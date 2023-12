Örülhetnek a magyar autósok: ezen a szakaszon új elkerülő utat adtak át

Az elmúlt 12 év munkájának köszönhetően - a folyamatban lévő fejlesztésekkel együtt - az ország településeinek közel 73 százaléka lesz elérhető 30 percen belül kétszer kétsávos úton, ez a lakosság mintegy 89 százalékát szolgálja ki biztonságos módon - mondta az Építési és Közlekedési Minisztérium állami beruházások társadalmi koordinációjáért felelős államtitkára amikor pénteken átadták a 23-as főút Bátonyterenyét elkerülő és a várost észak-déli irányba összekötő új szakaszait.

Ágh Péter az ünnepélyes átadón azt mondta, hogy a 23-as főút Bátonyterenye-Kisterenye új nyomvonalú elkerülő út egy komplex, több elemből álló projektet jelent, amely magába foglalja az elkerülő út, az észak-déli irányú összekötő út, valamint az átkelési szakasz építését is. Pénteken az első két projektelemet adták át, így a közlekedők már használhatják az egyes útszakaszokat, de a kivitelező tavaszig - a forgalom zavarása nélkül - még munkálatokat végez ezeken.

Amit az új útról tudni érdemes

Kifejtette, hogy az elkerülő egy kétszer egysávos, másodrendű főút, amely 2,3 kilométer hosszú és három körforgalmat alakítottak ki rajta. Készen van az észak-déli irányú összekötő út is, amely szintén kétszer egy sávon szolgálja a forgalmat. Ennek hossza 2,18 kilométer és egy körforgalmat is kialakítottak a szakasz végén; a megépítésének köszönhetően valósul meg Kisterenye és Nagybátony összeköttetése - tette hozzá.

Az államtitkár kiemelte, hogy Bátonyterenyét több vízfolyás és vasúti pálya is tagolja, így hét hidat és két új vasúti átjárót is kialakítottak, a mintegy 400 méternyi burkolt út és 215 méternyi kerékpárút építése mellett. Kitért arra is, hogy az átkelési szakaszon a teljes útzár mellett végezhető munka, a Tarján patakon átívelő híd bontása és építése várhatóan 2024 januárjában kezdődhet, ezért volt szükség a másik két projektelem korábbi átadására, hiszen ezek szolgálnak majd terelőútként az építkezés alatt.

2700 milliárd forintnyi utat építettek

Hangsúlyozta, hogy az elmúlt öt évben az Építési és Közlekedési Minisztérium a jogelődjével együtt 460 kilométernyi gyorsforgalmi utat építtetett, 260 kilométer főutat fejlesztettek és 27 balesetveszélyes csomópontot alakítottak át körforgalommá összesen mintegy 2700 milliárd forintból.

Csak idén - a háború és az elhibázott szankciós politika miatti nehéz gazdasági helyzetben is - majdnem 70 kilométer főutat és 34 kilométernyi egyéb utat adtak át hét balesetveszélyes csomópont átépítése mellett és két Ipoly-híddal együtt - mondta Ágh Péter. Az ünnepélyes átadón jelen volt Becsó Zsolt (Fidesz), a térség országgyűlési képviselője és Nagy-Majdon József Bátonyterenye polgármestere is.

