Mégis, mi folyik a Volánnál: újra forgalomba állítják ezeket a matuzsálem buszokat

Az Ikarus-rajongók találkozójától a hatvani nosztalgia-telephelyig, a szolnoki RepTártól a vácrátóti arborétumig és a veresegyházi medveparkig számos eseményre, illetve helyszínre látogathatnak el az érdeklődők retró járműveinkkel szeptember-októberbe - írja közleményében a Volánbusz.

A Volánbusz több nosztalgiajárattal várja az érdeklődőket az őszi szezonban. Szeptember 30 és október 1 között az V. Ferihegyi Ikarus Találkozóra indulnak járatok. A tömegközlekedési társaság tíz retró járművel vesz részt az Ikarus-rajongók találkozóján. Nosztalgiaflottájuk szinte teljes egészében felsorakozik, jelen lesz az Ikarus 30, 55, 66, 266, 415, 556, E94G és E99 is. A retró buszok nosztalgiaköröket rónak az Aeropark és a Ferihegy 1-es terminálja között. A vállalt buszai mindkét nap Budapest, Népliget 12-es kocsiállása és az Aeropark között is közlekednek, az alábbiak szerint:

Budapest, Népliget–Aeropark: 9:00, 10:00, 11:00, 13:30, 14:30,

Aeropark–Budapest, Népliget: 13:00, 14:00, 17:30, 18:00.

Október 7-én is indul nosztalgiajárat a Piroska névre keresztelt Ikarus 30-as vasparipával, az irány pedig a vácrátóti arborétumba lesz. Az indulás 10-kor lesz, Budapest, Stadiontól Vácrátótra fognak érkezni az utazók, majd hazafelé is Budapest, Stadionnál szállhatnak le.

Utazás az ikonikus Ikarus 30 típusú, hetven esztendős autóbusszal hazánk legnagyobb botanikus kertjébe, Vácrátótra. Séta a 27 hektáron elterülő, romantikus táji elemekkel tarkított, lenyűgöző fajgazdagságú angolparkban, ahol a kaktusz- és a pozsgásház, valamint a trópusi és a pálmaház növényritkaságait is megcsodálhatjuk. Az október 7–8-i hétvégén tartják meg a „Földi javak asztalunkon” c. családi napot és vásárt, ahol őstermelőktől is lehet vásárolni.

- áll a Volán közleményében.

Október 14.-én indul a túra Farossal (Ikarus 66) a Volánbusz hatvani nosztalgia-telephelyére. A Volánbusz értékmentési programjának központjaként szolgáló hatvani Volán-telepet fogják felkeresni, amely az Ikarus 200-as és 400-as buszcsalád számos darabjának biztosít bemutatóhelyet. Más különlegességek is megtekinthetők itt, pl. az Ikarus 630 múzeumbusz, az Ikarus 955 és NABI Sirius buszok, továbbá számos ZiL, IFA, Robur és Tatra tehergépjármű, Żuk kisteherautó, illetve Dutra traktor. A nap fénypontjaként a Mávaut Ikarus 556 emeletes autóbusszal tehetnek a látogatók Hatvan környékén egy élménygazdag nosztalgiakört. Az indulás 13:00-kor lesz, Újbuda-városközponttól Hatvanra és ugyanoda is Újbudára fognak visszárni az utasok.

Október 21.-én 11 órakor indul Budapest, Stadiontól nosztalgijárat a veresegyházi medveotthonba ugyancsak Piroskával.

Közép-Európa egyetlen medveotthonában más állatok – például madarak, illetve farkasok, oroszlánok és egyéb emlősök – is élnek, de a fő attrakciót természetesen a mézet majszoló macik jelentik. Békés dörmögésükre mi mással lehetne jobban ráhangolódni, mint a Volánbusz nosztalgiaflotta korelnöke, az Ikarus 30 típusú autóbusz Csepel-motorjának brummogásával?

- írja a Volán.

Október 28.-án 9 órakor indul Farossal egy járat a RepTár Szolnoki Repülőmúzeumba. A RepTár Szolnok repülőmúzeuma, egyedülálló repüléstörténeti kiállítóhely Kelet-Európában. A múzeum több mint 4500 m2 fedett kiállítóterével és mintegy 60.000 m2 alapterületével már mérete okán is figyelemre tarthat számot. A múzeum nem egy repülőgép-emlékpark, a nyugdíjazott és restaurált gépek mellett több interaktív eszköz kínál különleges élményt a látogatóknak.

Címlapkép: Getty Images

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)