Kész horror, mennyivel cikázott Nógrádban az ámokfutó sofőr: nem úszta meg büntetés nélkül

114 kilométer/órás sebességgel száguldott végig egy sofőr Ludányhalászi lakott területén.

A Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság megelőzési célzattal továbbra is közzéteszi a legkirívóbb sebességtúllépésekről készített felvételeket.

A nool.hu számol be arról, hogy január 16-án, kedden délelőtt Ludányhalászi Rákóczi útján, lakott területen belül járművével a megengedett 50 kilométer/órás sebesség helyett 114 kilométer/órás tempóval haladt. A közlekedési járőrök 169 ezer forint közigazgatási bírságot és 6 közlekedési előéleti pontot szabtak ki.

Nem éri meg sietni! A sebességhatárok átlépésével hosszú úton is csak perceket nyerhetünk, viszont szabályszegő magatartásunkkal saját és mások életét, egészségét is veszélyeztethetjük, emellett jelentős pénzbüntetést és a vezetői engedélyünk elvesztését is kockáztathatjuk

– emelte ki az esettel kapcsolatban Buda Gábor, a Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője.

Címlapkép: Getty Images

