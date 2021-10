Beindul az influenza-szezon: október 15-ig kérhető az ingyenes oltás

Legkésőbb október 15-ig, azaz jövő péntekig valamennyi háziorvoshoz megérkezik a térítésmentesen kérhető influenza-elleni, hazai gyártású 3Fluart oltás, írja a Népszava.

A kormány a célra ezúttal is 1,3 millió adagot biztosít, továbbá a 3 éven aluliak oltásához négyezer adag Vaxigrip Tetra vakcinát is vásárolt. Ez utóbbit október 15-ig igényelhetik a háziorvosok a 3 éven aluli krónikus betegek oltásához. Ezen felül ismét elérhető lesz október végétől a patikákban recept ellenében a Vaxigrip Tetra, a Sanofi-Aventis Zrt. vakcinája – tudta meg a lap Feller Antaltól, a Hunagropharma Zrt. vezérigazgatójától.

A szakember jelezte azt is, hogy novembertől egy újabb, az orrnyálkahártyáról felszívódó, négykomponensű készítménnyel, a Fluenz Tetra-val bővül a két évesnél idősebbeknek adható oltóanyagok palettája a patikákban. Lapunk kérdésére a Sanofi-Aventis kommunikációs igazgatója, Asztalos Andrea az írta:

mintegy 200 000 adagot biztosítanak a magyar lakosságnak a patikai hálózatban. A tavalyi évhez képest ez a mennyiség 60 százalékkal több.

Mint emlékezetes: a Vaxigrip Tetra-t tavaly az állam felvásárolta és azt térítésmentesen osztották ki a veszélyeztetett csoportba tartozóknak, köztük a gyerekeknek. Ez utóbbi oltóanyag annyiban különbözik a háziorvosoknál hagyományosan térítésmentesen felajánlott influenza elleni oltástól, hogy három helyett négy vírus variáns ellen nyújt védelmet. További előnye, hogy a Vaxigrip a terhesség bármely időszakában adható a kismamáknak, valamint a 6 hónap és 3 év közöttiek is kaphatják. Ezzel szemben a hazai gyártású 3Fluart-tal csak a 3 év felettiek olthatók.

Idén, miután tavaly elmaradt a járvány, a szokásosnál is nagyobb a tétje az influenza-elleni oltások beadásának

- mondta el a lapnak Ócsai Lajos, az egykori ÁNTSZ járványügyi főorvosa, aki szerint most azért kell jobban félni az influenzától, mert a szervezet természetes ráfertőződéséből egy év kimaradt. Ezért kevésbé védett az emberi szervezet az influenza-vírusok mutációival szemben, mint a megelőző években, így a kórokozó jóval nagyobb járványt tud okozni. A főorvos beszélt arról is, hogy egyidejűleg biztosan nem lehet senki influenzás és covidos, de egymás után már meg lehet kapni a kettőt. És így már mindkét betegség súlyosabb lehet, egy covid utáni influenzába akár bele is lehet halni, hiszen egy legyengült immunrendszerre érkezik az újabb vírusfertőzés.

Probléma az is, hogy az influenza és a koronavírus fertőzésnek a kezdeti szakaszban nagyon hasonlóak a tünetei, miközben a két betegség nagyon eltérő terápiát kíván. Csak gyors diagnosztikai PCR teszttel lehet egyértelműen eldönteni, hogy adott esetben melyikről van szó. Ilyen teszt pedig csak a covid-fertőzöttek számára érhető el. A pontos diagnózishoz már az első, felső-légúti tüneteknél tesztelni kellene a betegeket. Ha viszont valaki felvette az influenza-oltást, akkor jó eséllyel kizárható, hogy a tüneteit influenza okozza, és emiatt gyorsabban juthat a számára szükséges covid-terápiához is. Ócsai Lajos azt is megerősítette, hogy az influenza elleni oltás és a covid elleni vakcina akár egyidejűleg, két különböző karba is beadható. De, hogy beadják-e egyszerre a két vakcinát, azt Müller Cecília országos tiszti főorvos lényegében a háziorvosokra bízta.

