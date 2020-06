Kiderült: koronavírusos lehetett Bálint gazda, ez okozhatta a halálát

Mi is beszámoltunk arról, hogy nemrég meghalt Bálint György, az ország Bálint gazdája. A Blikk most azt írja, tüdőgyulladás győzte le az idős kertészmérnököt, akinek egykori otthonán most piros karanténcédula látható. Halálhíre után nem sokkal a kormány vírusinformációs honlapján megjelent: elhunyt egy 100 esztendős férfi beteg. Nem sok kétely lehet ezek után, az ország kedvenc kertésze elkaphatta halála előtt a vírust, írja a lap. Az özvegy egy közeli hozzátartozója megerősítette ezt az információt.

Szegény gyászoló felesége karanténban van, a gyerekei sem lehetnek mellette a nehéz pillanatokban. Összetört, nem képes semmit mondani. Egyelőre egészséges, rajta is elvégezték a tesztet, ami negatív lett. Egy hete vasárnap halt meg Gyuri bácsi, a feleségével pedig csak másnap közölték: az elhunyt a kistarcsai kórházban elvégzett utolsó koronavírus-teszteredménye pozitív lett, ő pedig karanténköteles emiatt

- nyilatkozta. Azt is elmondta, hogy négy napig a siófoki kórházban kezelték Bálint gazdát, a harmadikon csináltak koronavírustesztet, amely negatív lett. Ezután került a főváros közeli intézménybe, ahol pár nap után szintén volt egy negatív teszteredménye. Ám a kétoldali tüdőgyulladás miatt újabbat csináltak, ami már kimutatta a vírust, de mire az eredmény elkészült, a beteg elhunyt, vagyis néhány nappal korábban fertőződhetett meg.

A család értetlenül áll a helyzet előtt, hiszen Gyuri bácsi a vírusveszély első perceitől kórházba szállításáig önkéntes karanténban élt. Három hete utazott a család siófoki nyaralójába. Érkezés után rosszul lett, bár feleségén kívül mással nem érintkezett, amíg mentővel a helyi kórházba nem szállították. Mivel Bálint gazda özvegye jelenleg is karanténban van, a temetéssel megvárják a kéthetes vesztegzár leteltét. A szertartás nyilvános lesz, július 14-én 11 órakor a Fiumei úti sírkertben helyezik örök nyugalomra Bálint gazdát.

Címlapkép: Getty Images

