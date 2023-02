Ilyen kutyákat vesznek idén a jómódú magyarok: ez most a világ 10 legdrágább kutyusa

Az alábbi fajták jelenleg a legdrágább kutyafajták a világon, de nem állítjuk, hogy nem lehet olcsóbban is hozzájuk jutni. A feltüntetett felső határérték a nemzetközi kínálat legjobb vérvonalaiból származó, többszörösen díjnyertes kutyákra és az utódaikra vonatkozik. Az azonban fontos, hogy mint a többi kutyafajta esetében, náluk is érdemes költeni a minőségi tenyészetek egyedeire, hisz rengeteget spórolhatunk később az állatorvosi kezeléseken.

Azt hangsúlyozzuk, hogy lehet a felső határértékeknél jóval olcsóbban is hozzájutni itthon egy-egy fajtatiszta egyedhez, általában már 250-300 ezer forintért, sőt, ha örökbefogadunk - igen, fajtatiszta kutyákat is lehet! - egy jelképes összeget illik csak odaadnunk a menhelynek. Hogy egyéb esetben lemondjunk a törzskönyvről, azt semmiképp sem ajánljuk, mert a szaporítók így is ellepték az országot, a tevékenységük pedig nagyon káros, mindamellett, hogy törvénytelen is. Ha pedig valaki nem hobbitartásra, hanem tenyésztőként vásárolna meg egy díjnyertes, fajtatiszta kutyát az alábbiak közül, arra számítson, hogy az ára még a lent említettnél is magasabb lehet.

Melyek a legdrágább kutyafajták, és mennyibe is kerülnek?

A kutya ára elsősorban a tenyésztőtől függ, ugyanis ilyenkor magát a folyamatot fizetjük ki. A tenyésztés egy komoly tudást és odafigyelést igénylő munka. Mindig figyelmesen, alapos utánajárással válasszunk tenyésztőt. Ha igazi luxusfajtára vágyunk, akkor valóban mélyen kell nyúlnunk a zsebünkbe. Viszont fontos tisztázni, hogy a lenti árak csak támpontul szolgálnak, az egyes egyedek ára nagyban változhat a helyszíntől és tenyésztőtől függően.

A kutya árát ugyanis meghatározzák a törzskönyvezéshez szükséges orvosi vizsgálatok, kezelések, de a törzskönyvi nyilvántartásbavétel is jelentős összegre rúg. Ráadásul a tenyésztők árai országonként igencsak eltérőek lehetnek. De azt is érdemes tudni, hogy az ilyen drága kutyafajták nem tucategyedek, és sokkal több odafigyelést igényelhetnek, plusz érzékenyebbek lehetnek bizonyos betegségekre is. Minden szempontot vegyél figyelembe, mielőtt döntesz egy kutya mellett, hiszen ők nem csupán jól hangzó, luxus kiegészítők, hanem érző lények, akik halálukig féltő gondoskodást igényelnek.

A feltüntetett árak a kimagasló szülőktől származó, nevesebb, akár nemzetközi tenyésztők árait mutatják!

Sokak szerint vannak “megbízható helyről származó törzskönyves” kutyakölykök jóval olcsóbban is. Ez igaz lehet, de akkor se dőljünk be a csúsztatásoknak, Magyarországon a lenti fajták közül 250 ezer-300 ezer forint alatt semmiképp sem kaphatunk kiskutyát, ha elismert tenyésztőtől vesszük!

Egy kiskutya áránál nem is az a legfontosabb, hogy van-e törzskönyve, hanem az, hogy a törzskönyvnek kötelezően tartalmaznia kell az előzetes pedigrét, a felmenőket, vagyis biztosíték lehet a körültekintő tenyésztésre, és kiszűrik általa a genetikai betegségeket is

- közölte kérdésünkre Dr. Kórik Csilla állatorvos.

És hogy mennyire relatív lehet az, hogy egy kutya mennyire drága, arra jó példa Hong Dong, a 11 hónapos Red Tibeti masztiff, érte közel 300 millió forintnak megfelelő összeget (10 millió kínai jüant) fizetett ki egy újgazdag kínai férfi

- ekkora vagyont még soha sehol a világon nem adtak ki kutyáért, írja a kutyapekseg.hu.

A világ legdrágább kutyája azonban "csak" a hatodik legdrágább kutyafajta a világon, legalábbis a legfrissebb világszintű adatok szerint, ami az átlagos eladási árak alapján rangsorolja a fajtákat. A mi listánkon a negyedik helyen szerepel a fajta, hiszen ez a kutya drágasági lista országonként is nagyon különböző lehet.

1. Szamojéd: 4 200 000 Ft

Ez a Szibériából származó, hófehér gyönyörűség eredeti hivatása szerint rénszarvasokat terelt, vadászott, és szánhúzással segítette névadó népcsoportjának tagjait, a szamojédokat vagy nyenyeceket. Érdekesség, hogy a nyenyecek távoli nyelvrokonaink, hiszen az uráli nyelvcsaládból vezethető le a magyar nyelv is, az ősnyelv egyik fő elágazása a szamojéd, a másik pedig a finnugor. Kedves mosolyának funkciója is van: az Amerikai Kennel Klub szerint a fajtát azért tenyésztették ki így, hogy a nyál ne tudjon kifolyni a szájából. A fagyos tundrán ugyanis villámgyorsan megfagynak a lefolyó nyálcseppek, melyek sérülést okozhatnának a négylábúnak. Ugyanakkor tudni kell velük bánni, a tartásukról, szükségleteikről itt írtunk részletesen.

2. Kis oroszlánkutya - 3 600 000 Ft

Az intelligens és kedves kis oroszlánimitátor francia neve Petit Chien Lion. A fajta az egyik legrégebbi mind közül, kialakulása az 1500-as évek elejére datálható. Számos korabeli, nemeseket ábrázoló festményen megörökítették különleges, elegáns küllemét, és kivételes kapcsolatát, mely a gazdihoz fűzte. Sokszor a halálukat okozta, hogy régen a nemesemberek ágymelegítőnek használták a kedves kis jószágot. Nevét a sörénye miatt kapta, a reneszánsz óta létezik, így sok akkori festményen is fellelhető. Manapság nagyon ritkák.

3. Csau csau: 3 300 000 Ft

Ez a kínai fajta az egyik legősibb a világon, amely még ma is fennmaradt. A csau csau kutyák több ezer éve indultak világhódító útjukra Tibetből. Egyik legkülönlegesebb védjegyük kékes-lilás színű nyelvük, de dús bundájuk és karakteres arcuk is feledhetetlenné teszi küllemüket. Keleti templomőrző kutyákból rövid úton a nyugati világ kedvencévé és státuszszimbólumává váltak. A 20. századtól már egyre többen engedhették meg maguknak ezt a napjainkban is igen borsos árú szépséget. Őrzésre és vadászatra is kitűnően alkalmasak voltak, ma pedig szerető tagja egy nagycsaládnak.

4. Tibeti masztiff: 3 000 000 Ft

A Himalája vidékéről származó tibeti masztiff a Kelet legrégebbi kutyafajtája. Kínában igazi státuszszimbólumként tisztelik ezt a hatalmas, dús bundájú ebet. A kínai, nepáli és tibeti nomádok használták annak idején a juhok őrzésére. A világ egyik legnagyobb és legvédelmezőbb fajtája. Arisztotelész szerint a tibeti masztiff alighanem a tigris és a kutya keresztezéséből származik.

Személyisége valóban rettenthetetlen: az indiai pásztorok azért tartják a nyájak mellett, hogy megvédje az állatokat a hóleopárdoktól. Erős testfelépítésének és veleszületett védelmező ösztönének köszönhetően ma is lenyűgöző házőrzőnek számít, ha házról, gazdaságról vagy marhacsordáról van szó. Családi négylábúként tartva tapasztalt kutyatulajdonos korai és következetes nevelésére van szüksége.

Az Ázsiát a 13. században körbeutazó Marco Polo sem tudott elmenni a hegyi kutya mellett. Útileírásaiban olyan nagynak írta le, mint egy szamár, és olyan erős hangúnak, mint egy oroszlán.

5. Azawakh: 2 850 000 Ft

Ez a lógófülű agárfajta az afrikai Maliból származik. A tuaregek tenyésztették ki, nevét az Azawakh-völgyről kapta, ugyanis felfedezőik itt látták meg őket először. Mozgásigénye nagy, természete kissé makacs, így csak következetes és tapasztalt gazdiknak ajánlott társ.

Ez az egyike azon kevés afrikai fajtának, amely megvásárolható. Vadászkutyák, és futás közben elérhetik akár a 64 km/h sebességet, így sok testmozgásra van szükségük. Nagyon barátságosak, szeretik az embereket és más kutyákat is.

6. Cavalier King Charles spániel: 2 700 000 Ft

Ezt a kisméretű, hosszúszőrű kutyafajtát egyszerűen csak angol törpe spánielnek nevezik, s az előző kutyákhoz hasonlóan kevésbé elterjedt hazánkban, aminek az ára sem igazán kedvez. Egy kölyök vételárában elképesztő különbségek vannak: 180 ezertől egészen 2,7 millió forintig is terjedhet az ára.

Egy kiemelendő tulajdonság különbözteti meg a Cavalier King Charles Spánielt a King Charles Spánieltől: az orrhossza. Mindkét fajtát I. Károly és II. Károly királyról nevezték el, akik nagy rajongói voltak a spánieleknek. Az orrmérete mellett magasabb is, és a 8 kg-ot is elérő testalkata különbözteti meg a King Charles Spánieltől. Bájos megjelenése és szelíd ábrázata miatt kapta a nevében megjelenő „Cavalier“ jelzőt. Magasan tűzött lógó fülei hosszúak és dús szőrzet borítja őket. A hosszú és selymes bundája négy színben fordul elő: fekete-cser, vörös, fehér-cser és háromszínű. Szőre lehet hullámos, de nem göndör.

7. Afgán agár 2 400 000 Ft

Eredeti neve Tāzī, s az afgánok szerint már Noé bárkáján is helyet kapott. Az eredetileg vadászkutyaként használt állat akár 15 évig is elélhet. Ő maga egy kissé makacs, egygazdás személyiség, az idegenekkel szemben bizalmatlan. Kölyökkorától kezdve nagy odafigyelést igényel a nevelése és szocializálása, ezért nem őt ajánlanánk első kutyás gazdiknak. Luxuskutya státuszát az 1970-es évek környékén szerezte. Az afgán agár hosszú, szép szőrét érdemes minden esetben szakemberre bízni, de a rendszeres fésülés is elengedhetetlen.

8. Akita: 2 100 000 Ft

Az Akita egy magának való kutya, ezért nem szereti a zsúfolt kutyafuttatók látogatását vagy a sok nyüzsgéssel járó családi összejöveteleket. Bár ennek a japán kutyafajtának is szüksége van a szoros családi kapcsolatokra, általában a gazdi elegendő társaságot nyújt a számára. Gondozó családjához tartozó gyerekekkel szemben türelmes és szeretetteljes, nyugalomra vágyó természete miatt azonban nem jól tűri a vad játékokat az idegen gyerekekkel.

A kellemetlen találkozások megelőzése érdekében az Akitákat nem lehet gyerekek vagy más látogatók mellett felügyelet nélkül hagyni.

A japán kutya szereti a nyugalmat, nincs szüksége a kapcsolatra idegen emberekkel vagy állatokkal. A szoros családi kapcsolatokat azonban igényli, mivel ha magára hagyják, független kutyaként saját utakat és elfoglaltságot keres magának. Miközben otthon méltóságteljes nyugalmat sugároz magából, a szabadban hajlamos a vadságra és a vadászatra. Sok gyakorlatra, empátiára és tudásra van szükség ahhoz, hogy egy ilyen akaratos kutyát ellenőrzés alá lehessen vonni.

9. Saluki: 1 750 000 Ft

Nomád törzsek tenyésztették ki, hogy megvédjék őket a vadállatoktól, illetve vadászatra is használták. A legtöbb vadászkutyával ellentétben ő nem főleg a szaglását, sokkal inkább a látását használja a vad felkutatására. A Saluki nem egy átlagos felépítésű kutya, hosszú lábakkal és szálkás megjelenéssel rendelkezik. Általában 12-14 évet élnek, és 30 kilót is nyomhatnak.

10. Bedlington terrier: 1350 000 Ft

Az angliai kisvárosról, Bedlingtonról kapta a nevét a fajta. Eleinte kifejezetten azért tenyésztették őket, hogy felvegyék a harcot a kisebb kártevőkkel szemben. Napjainkra viszont különböző kutyasportokban, kutya versenyeken és kiállításokon szerepel, nem kis sikerrel. Színeit illetően főleg kékes, homok és sötétebb barna árnyaltokban látható és nagyon gyerekbarát.

A kutyatartás átlagos költségei 2023-ban

2022. január eleje óta eddig háromszor kellett árat emelnünk, ami már jóval meghaladta a kiszámított infláció mértékét. A száraztápok márkától függően 30-50 százalékot is emelkedtek január óta, a jutalomfalatoknál érhető tetten a legdrasztikusabban a drágulás, egyes termékek ára mostanra 100 százalékot nőtt, ecsetelte még ősszel Máté Péter a debreceni Nyami-Hami kisállat-kereskedés üzletvezető tulajdonosa a HelloVidéknek.

A KSH januári felmérése szerint 2022 decemberére már 49 százalékot emelkedtek az állateledelek az előző időszakhoz képest. A szakemberek szerint a kutyatartás havi költségei mostanában már nem úszhatóak meg 30 ezer, sokszor inkább 40 ezer forint alatt, és akkor ez még csak az etetést foglalja magában, az alkalmankénti megelőző oldatok használata, a féregirtók és a kötelező oltások nélkül.

Mindenkinek legyen legalább 150 ezer forint tartaléka talonban, mert bármikor beüthet a baj, a kezelési költségek pedig nagyon könnyen elérhetik a több százezer forintot is. Kutyát, cicát tartani ma már luxus kategória, nem úgy van, mint régen faluhelyen, hogy kikötötték az ebet a hordóhoz lánccal, a macska meg bóklászott kedvére, és csak enni kaptak, aztán éltek, amíg éltek. A felelős gazdik már igyekeznek jól tartani az állataikat, ez pedig nem kevés pénz havonta, a 30 ezer forint tényleg az alsó határ kisállatonként. Nemcsak etetni, oltatni, megelőző gyógyszerekkel kezelni is kell őket. Aztán ugye ott az ultrahang, ha a vérteszt nem mutatna teljes diagnózist. Ezek a tesztek alsó hangon 10 ezer forintba kerülnek, állatkórházaktól, rendelőktől függően. Manapság a kullancsok is szinte egész évben veszélyt jelentenek

- fejtette ki véleményét Tar Attila, a balmazújvárosi Buksi Állatotthon elnöke kérdésünkre.

Egy kutya tartásánál számolni kell az évenkénti oltásokkal, negyedévente a féregtelenítéssel, a jó minőségű táppal, a, bunda- és fogápolással, különböző játékokkal, pórázzal, nyakörvvel. Ez havonta 15000-30000 forint körüli összeg, ami nagyban függ az állat fajtájától és méretétől. Ha például a családbarát labrador mellett döntünk, amelyek hajlamosak a diszpláziára, bizony százezres műtéti költségekkel is számolhatunk, ha gond adódik. De minden fajtának megvan a maga "gyengéje".

Jelentősen nőttek a kisállatok kezelési költségei tavalyhoz képest, úgy, ahogy a kenyér, az alapvető élelmiszerek ára is. A gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök beszerzési ára is megemelkedett, ezzel pedig a kezelés költsége is. Minden rendelőben más-más árak vannak, de az biztos, hogy a korábbi áraikhoz képest legalább 35-45 százalékkal mindenütt nőttek, az ország teljes területén a kisállatok kezelési költségei 2023-ra. De ezen túl az áruházakban is magasabb áron adják a hordozókat, tápokat, fekhelyeket, tulajdonképpen mindent

- mondta el Dr. Kórik Csilla, a debreceni Vezér Állatcentrum állatorvosa.

