Zsebbenyúlós finomság, de megéri: ezért olyan egészséges a levendula méz

Az elmúlt hetekben röppent fel a hír, hogy a FR24 francia hírportál beszámolója szerint veszélyes növénynek minősítené a levendulát egy uniós rendelet. Információk szerint a tervezet előírná, hogy a feldolgozott levendula csomagolásán figyelmeztetést kellene elhelyezni, ami szerint a termék veszélyes. A termelők azzal egyetértenek, hogy a potenciális allergiakockázatot fel kell tüntetni a csomagoláson, viszont azt ellenzik, hogy az ipari vegyi anyagokon látható címkével lássanak el egy növényi alapú terméket.

Nem csak a levendulának, de minden gyógynövénynek lehet allergizáló hatása, ezért a „nagykönyvben” is azt írják, nem szabad túlzásba esni a használatukkal. Különösen igaz ez a nagyon gazdag illóolajtartalmú gyógynövényekre. Ha az allergiás reakciók kiváltása szempontjából vizsgáljuk a levendulát, akkor mindjárt mellé lehet tenni a kamillát, a zsályát, a cickafarkot és még lehetne sorolni a további gyógynövényeket is. Ám allergiás reakció csak akkor léphet fel, ha felhalmozódik a szervezetben az illóolaj. És persze, mint bármilyen összetevő esetében, a gyógynövényekre is igaz, hogy egyénfüggő, ki mennyire érzékeny a bennük található hatóanyagokra. Ám ez csak a használatuk során derül ki

- nyilatkozta korábban a duol.hu-nak Lencsés Rita természetgyógyász fitoterapeuta.

A szagokra az átlagnál érzékenyebb egyénekben émelyítő érzést kelthet, fejfájást, hidegrázást, hányást, virága pedig székrekedést okozhat. Olaja szájon át mérgező. A növényt nyílt sebre tilos használni. Gyerekeknek sem javasolt frissen fogyasztani. Ezek az ismert és ritkán előforduló hatások azonban igen kevés embernél lépnek fel

- emelte ki a szakember, majd hozzátette, számos gyógynövénynek van nem kívánt mellékhatása, vagy ellenjavallata, amennyiben azokat nem a megfelelő módon, vagy a javasoltnál hosszabb ideig használjuk.

Más módon is élvezhetjük a levendula jótékony hatását

Ahogy arról beszámoltunk, nehéz évet zártak ugyan tavaly a méhészek, de volt elég méz Magyarországon, a méztermés és a tartalékok a mintegy 10 ezer tonna körüli belső fogyasztást a gyengébb eredmények ellenére is fedezni tudták. Az elmúlt öt év átlagos mézhozama 20 és 32 ezer tonna között volt, az utóbbi években csökkenő trend mellett. 2020 a kedvezőtlen időjárási körülményei miatt az átlagostól elmaradó, 14 ezer tonna méztermést eredményezett.

Az ágazat évek óta küzd a klímaváltozás hatásaival, az enyhe telek után hideg tavaszok jönnek, és a tavaszi esőzések is rendre elmaradnak. Idén már erősen megmutatkozott, hogy baj van, január közepére megcsappant a hazai mézkészlet. A szakemberek éppen ezért azt tanácsolták: a rendszeres mézfogyasztók jól teszik, ha bespájzolnak a kedvenc fajtákból.

Szerencsére a magyarok mézfogyasztása évről-évre növekszik: az elmúlt években folyamatosan emelkedett az egy főre jutó éves átlagos mézfogyasztás az országban. Míg 2010-ben egy magyar ember átlagosan 30 dekagramm, addig 2019-ben már közel 1 kilogramm mézet fogyasztott.

Miért fogyasztunk egyre több mézet?

Minden méz - igazi méz! - rendkívüli hatással van az emberi szervezetre. Olyan összetevőket tartalmaz, amelyek ebben a formában semmi másban nem lelhetőek fel, sok százféle mikromennyiségű anyag. A méz a természet varázsa, nagyon komplex, a szerves anyagok közül rengeteget nem is tudtak még detektálni belőle, nem is tudják még, mi is az. Sok értékes eleme van, és az emberiség története során mindig ott volt mellettünk, az immunrendszerünk támaszaként, ahogy a természetből származó egyéb nyers élelmiszerek. A méz olyat tud, mindegy, melyik fajta, amit semmilyen más, mesterséges anyag nem. Manapság azonban már nincs ott mellettünk, elveszítettük vele a kapcsolatot, a mindennapjainknak már nem szerves része

- mondta korábban Takács Fulmer Ferenc a HelloVidéknek.

A szakemberek szerint a méz, azaz a méhek által a növényi nektárból vagy élő növényi részek nedvéből, illetve növényi nedveket szívó rovarok által az élő növényi részek kiválasztott anyagából gyűjtött természetes édes anyag, amelyet a méhek begyűjtenek, saját anyagaik hozzáadásával átalakítanak, raktároznak, dehidrálnak, és lépekben érlelnek, számos pozitív élettani hatással bír.

Fogyasztása abszolút indokolt lehet a vegyes, változatos táplálkozás jegyében, de azzal is tisztában kell lennünk, hogy ezek a pozitívumok, amikről a mézet illetően olvashatunk, sokszor túlzó mértékben, felnagyítva kerülnek megjelenítésre, túlmisztifikálva a méz hatásait

- magyarázta Abonyi Orsolya dietetikus, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének Kommunikációs Bizottságának tagja.

A szakember szerint nagy mennyiségben tartalmaz ún. invertcukrot (fruktózt és glükózt), összes cukortartalma 80% körüli, így jó azonnali, természetes energiaforrás lehet. B-vitaminok, C-vitamin forrása, kálium, calcium, magnézium, és vas is található a mézben. Jellegzetes színét, ami fajtánként és bizony évjáratonként is változik, flavonoidtartalmának köszönheti, így antioxidáns hatással is bír.

Meglepő lehet, de a méz hidrogén peroxidot is tartalmaz, így baktériumölő hatása is lehet, de ezt egy benne található, peroxidáz nevű enzim hamar le is bontja, ezért ez a hatás csak minimális lesz. Tehát sok féle, hasznos, bioaktív anyag található a mézben, de ez egyrészt fajtánként változik, másrészt összességében csak csekély mennyiségben

- hívta fel a figyelmet Abonyi Orsolya.

Mi a helyzet a levendula mézzel?

Magyarországon csak kevés helyen lehet levendulamézet gyűjteni, hiszen levendula ültetvény kevés van hazánkban, a levendulaföldek sem sokhektáros területek és a levendula nektártermő képessége pergethető mennyiséget ad ugyan, de ez a mennyiség messze alulmaradt az adott időszakban más méhlegelőkön gyűjthető mennyiségektől. Ennek köszönhetően ritka mézkülönlegesség a levendulaméz.

A levendulaméz íze meglepően más, mint amire az ember számít. A levendulaméznek nincs erős, jellegzetes levendulaíze, mint a levendulás csokiknak, süteményeknek, szörpöknek. A levendulaméz íze lágy, inkább citrusos és enyhén levendulás utóízű. A levendulaméz színe borostyánsárga, aszályosabb években sötétebb a mézharmattól.

A mézeknek mindig ugyanazok a gyógyhatásai, ami a növénynek, amiről az adott méz származik. Ennek megfelelően a levendulaméz

kiválóan alkalmazható álmatlanságra,

nyugtalanságra,

fejfájásra,

vizelet és féreghajtó,

ajánlott vesebajokra,

kiváló sebgyógyító hatással rendelkezik.

Zsebbenyúlós finomság

Hogy pontosabb képet kapjunk, megnéztük hol és mennyiért vásárolhatunk levendula mézet az ország különböző területein működő vállalkozásoknál. Ennek alapján azt mondhatjuk, hogy bizony zsebbenyúlós vásárlás lehet, ha néhány üveggel szeretnék bespájzolni a hidegebb hónapokra belőle.

A Mézwebáruház oldalán 5200 Ft/kg az egységár, egy 500 grammos üveg pedig 800 forintba kerül.

A Szeretem a levendulát oldalon 250g-os és 330 g-os kiszerelésben vásárolhatunk Pannonhalmi levendula mézet. Az egységár itt 6760 Ft/kg. Egy 250 grammos üveggel 1 950 forintért, 330 grammos üveggel pedig 2450 forintért vásárolhatunk.

A Pannonhalmi Főapárság oldalán egy üveg levendula mézet 1950 forintért vásárolhatunk meg. De akad 260 grammos kiszerelés is 1600 forintért.

A Németh Méhészet egy 250 grammos üveget 3600 forintért árul.

A Smaragdfarm kínálatában pedig 3400 Ft/kg áron találjuk meg a levendula mézet.

