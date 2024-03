Ilyen tiltott eszközökkel főzték őseink a pálinkát: bámulatos, milyen hagyományokat ápolnak vidéken

A Lakitelken található Hungarikum Liget, a magyar kulturális örökség megőrzésének és népszerűsítésének élharcosa, számtalan tevékenységgel és szolgáltatással várja látogatóit. A hagyományőrzéstől kezdve a modern turizmusig, egyedülálló módon ötvözik a múltat a jelen igényeivel. A családoktól az üzleti utazókig mindenki megtalálhatja a számára ideális kikapcsolódási formát, miközben a helyi közösségek és a gazdaság is profitál az általuk kínált lehetőségekből. A régió számára a Hungarikum Liget nem csupán turisztikai célpont, hanem egy olyan kulturális központ, amely hozzájárul a helyi identitás erősítéséhez és a magyar örökség ápolásához. Az intézmény vezetőségét felkeresve közelebbről ismerhettük meg tevékenységüket.

Milyen konkrét tevékenységeket végez a Hungarikum Liget annak érdekében, hogy népszerűsítse és megőrizze a magyar kulturális örökséget?

Az értékek kikötője, ahol nem csak a víz gyógyít! A Hungarikum Liget a magyar kulturális örökség megőrzése és továbbadása iránt való elköteleződése az alapítás óta a mindennapjaink része. A lakiteleki Népfőiskola által működtetett Kösöntyű Néptánccsoport 1993 februárjában alakult senior csoportként. A népdal, a néptánc közösségteremtő erő, megőrzött tudás, amely táplálja mai kultúránkat. Színpadi szerepléseiken nemcsak táncban, hanem látványban is – az eredeti viseletek, vagy azok alapján varrott ruhákban is – igyekeznek a hagyományt közvetíteni. Munkájukat jellemzi számtalan hazai és határon túli fellépés, nyári tábor, népfőiskolai táncházak, Kárpát-medencei gyűjtőutak. Megőrzött örökségünk része, hogy a lakiteleki Népfőiskola a nemzeti emigráció központja is. Évtizedes gyűjtőmunkával a világ minden részéből több ezer könyv, magyar nyelvű újság, folyóirat, kis nyomtatvány, röplap és más írásos anyagok, egyéb dokumentumok, relikviák, valamint az „Emigráció a Hazáért” állandó kiállítás ad hiteles képet a nyugat európai és a tengeren túli magyar közösségek, alkotók, írók életéről és munkásságáról. Ha teszünk egy sétát, a Keresztény panteonban a 20. században élt, meghatározó keresztény vértanúink, hitvallóink, míg a Nemzeti panteonban az egyes tudományterületek, művészeti ágak jeles képviselőinek a szobrát találjuk, azokét, akiknek kapcsolata, kötődése volt Lakitelekhez, vagy ehhez a szellemiséghez.

A Tisza Vendéglőben Herman Ottó tiszai grafikáiban gyönyörködhetünk, vagy a Kácsor tanyában Lakitelek történetét, valamint a tiltott pálinkafőző eszközöket ismerhetjük meg.

A kulturális örökség népszerűsítését segíti a Csillagnéző Planetárium, ahol magyar mondák szövik át a csillagképek történeteit; a Hungarikum Kiállítóház, ahol korszakalkotó tudósaink jelennek meg színes, játékos, modern formában, hogy az a gyermekek és iskolások számára is érdekes legyen. A Nimród Footgolf pálya, amit, ha a Kunhalom tetejéről nézzük, a Nimród csillagkép pontjait látjuk kirajzolódni. A Hungarikum Liget – leánykori nevén Népfőiskola – ezeken kívül Értékfeltáró Kollégiumokat szervez a Kárpát-medencében, ahol egyetemista kutatócsoportok kétszer egy héten keresztül tárják fel egy adott hazai vagy külhoni tájegység értékeit, értékőrzőit. A kutatás eredménye egy, az értékeket bemutató kötet, DVD melléklettel, valamint a kutatás alatt készült képekből készített kiállítás. Eddig harminc kötetet jelentettünk meg. Ezzel is bizonyítottuk, hogy a legkisebb település is kincseket rejt. A Hungarikum Liget szabadegyetemei, táborai, kiállításai is mind a magyar kulturális örökséget őrzők és ápolók szellemiségben kerülnek megszervezésre. Az idei esztendőben öt új kollégiumot indítottunk: Bárczi Kollégium, Vámbéry Kollégium, Hungarikum Kollégium, Boldog Ceferino Kollégium és a Szent Imre Kollégium. Több mint 150 fiatalt vettünk föl, a Kárpát-medencéből negyed évente érkeznek a hallgatók.

Milyen szolgáltatásokat, lehetőségeket kínálnak a Hungarikum Ligetben a különböző célcsoportoknak, mint családok, párok, üzleti utazók, gyógyturisták stb.?

A Hungarikum Liget szolgáltatásai között szálláslehetőségek széles kínálata található a jurtatábortól, a kempingen és a fogadón át, a három- és négycsillagos szállodákig. A Hungarikum Hotel**** Superiorban minden szoba egy-egy hungarikumról kapta a nevét, amely hungarikum az adott szobában egy vitrinben, filmben is megelevenedik. A gyógyturizmust szolgálja, hogy minősített gyógyvízzel rendelkezik a komplex szolgáltatások kínáló Gabriella Gyógy- és Strandfürdő a gyógyulni, fürdőzni, pihenni vágyók számára. A fürdő épületén belül családi élménymedence, egy játékelemekkel ellátott pancsoló gyerekmedence, hideg és meleg vizes ülőmedence (amely váltófürdőként széleskörben különösen kedvelt), egy úszómedence és több gyógyvizes ülőmedence, valamint a szaunavilág részleg is megtalálható. A fedett gyógyfürdőhöz tartozik az egész évben nyitva tartó kültéri barlangmedence, melynek kupolájában az aktuális évszak csillagképei találhatóak. A fürdő nyitott részén pedig a medencéken túl, sportpályák széles választéka várja az aktív pihenésre vágyókat. A fürdőhöz kapcsolódik a 2021-ben átadott Ligetszépe Gyógyászati Központ, a legsokoldalúbb balneoterápiás, számos hidroterápiás, fizikoterápiás és nem utolsó sorban mozgásterápiás kezeléssel is várja az idelátogatókat, amely kezelések szakorvos által írt beutalóval, társadalombiztosítási támogatással is igénybe vehetők. A gyógymedencék töltővizét a Népfőiskola Alapítvány saját gyógyvíz-kútja, a Mária Boldogasszony Kút adja, melynek nátrium-hidrogén-karbonátos gyógyvize bizonyítottan kedvező hatással bír többek között a kopásos ízületi problémák enyhítésére. Így a Gyarmati Dezső Tanuszodában is - az úszómedence mellett - helyet kapott egy kültéri gyógyvizes medence, amely szintén várja a gyógyulni, kikapcsolódni vágyókat. A Tisza Vendéglőben és a Czifray István Étteremben, a Hungarikum Liget zöldségfeldolgozó üzeme különlegességeivel és házias ízekkel várják a szállóvendégek mellett, az oda egy finom ebédre vagy vacsorára betérőket. A Petőfi Kávézó saját Kossuth kiflit kínál a kávé mellé, aki pedig haza is szeretne vinni valamilyen finomságot, a Liget ABC-ben megvásárolhatja a zöldségfeldolgozó üzemben készült házi savanyúságokat, szörpöket, lekvárokat. A Hungarikum Liget, az értékek kikötője kortalan, hiszen itt mindenki megtalálja a számára vonzó, pihentető vagy épp felfedezésre váró értékeket, lehetőségeket. Akár családosan, csoportosan vagy egyénileg érkeznek, rövidebb vagy hosszabb időre. Kedvelt úti cél családi nyaralások, tantestületi- és baráti kirándulások, osztálykirándulások, óvodás és nyugdíjas csoportok, csapatépítő tréningek, vagy épp konferenciára érkezők számára is. Egy különleges tér, ahol megannyi szellemi táplálék és lelki felüdülés várja a nyitott szívvel érkezőt. Nem csak az épületegyüttes termeiben helyet kapó kiállításokon, de a Hungarikum Liget minden szegletéből a magyar múlt öröksége, a nemzeti és keresztény panteon nagyjai köszönnek vissza. Bejárva a 27 hektáros területet érdekes felfedezést nyújthat a Nimród Footgolf pálya és az azt körülvevő tanösvény, a Zenepavilon, a Vaspatkó Lovarda, az Ősök sírja, a Vezéri Kőjurta, a Kácsor tanya, a Szent István-kápolna, a Bibliaház, a Magyar Borok Katedrálisa, a Hungarikum Kiállítóház és a Tájoló kárpát-medencei vaktérképe. Bárhol megpihenhetünk egy padon, amely padok szintén emléket állítanak egy-egy Lakiteleki Népfőiskolához kötődő személyiségnek vagy szervezetnek. Vendégeink számára reprezentatív termeket és minden igényt kielégítő technikai hátteret tudunk biztosítani, legyen szó akár esküvőről, konferenciáról, találkozóról, sporteseményről vagy épp koncertről, az ezer főt befogadni alkalmas Kárpáti Rendezvényházban. Minden egy helyen - ez teszi a Hungarikum Ligetet különlegessé, itt helyben tudjuk biztosítani a szállást, a konferencia termet, az étteremet, a fürdőt, lovardát, a footgolf pályát, kiállításokat, planetáriumot, kápolnát, a Magyar Borok Katedrálisában pedig lehetőség van bortrezor bérlésre, szervezett- vagy magán borkóstolókon való részvételre.

Milyen jelentősége van a Hungarikum Ligetnek a régió számára? Milyen hatást gyakorol a helyi közösségekre és a turizmusra?

A Hungarikum Liget jelentősége nem csak a régióban, de Kárpát-medence szinten ismert és elismert. Találkozó hely, ahol az egészségmegőrzésen és a gyógyításon túl, tudományos munka, kutatás, oktatás-nevelés, ismeretterjesztés, sportélet és egyéb tevékenység, valamint a Kárpát-medencei Népfőiskolai Hálózat szervezése is történik. Régiós szinten a Hungarikum Liget erénye, hogy komplexitásával tökéletes helyet ad a különböző érdeklődésű csoportok összejöveteleinek, így például helyet ad mások mellett gombászok, zenekarok, kórusok találkozójának, veterán járművek összejövetelének, gyűjtők találkozójának, vagy épp sakk-, ulti- és römi bajnokságnak is, hogy párat említsek. A Kárpátia Rendezvényházat 2024-ben adtuk át, itt lehetőség van nagyszabású sportesemények, koncertek, színházi előadások, találkozók megtartására is. Ilyen volt a február elején szervezett Kösöntyű Néptánc Találkozó is, amely közel 1300 látogatót, táncost és nézőt vonzott.

Milyen kapcsolatokat ápol a Hungarikum Liget a helyi közösségekkel és intézményekkel annak érdekében, hogy erősítse a regionális identitást és támogassa a helyi kulturális kezdeményezéseket?

A Hungarikum Liget fontosnak tartja és jó kapcsolatot ápol a térségi és a helyi közösségekkel, intézményekkel. Nem csak helyszínt biztosít kisebb és nagyobb rendezvényekhez, összejövetelekhez (pl.: lovas polgárőr találkozó, sport bál, kerekes székesek tánctábora, Tevékeny Élet Fesztivál – nyugdíjas csoportoknak…), de a nagycsaládosoknak kedvezményes nyaralás lehetőségét, a környékbeli iskolásoknak lovas- és úszásoktatást, a felnőtteknek, kedvezményes fürdőbelépőt biztosít. Mindemellett anyagilag is támogatja a helyi közösségeket. A helybéli, közel 50 egyetemistának havonta tanulmányi ösztöndíjat ad.

Milyen módon járul hozzá a Hungarikum Liget a helyi gazdaság fejlődéséhez és a turizmus fellendítéséhez a régióban?

A Hungarikum Liget több mint 300 embernek ad munkalehetőséget, ezáltal a térségben az egyik legjelentősebb munkaerőpiaci tényezőjévé vált. Korábban általános tendencia volt, hogy a fiatalok a középiskola elvégzését követően elhagyták szülőfalujukat, a kistelepülésekről a megyeszékhelyek vagy a főváros felé vették az irányt, a jobb munkakörülmények és a magasabb fizetés reményében. Ezt felismerve, a Hungarikum Liget nagyon sok fiatalnak ad munkalehetőséget, akik így nem kerülnek távol a családjuktól, ez pedig kulcsfontosságú gazdasági- és szociokulturális szempontból is. A munkavállalók Lakitelek mellett a környező településekről is - Szentkirály, Tiszakécske, Kiskunfélegyháza, Kecskemét - ide járnak nap, mint nap dolgozni. Vagy itt említeném meg azt is, hogy a Hungarikum Liget Zöldségfeldolgozó üzeme jelentős felvásárlója a környékbeli termelőknek, hiszen a saját termelésen túl, a szörpök, lekvárok, savanyúságok a környező földek termelte alapanyagokból készülnek, ezzel segítve a gazdákat. A magyarság és a régió jó hírnevét, a turizmus fellendítését, a gyógyászati és gyógyvizes kezeléseken túl, az országismereti és műfordítói táborok is szolgálják, így nem csak a Kárpát-medencéből, de számos külföldi országból – Európából és Közép-Ázsiából – érkeznek vendégek, akik tovább adják egymásnak a lehetőséget, és térnek vissza maguk is, mikor újra Magyarországon járnak, hiszen Lakitelek az értékek kikötője, ahol nem csak a víz gyógyít!

