali átlagától. Az autópiacokon a reálbércsökkenés miatt kialakult átmeneti keresleti sokk várhatóan csak az év vége környékén oldódik majd.

„A használtautó-import havi értéke augusztusban már csak 7,5 százalékkal maradt el 12 hónappal korábbi értéktől, de ez egyelőre jórészt annak köszönhető, hogy tavaly ebben a hónapban már megkezdődött a használtautó-behozatal azóta is tartó visszaesése. Az elmaradás továbbra is elsősorban keresleti okokkal magyarázható: a reálbérek visszaesése, illetve a megugró hitelkamatok ezt a piacot különösen érzékenyen érintik. Az inflációs nyomás enyhülésével (kedvező forintárfolyam mellett) az év utolsó hónapjaiban már esély van érezhető növekedésre is" – mutat rá Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója.

A behozott használt autók közötti márkasorrendet hagyományosan a Volkswagen vezeti, ugyanakkor idén augusztus végéig néhány tucat autóval előzve az Opelt, a második helyre a Ford kúszott fel. Az Audi negyedik helye változatlan, az ötödik és hatodik helyen viszont szintén helycsere történt: a Mercedes megelőzte a BMW-t. Az elmúlt nyolc hónapban csaknem minden második importált használt autó e márkák valamelyikét képviselte.

A használtautó-import a teljes hazai használtautó-kereskedelemnek egy viszonylag kis szelete: a belföldi átírások száma 6-7-szeresen múlja felül az importból származó autóvásárlásokét. A használtautó-import mennyisége az év első nyolc hónapjában összesen 70 937 volt, ami 21 százalékkal marad el az előző év hasonló időszakában regisztrált 89 476-os értéktől. Ugyanebben az időszakban az újautó-eladások száma 73 870 volt, ami 3 százalékkal kevesebb az egy évvel korábbi 76 347-es mennyiségnél.

A nehézségeket a kereskedők is érzékelik

Az elmúlt hetekben a JóAutók.hu többszáz autókereskedőt kérdezett meg arról, mit tapasztaltak az idei első félévben a tavalyi hasonló időszakhoz viszonyítva. A beérkező válaszokból az derült ki, hogy a kereskedők 92 százaléka érzékelt csökkenő érdeklődést idén, a visszaesés a nagyobb értékű személyautóknál volt a legmagasabb.

A kereskedők visszajelzései szerint a kereslet a korábbi dinamikus áremelkedést is visszafogta: 57 százaléknyian azt jelezték vissza, hogy az általuk meghirdetett használt autók átlagára csökkent, 17 százalék szerint nem változott, és csak 26 százaléknyian számoltak be átlagár-növekedésről. Mindez azért különösen fájó számukra, mert ezzel egyidőben átlagosan 17 százalékos éves költségnövekedést jeleztek vissza.

Címlapkép: Getty Images