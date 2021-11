El se hiszed, milyen életelixír a valódi méz: dédanyáink legjobb praktikáival

Riasztó jelenség ma Magyarországon, hogy vadbeporzó méhek száma fokozatosan csökken, ezért évről évre egyre kevesebbet belőlük a városi parkokban, virágágyások közelében. Ezzel szemben a mézelő méhek, akiknek családszáma az őszi felmérés szerint 1 millió 200 ezerre tehető, egy mesterségesen fenntartott populáció, nekik köszönhető a hazai méztermés is. A HelloVidék írt arról, hogy a magyar méhészeti ágazat néhány éve leszálló pályára került, míg pár évtizede még az aranykorának örülhetett. A húszezer tonnás magyar méztermelői piac jelenleg stagnál, a jövője pedig igencsak kérdéses.

Ezért is becsüljük meg a méheket és a tőlük kapott mézet!

Az első és legelkeserítőbb ok, ami a hazai méhészet jövőjét fenyegeti, az a növényvédőszerek használatában keresendő: olyan peszticideket használnak a mezőgazdaságban, amelyek nagyon hamar megölik a méheket és a többi rovart. A másik ok pedig az, hogy a világ méztermelésésnek jelentős hányadát a kínai méz adja, 550 ezer tonna éves mennyiséggel. Ez óriási szám, különös tekintettel arra, hogy nyílt titok, nincs ekkora méhészeti kapacitásuk, magyarán illegális üzemekben előállított "mézről" van szó. Ezért sem mindegy, honnan, milyen minőségű, és milyen védjeggyel előállított mézet vásárolunk, hiszen mindenfelé hamisítják már! Ha feltűnően olcsón adja a kereskedő, legyünk résen! A legjobb egyenesen a termelőtől vásárolni - de erről korábban a HelloVidék itt írt.

Idén is kiváló a magyar méz, csak őrült drágán kínálják

A méhészeti ágazat idén sikerrel vette az akadályokat. Túlélte a hosszan elhúzódó kora tavaszi fagyok okozta károkat, de bizonyos mézfajták nagyon megsínylették az időjárást, így alig van belőlük országosan, ezért is drasztikusan megemelkedtek az árak. Így járt az akác, a hárs, de a repceméz sem idén döntött csúcsot, ami a mennyiséget illeti, mert a minőségre szerencsére nem lehet panasz. A méz árának drágulása azonban folyamatos, viszont inkább a mézkészletek kimerülése jelentheti a gondot - adta hírül a Pénzcentrum. Tavaly ősszel már figyelmeztettek, és idén januárra jelentősen meg is csappant a hazai mézkészlet, nem csoda, hogy az egekben van most a méz ára. Nem tudni, az idei készletek meddig tartanak ki, nem árthat, ha előre vásárolunk.

A méztermelők közösségi oldalain azt olvashatjuk, hogy a kereskedők a hordós akácmézet kilónként 2300–2500 forintért veszik tőlük. A nagyáruházak ugyanakkor 4500 forintot is elkérnek érte. A termelők szerint a bolti minőség sok esetben meg sem közelíti a tőlük felvásárolt mézét, mert nem minden kereskedő kezeli tisztességesen az árut. A mézhamisítás is nagyipari méreteket öltött mára. Az online piacon a hordós kiszerelésű termelői akácméz kilója 2300–2500, a repce-, napraforgó- és a vegyes virágméz 1000–1200 forintért kapható. Az egyik egri szupermarketben, kiszereléstől függően, az akácméz 4000–4800, a virágméz 2500–3000 forint. A város piacán ezeket 4000, illetve 2500 forintért kínálják.

- írta a Heol.

A méz átlagára forint/kilogramm – június hónapokban:

2017-ben: 1870 Ft/Kg

2018-ban: 1911 Ft/Kg

2019-ben: 1922 Ft/Kg

2020-ban: 2073 Ft/Kg

2021-ben: 2407 Ft/Kg

Megéri így is költeni rá: gyógyerő lakozik benne!

Az ember már a kőkorban is ismerte és fogyasztotta a mézet, az mézvadászaton begyűjtött nektár akkoriban az egyetlen édesítőszer volt. Hosszú-hosszú ideje használják már házi gyógymódként is, az ókori egyiptomiak voltak az első nagy méztermelők. Amellett, hogy mézzel ízesítették édességeiket és süteményeiket, a mumifikálás során is alkalmazták jó konzerváló képessége miatt. Emellett az egyiptomiak gyógyításhoz is alkalmaztak mézet: nemcsak sebfertőtlenítés, fájdalomcsillapítás és gyulladáscsökkentés céljából kenőcsöket, hanem hatékony fogamzásgátlókat is készítettek belőle. Az egyiptomi orvostudományt összefoglaló görög tudós, Hippokratész mézkenőcsöt ajánlott lázcsillapításra és mézes vizet az atléták teljesítőképességének növelésére.

Pozitív hatását kísérletek is igazolják

Oxfordi kutatók szerint például a méz egyenes "lekörözi" az antibiotikumot a köhögés és a megfázás kezelésében: egy kutatás arra az eredményre jutott, hogy sokkal hatékonyabb, mint a legtöbbször felírt gyógyszerek ebből a szempontból. A tudósok azután jutottak erre az eredményre, hogy kiderült, "az istenek nektárja" bővelkedik antimikrobiális összetevőkben, ami a méheknek köszönhető. A tanulmány arra is rávilágított, hogy a mézfogyasztó betegeknél 36 százalékkal csökkent a köhögés gyakorisága, 44 százalékkal pedig a súlyossága, írja a Daily Mail.

Mai ismereteink alapján a méz közel 70-féle gyógy- és fiziológiai hatással bír. A mézzel (illetve egyéb méhészeti termékekkel) való gyógyításnak külön neve is van: ez az apiterápia.

A természet eme édes adománya négyötödrészt glükózból és fruktózból áll, ám még így is fér bele mindenből, ami jó: kalcium, réz, vas, magnézium, mangán, foszfor, kálium, nátrium, cink és kis mennyiségben B1, B2, B3, B5, B6, C-vitamin. A sötétebb mézek (pl. fenyő, pitypang) gazdagabbak ásványi elemekben, vasban, rézben és mangánban.

Ahány méz, annyiféle gyógyír

Hazánkban becslések szerint 850 növényfajt tartanak számon, mint méhek által látogatott növényt. A legfontosabb fafélék: a füzek, a gyümölcsfák, a juhar, az akác, a gesztenye, a hárs. Szántóföldi növények tekintetében: a repce, a mustár, a facélia, a lucerna, a napraforgó, az olajretek, bíborhere, vetési bükköny, szarvaskerep és a pohánka. A gyomnövények: mint a mezei aszat, ebszékfű, a selyemkóró, az aranyvessző, vaddohány és a különböző mézharmatok: a fenyőfélék, a hársak és a gesztenye. Külön kiemelendőek a gyógynövények: medvehagyma, mentafajok, levendula, kerti ruta, orvosi somkóró, édeskömény, borágó, szúrós gyöngyajak, tarlóvirág, orvosi zsálya, citromfű, kakukkfű, bazsalikom és a körömvirág. Ahány méz, annyiféle gyógyír, de lássuk csak a legfontosabb tulajdonságaikat:

Akácméz: világos-aranysárga, sokáig folyékony marad. Íze enyhe, kellemes. Az akácméz magas flavonoidtartalommal rendelkezik. Az antioxidánsokról úgy gondolják, hogy segítenek küzdeni a szívbetegségek és még a rák egyes formái ellen is. Kutatások szerint, számos rezisztens baktérium ellen is hatékony, mivel összetevői lassan hidrogén-peroxidot szabadítanak fel, amely sav lebontja a baktériumok sejtfalait. Néhány ember az akácmézet pattanások és más bőrbetegségek kezelésére vagy megelőzésére is használja, antibakteriális hatása miatt.

világos-aranysárga, sokáig folyékony marad. Íze enyhe, kellemes. Az akácméz magas flavonoidtartalommal rendelkezik. Az antioxidánsokról úgy gondolják, hogy segítenek küzdeni a szívbetegségek és még a rák egyes formái ellen is. Kutatások szerint, számos rezisztens baktérium ellen is hatékony, mivel összetevői lassan hidrogén-peroxidot szabadítanak fel, amely sav lebontja a baktériumok sejtfalait. Néhány ember az akácmézet pattanások és más bőrbetegségek kezelésére vagy megelőzésére is használja, antibakteriális hatása miatt. Hársméz : világoszöld, néha sárga. Nagyon édes, gyümölcsös, enyhén mentás. A hársméz rendelkezik a legerősebb gyulladásgátló hatással, gátolja az érelmeszesedést, enyhíti a lázas betegségek tüneteit. Köhögés, hörghurut, stresszes állapot, álmatlanság esetén is jótékony hatással van a szervezetre, görcsoldó hatású. Mézes arcpakolásokhoz is ezt ajánlják. Kellemes ízű, fűszeres méz.

: világoszöld, néha sárga. Nagyon édes, gyümölcsös, enyhén mentás. A hársméz rendelkezik a legerősebb gyulladásgátló hatással, gátolja az érelmeszesedést, enyhíti a lázas betegségek tüneteit. Köhögés, hörghurut, stresszes állapot, álmatlanság esetén is jótékony hatással van a szervezetre, görcsoldó hatású. Mézes arcpakolásokhoz is ezt ajánlják. Kellemes ízű, fűszeres méz. Facéliaméz : fehér-világos bézs színű. Gyengéd, jellegzetes aromájú. Itt olvashatsz bővebben róla!

: fehér-világos bézs színű. Gyengéd, jellegzetes aromájú. Itt olvashatsz bővebben róla! Fenyőméz: az édesharmatméz egyik fajtája, amelyet a fenyőfák zsenge rügyeinek édes nedvéből és a tűleveleken található édes harmatból gyűjtenek össze a méhek. Sötét színű, kellemes illatú és ízű. A legnagyobb ásványianyag-tartalommal rendelkezik az összes méz közül. (Forrás: diethive.com/types-of-honey/)

Gesztenyeméz: tisztán gesztenyéből készült méz jellegzetes, markáns ízű, enyhén kesernyés utóízű. Jótékony hatásai miatt hurutos és asztmatikus köhögésre ajánlják, hiszen nyugtatja a nyálkahártyát és amellett, hogy különleges ízt kölcsönöz a teának, tökéletes mézeskalács készítéséhez is. Emellett még azt tartják róla, hogy: izzasztó, vérkeringést javító hatású, jó hatással van a visszértágulatokra, érgyulladásnál külsőleg is jótékonyan hat, vérszegénység, kimerültség esetén ajánlott, fokozza a potenciát. Bővebben itt olvashatsz róla!

tisztán gesztenyéből készült méz jellegzetes, markáns ízű, enyhén kesernyés utóízű. Jótékony hatásai miatt hurutos és asztmatikus köhögésre ajánlják, hiszen nyugtatja a nyálkahártyát és amellett, hogy különleges ízt kölcsönöz a teának, tökéletes mézeskalács készítéséhez is. Emellett még azt tartják róla, hogy: izzasztó, vérkeringést javító hatású, jó hatással van a visszértágulatokra, érgyulladásnál külsőleg is jótékonyan hat, vérszegénység, kimerültség esetén ajánlott, fokozza a potenciát. Bővebben itt olvashatsz róla! Levendulaméz: erősen levendula aromájú. A tihanyi apátság a fő termelő Magyarországon. A levendulaméz nagyon világos sárga színű, virágos fás illatú. Ez az egyik legkönnyebb ízű méz, amelynek egyedülálló tulajdonságai vannak. Ennek a méznek van egy aminosav-típusa, amelyet tirozinnak neveznek, amely hozzájárul az agy megfelelő működéséhez. Ez a méz képes fokozni a hangulatot, miközben csökkenti a depressziót. Erről részletesen itt tájékozódhatsz!

erősen levendula aromájú. A tihanyi apátság a fő termelő Magyarországon. A levendulaméz nagyon világos sárga színű, virágos fás illatú. Ez az egyik legkönnyebb ízű méz, amelynek egyedülálló tulajdonságai vannak. Ennek a méznek van egy aminosav-típusa, amelyet tirozinnak neveznek, amely hozzájárul az agy megfelelő működéséhez. Ez a méz képes fokozni a hangulatot, miközben csökkenti a depressziót. Erről részletesen itt tájékozódhatsz! Napraforgóméz: világossárga-narancssárga, gyorsan kristályosodó. Íze erőteljes, jellegzetes. Jótékony hatásairól itt írt a HelloVidék!

világossárga-narancssárga, gyorsan kristályosodó. Íze erőteljes, jellegzetes. Jótékony hatásairól itt írt a HelloVidék! Repceméz: gyorsan kristályosodik, színe fehér vagy elefántcsontszín. Íze karakteres. Gyomorsav-túltengés esetében hatásos lehet. Gyorsan kristályosodó világos színű méz. Bővebben itt olvashatsz róla!

gyorsan kristályosodik, színe fehér vagy elefántcsontszín. Íze karakteres. Gyomorsav-túltengés esetében hatásos lehet. Gyorsan kristályosodó világos színű méz. Bővebben itt olvashatsz róla! Vegyes virágméz: magas az ásványianyag és flavonoid tartalma, ezért általánosan jó immunerősítő. Minél sötétebb egy méz, annál gazdagabb ásványi anyagokban és flavonoidokban. Ebben a ”fajtában” megtalálható a cukrok sokfélesége mellett a legtöbb mézben előforduló vitamin és nyomelem is. Bővebben itt olvashatsz róla!

Jobb, mint a cukor, de sajnos hízlal

100 gramm méz 1350-1450 kJ energiát ad a szervezetnek, ezért használatával csínján kell bánni! 80 százalékban szőlőcukorból és gyümölcscukorból áll, amelyek egyszerű cukrok, így igen hamar felszívódnak, könnyen emészthetőek, kímélik a májat és a hasnyálmirigyet.

Bár a mézet nyugodtan lehet forró italba keverni, sosem szabad együtt főzni vele, mert elillannak a hatóanyagok.

Egy pohár langyos tejjel, rendszeresen fogyasztva elfelejthetjük a fertőző betegségeket, egy borsónyi mennyiséget szétkenve az arcbőrön, az puha és bársonyos lesz.

Hurutosan köhög a gyerek? Itt a megoldás!

Természetes antibiotikum például a mézes fokhagyma: vírus és baktériumölő, de van még egy remek tippünk, ha makacs, hurutos köhögéssel küszködik valaki a családban. Erre lehet kiváló gyógyír a feketeretekből és mézből készített szirup. Ezt a praktikát már dédanyáink is előszeretettel használták, úgyhogy korántsem újkeletű:

Retek-szirup édesen

1 nagy fej feketeretek

2-3 ek. méz

ízlés szerint egy gerezd fokhagyma

Egy közepes fekete retek felső negyedét vágjuk le, majd vájjuk ki a belsejét egy kis kanállal, aztán csorgassunk a közepébe egy teáskanál mézet. Majd feddjük le a retek levágott részével, és 1-2 nap múlva már látni fogjuk, hogy a méz mellett mennyi lé képződik az üregben. Kevergessük össze, és kanalazva, beosztva, fogyasszuk el! (Mi a retket sem hagyjuk veszni, salátaként, nyersen fogyasszuk el. A feketeretek jótékony hatásairól itt írt a HelloVidék.) Megbolondíthatjuk a mézet zúzott fokhagymával is, így még gyógyítóbb szirup késízthető.

Címlapkép: Getty Images