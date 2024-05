Súlyos hiba a kertben: ezeket a zöldségeket soha ne ültesd egymás mellé + Lista

Kertészkedés közben, ha ültetésre szánjuk magunkat, érdemes pár dologra odafigyelni, többek között arra is - amire egyébként nem sokan szoktak -, hogy mit mivel társítunk. Vannak növények, amiket kifejezetten ajánlott együtt termeszteni, és persze olyanok is, amiket jobb, ha távol tartunk egymástól - írta az Agrárszektor.

Számos előnnyel járhat, ha gondosan összeválogatjuk az egymás mellé ültetett növényeket: vonzhatják a beporzókat és elriaszthatják a kártevőket, így akár rovarriasztóként is funkcionálhatnak. Mindezek mellett még a talaj termékenységében is komoly szerepük lehet azáltal, hogy javítják a tápanyagellátást. De nemcsak ez az egyetlen nyomós ok, amiért megéri odafigyelni a társültetésre. Vegyünk egy példát: ha olyan magas növényt ültetünk, mint például a kukorica, megfelelő árnyékot tudnak nyújtani egy olyan növény számára, - mint a saláta - amelynek némi árnyék is szüksége van. Még a gyomok elnyomásában is segítségünkre lehet az, ha alaposan összeválogatott növényeket ültetünk- írta az Agrárszektor a írja a gardeningsoul.com cikke alapján.

Most pedig nézzünk néhány példát:

Spárga: bazsalikommal, korianderrel, kaporral, körömvirággal, oregánóval, petrezselyemmel, paprikával, zsályával, kakukkfűvel és paradicsommal ültethetjük.

bazsalikommal, korianderrel, kaporral, körömvirággal, oregánóval, petrezselyemmel, paprikával, zsályával, kakukkfűvel és paradicsommal ültethetjük. Alma, sárgabarack: érdemes a fokhagyma közelébe ültetni, hiszen segít elűzni a kártevőket, például a levéltetveket és az atkákat is. A fa gyökerei a fokhagyma által termelt ként is felszívják, így a fa jobban ellenállhat a gombának és a penésznek. A körömvirág a gyümölcsfák másik nagy kedvence, mivel vonzza a beporzókat, amelyek aztán beporozzák a gyümölcsfákat is. Ráadásul ezek a virágok segítenek elriasztani különböző kártevőket is.

érdemes a fokhagyma közelébe ültetni, hiszen segít elűzni a kártevőket, például a levéltetveket és az atkákat is. A fa gyökerei a fokhagyma által termelt ként is felszívják, így a fa jobban ellenállhat a gombának és a penésznek. A körömvirág a gyümölcsfák másik nagy kedvence, mivel vonzza a beporzókat, amelyek aztán beporozzák a gyümölcsfákat is. Ráadásul ezek a virágok segítenek elriasztani különböző kártevőket is. Bazsalikom: remek növény, amit paradicsom mellé ültethetünk, hiszen nemcsak ételekben, hanem a kertben is jól működnek együtt, a bazsalikom is segíthet elűzni a kártevőket. Ezen kívül spárga, oregánó és paprika mellé ültethetjük.

remek növény, amit paradicsom mellé ültethetünk, hiszen nemcsak ételekben, hanem a kertben is jól működnek együtt, a bazsalikom is segíthet elűzni a kártevőket. Ezen kívül spárga, oregánó és paprika mellé ültethetjük. Bab: termeszthető sárgarépa, zeller, mángold, kukorica, uborka, padlizsán, borsó, burgonya, retek és eper mellett. Ugyanakkor kerüljük a metélőhagyma, fokhagyma, póréhagyma és hagyma közelébe ültetést. A céklát és a babot sem érdemes egymás mellett termeszteni, mert akadályozhatják egymás növekedését. Céklát viszont ültethetünk káposztafélék, kukorica, fokhagyma, karalábé, póréhagyma, saláta, menta és burgonya mellé.

termeszthető sárgarépa, zeller, mángold, kukorica, uborka, padlizsán, borsó, burgonya, retek és eper mellett. Ugyanakkor kerüljük a metélőhagyma, fokhagyma, póréhagyma és hagyma közelébe ültetést. A céklát és a babot sem érdemes egymás mellett termeszteni, mert akadályozhatják egymás növekedését. Céklát viszont ültethetünk káposztafélék, kukorica, fokhagyma, karalábé, póréhagyma, saláta, menta és burgonya mellé. Sárgarépa: jól társítható babbal, káposztával, metélőhagymával, póréhagymával, salátával, hagymával, paprikával, retekkel, rozmaringgal, zsályával és paradicsommal. Arra viszont figyeljünk, hogy kapor, paszternák és burgonya mellé ne kerüljön.

jól társítható babbal, káposztával, metélőhagymával, póréhagymával, salátával, hagymával, paprikával, retekkel, rozmaringgal, zsályával és paradicsommal. Arra viszont figyeljünk, hogy kapor, paszternák és burgonya mellé ne kerüljön. Uborka: bátran ültessük spárga, bab, káposztafélék, zeller, kukorica, kapor, karalábé, saláta, hagyma, borsó és retek mellé. Nem szabad azonban burgonya vagy zsálya mellé tenni.

Fokhagyma: remek társnövény a rózsáknak, segít elűzni a levéltetveket. Magas a kéntartalma, így segít megszabadulni a kártevőktől. Remek társ céklához, káposztához, zellerhez, gyümölcsfákhoz (például sárgabarack, alma és cseresznye), salátához, burgonyához, eperhez és paradicsomhoz. Ne ültessük borsó mellé.

Saláta: rukkola, cékla, káposztafélék, sárgarépa, zeller, cseresznye, uborka, kapor, fokhagyma, hagyma, retek, spenót, tök és eper mellé is ültethető.

A cikk folytatása az Agrárszektoron olvasható, ITT!

Címlapkép: Getty Images