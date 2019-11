Decemberben kétszer jár a családi pótlék: mutatjuk, mikorra várható a kifizetése

Ahogy a portál írja, idén is kétszer kapnak családi pótlékot a szülők, akik jogosultak a támogatásra. Az előző évekhez megszokottan, most is előrébb hozzák a januári pótlék kifizetését, ezért már karácsony előtt kézhez kapják a szülők. December 2-án fogják utalni az összeget első körben, míg a második kifizetés a tervek szerint december 19-én zajlik majd. Valamint, akik készpénzben kapják a támogatást, azok december 3-4-én, illetve december 20-21-én vehetik majd át.

