Ez a magyarok egyik kedvenc kutyafajtája: imádnivaló, de van pár rejtett tulajdonsága

A labrador retriever Nagy-Britanniában és az Amerikai Egyesült Államokban a legkedveltebb fajtatiszta kutyák közé tartozik, de sok európai országban is a statisztikák élén áll. Nem csoda, hiszen a labrador nem agresszív vérmérsékletű, kiemelkedő emberszeretete és nagyfokú engedelmessége kiemeli a többi fajta közül. A veleszületett megfelelési vágy, páratlan együttműködési képessége nagyon jól nevelhető házi kedvenccé teszi. Egy labrador retriever-t bárhová, bármikor nyugodtan magunkkal vihetünk, hiszen barátságossága miatt mindenhol szívesen látják, még az idegen embereket is farokcsóválással fogadja. Végtelenül kedves, nyitott négylábú, nagyon kíváncsi, és társaságban érzi igazán elemében magát. A félelem, a bizonytalanság és az agresszió nem ismert fogalmak a számára. Sajnos mégis egyre többet kell közülük kimenteni a szaporítók karmai közül, vagy a rossz tartási körülmények miatt egyes gazdáktól. A Retriever Rescue Fajtamentő Egyesületet hárman hozták létre: Dr. Bagi Fruzsina, aki ezért az eltökélt célért lett állatorvos, Lőwinger Rita és Eőry Eszter, aki az életét tette fel a fajtamentésre. Eőry Eszter, a fajtamentő egyesület alapító tagja, a Magyar Labrador Retriever Egyesület titkára és törzskönyvezés-vezetője mesélt a HelloVidéknek a labrador fajtáról és arról, hogy sok embernek miért nem való mégsem ez a kutyafajta.

HelloVidék: A labrador retriever Az Amerikai Egyesült Államokban évtizedeken keresztül vezette a népszerűségi listát, idén meglepő módon a francia bulldog letaszította a trónjáról. De az egyik legnépszerűbb kutyafajta itthon is. Banális a kérdés, de mi az oka ennek a népszerűségnek?

Eőry Eszter: Nemcsak az egyik legnépszerűbb, de egyben a legegészségesebb kutyafajta is a labrador retriever, szemben a francia bulldoggal, aminek sok egészségügyi problémája ismert, még akkor is, ha tenyésztőtől vásárolja az ember. Emberközpontú, hiper-szuper természete van, mindenre jó kutya. A népszerűségének a legfőbb oka az, hogy családbarát kutyaként tartják számon, gyerek mellé is ajánlják, és sokan azt gondolják, elég kifizetni az árát, és onnantól kezdve minden rendben is lesz. Ez pedig sokszor nem így sül el. Rengeteg példát látunk arra az egyesületben és a fajtamentésnél, hogy meggondolják magukat az emberek, és meg akarnak szabadulni a kutyától. De ennek nem a kutya alkalmatlansága, hanem az emberé az oka.

HV: Hogyan kell ezt pontosan érteni?

E. E.: Az emberek nagy része alkalmatlan a kutyatartásra, ezt ki merem jelenteni 20 év tapasztalatával a hátam mögött. Először is, a legtöbben még mindig szaporítótól vásárolnak, aki nem törődik azzal, hogy a leendő gazdi alkalmas-e a kutyatartásra vagy sem, úgy dobja utánuk az állatot, mint egy zsák krumplit, és csak a pénz számít neki, amit kifizetnek érte, és ilyenkor a kutyát legtöbbször kiteszik a kertbe, pedig egy labrador nem oda való, ő a gazdi mellett akar lenni lehetőleg mindig.

Fotó: Eőry Eszter

Ezzel szemben hogyan viselkedik egy lelkiismeretes tenyésztő a vevővel?

A tenyésztő kérdéseket tesz fel, és a válaszokból világosan leszűri, alkalmas-e az illető a kutyatartásra, mert hiába akar valaki kutyát, előfordul, hogy nem alkalmas gazdinak. Lehet, ez csak egyfajta fellángolás nála, netán a gyerek kéri nagyon, anélkül, hogy tisztában lenne azzal, mivel jár egy kutya tartása a gyakorlatban a mindennapokban. Én a retriever fajtamentésben nagy szerepet vállalok, a Retriever Rescue Fajtamentő Egyesület egyik alapító tagja vagyok, a szervezetünk évente úgy 400 labradort, illetve labrador jellegű kutyát ment, de más állatvédő szervezetek ennek többszörösét, mert felelőtlenül vásárolják őket az emberek.

Mondana példát arra, amikor felelőtlenül veszik a labradort, és menteni kell?

Például egy fiatal házaspár, miután a gyerekek megszülettek, családi házba költöztek, úgy érzik, hogy már csak egy kutya hiányzik a boldogságukhoz. Aztán úgy vinnék el, hogy kicseszik az udvarra. A labrador viszont nem kinti kutya, és nem azért, mert nem bírja a hideget vagy bármilyen időjárási körülményt, de ő mindig a gazdával szeretne lenni, nem őrző-védő vagy pásztorkutya. Tökmindegy neki, hogy egy kis garzonban vagy egy hatalmas tanyán, de nem akar elszeparálva lenni.

Na most ha valaki megveszi, aztán 8-10 órára magára hagyja a házban vagy az udvaron, akkor szerinte kárt fog csinálni, egyébként pedig csak oldja a stresszt, mert ez neki egy durva stresszhelyzet, ráadásul unatkozik is, mivel munkakutyának lett tenyésztve, így folyamatos mentális és fizikai stimulus kell neki, le kell mozgatni.

A labrador univerzális kutya, jó idegrendszere van, kiváló terápiás kutya, mozgássérültek, látássérültek mellé nagyon jó segítő kutya, gombakeresésre, vadászatra alkalmas, izgő-mozgó, nagyon jól lehet motiválni, könnyen és gyorsan tanul a következetes gazda mellett, aki foglalkozik vele rendszeresen, nem abban merül ki nála a kutyatartás, hogy néhányszor megsimogatja, megeteti-megitatja, és kész.

Fotó: Eőry Eszter

Milyen betegségek fordulhatnak elő náluk, és mire kell figyelni, ha a tartási körülményeket biztosítjuk számukra?

Mivel nagytestű kutya, náluk is előfordul örökletes betegségként a csípő- és könyökdiszplázia, és a szembetegségekre is szűrni kell. Hozzáteszem, ez náluk közel sem annyira gázos történet, mint más kutyafajtáknál, ugyanis alapvetően egy nagyon egészséges kutyafajta.

A kutya megvásárlásától kezdve a gazdáé a felelősség a kutya egészségét illetően, és a labradorra fokozottan igaz a mondás, hogy a fáradt kutya a jó kutya. A labrador is folyamatosan ténykedik, riszálja magát, és mivel genetikailag hajlamosak a hízásra, beléjük van kódolva, nagyon fontos, hogy ne etesse túl őket a gazdi. Ahhoz, hogy a kutyus hosszú, aktív és egészséges életet éljen, kiegyensúlyozott táplálásra van szüksége, a túlsúly károsodást okozhat az ízületeiben. Nehéz ellenállni neki, mert nagy szemekkel szinte könyörög az ételért, de ellen kell neki állni. A labradorok hajlamosak túl sokat enni. A túlsúly kutyáknál is rendkívül egészségtelen, és számtalan betegséghez vezethet, ami megrövidítheti az életüket.

Mennyibe kerül egy labrador?

Akik nem tenyésztőtől, hanem szaporítótól veszik, megkaphatják a jófogáson 30-40-50 ezerért, de még olyanba is belesétálhat az ember, hogy 200 ezret kifizet egy hamisított törzskönyves kutyáért. Sz. D. érdi szaporító és nepper például ismeretlen helyekről vásárol fel kutyákat, és szaporít maga is, szerb törzskönyvvel adja el őket jó pénzért, sokszor betegen, hamis oltási papírokkal, miközben nem tisztázott a kutya eredete sem, csal, lop, közben a kutyákat is kínozza a tartásuk során. Előfordult, hogy a gyanútlan vásárlónak azt hazudta egy vak kölyökről, hogy még csak nem nyílt ki a szeme, de majd látni fog, szegény kutyus persze azóta is vak, és nekünk kellett befogadnunk. Ellene többször folyt eljárás, mi is sokszor mentettünk tőle származó kutyákat. A szaporítóknál nem elég, hogy a kutya szülei is, ki tudja, milyen sorsúak voltak, milyen betegségeik voltak, az eladásra szánt jószágot is moslékon nevelik, a szukákat kizsigerelik, lezsarolják, 10 hónapos koruktól kezdve félévente, minden tüzeléskor fedeztetik.

Miközben egy minőségi, prémium labrador nálunk 500.000 forintnál kezdődik, szűrve vannak a szülők az örökletes betegségekre, egészségesek, tenyészvizsgával és kiállítási és/vagy munkaeredményekkel rendelkeznek.

Aki nem családtagnak akarja a kutyát, általában ennyit nem akar kiadni érte. A tenyésztés nemes cél, a legjobbat igyekszünk kihozni a kutyából, míg a szaporítónál szó sincs erről.

Ha már szóba került a fajtamentés, miért kell egyáltalán menteni ezt a kutyafajtát, hiszen úgy tűnik az elmondottak alapján, hogy csak jó tulajdonságai vannak?

5 éve felszámoltunk egy szaporítótelepet, P. G. volt a tulajdonosa, ellene a mai napig folyik a bírósági eljárás, többször dobta vissza az ügyészség az ügyet, a jogi malmok nagyon lassan őrölnek, ráadásul aki nem csal, hazudik, nem tudja itthon érvényesíteni a jogait, ez a szomorú tapasztalatunk. A mai napig tevékenykedik Békés megyében, még nincs egy éve, hogy újra bejelentést kaptunk, több fajta kutyát (köztük két labradort is) áldatlan körülmények között tartott, éheztetett, kínzott, több nem is élte ezt túl! Akkor a Szurkolók az Állatokért alapítvány is ellátogatott hozzá...

Fotó: Eőry Eszter; mentésre váró labradorok

Korábban kamionra is "gyártották" sokan az állatokat, amit itthon nem tudtak eladni, kivitték Olaszországba, Ausztriába kis furgonokban, és ha egy lebukott, nem számított, ment a többi furgon, azok célt értek, abból megvolt a haszon. Érdekes kettősség jellemzi például az osztrákokat, nagy állatvédők, de a kutyákat a parndorfi outlet kisállat-kereskedésében kis ketrecekben, üvegkirakatokban tartják és árulják. Amikor Ausztriában volt egy üzletünk, bejött egy állatvédő, és fel akart minket jelenteni, mert egy gömbakváriumban volt ott két aranyhalunk, mondván, hogy azok ott depressziósak lesznek, közben meg a kutyákat kis vitrinekben árulják.

Ha én eladok egy kutyát, csakis komoly szerződéssel teszem, ezzel védem az állatot is. A 20 év alatt 6-7 kutyámat hoztam vissza, mert nem megfelelően tartották, volt, hogy a rendőrséget kellett kihívnom.

Azért kerülnek ki a kutyák az utcára, mert alkalmatlanok az emberek a tartásra. Nem járnak utána, mivel jár, hogy bepisil, bekakil, vagy ha betegsége van, nem áldoznak rá pénzt. Nekem a múltkor a 12 éves kutyám belázasodott, csak a vizsgálatokra elköltöttem több mint 200 ezer forintot, mire kiderült, hogy a hasüregében volt a probléma. Budapesten műtötték meg, az összes költség meghaladta a jóval a félmillió Ft-ot! És ez csak egy friss szösszenet...

De ha valaki már a kutya megvételére, aztán az oltásokra vagy a rendes etetésre sem akar pénzt áldozni, mit is várhatunk tőle? Egy labrador méretű kutya tartása havi szinten 40-50 ezer forintba kerül.

Fotó: Eőry Eszter

Kell-e speciális kutyaiskolába hordani a labradort?

A labrador fantasztikus temperamentumú, kiegyensúlyozott természetű kutya, jutalomfalattal, apporttal és dicsérettel jól motiválható, „mindent a gazdáért”, a gazdának való megfelelni akarás, ezt lehet róla röviden elmondani. Jó idegrendszerű kutya, semmi agresszió nincs benne, ha jól van szocializálva, emberrel és állattal is barátságos. Nem riad meg a zajoktól, ez ugye fontos fajtajellemzője is, hogy ne ijedjen meg a puskalövéstől apportírozó kutya lévén. Vannak vadászatra képző, speciális iskolák, de ilyenbe csak akkor kell vinni, ha valaki nem házi kedvencnek, családtagnak, hanem munkakutyának viszi, vagy tenyészteni szeretné.

A tenyészszemlén a küllemi részen kívül a képességeket vizsgáztatják, hogy az eredeti ösztönei megvannak-e, a lövésállóság, a vízszeretet, a stabil idegrendszer, az apportkészség.

Egyébként a nyolc hónaposnál fiatalabb kölyöknek a kutyaovi ajánlott szocializációra, azt szoktam mondani, hogy a kutyasuliban már a gazdit tanítják, nem a felnőtt kutyát, hogy hogyan bánjon a kutyával, hogy kell a kutyát motiválni, hogy jól működjön. Fontos, hogy a gazdi céltudatos, határozott legyen, mikor mindent ráhagynak a kutyára, az eluralkodik a gazda felett, és az senkinek sem jó hosszú távon.

Mit tanácsol annak, aki labradort venne, mire figyeljen?

Nagyon fontos, hogy a Magyarországon vásárolt kutyának magyar származási lapja (törzskönyve) legyen. Általában szerb törzskönyvvel szokták árulni a szaporítók, ami okirathamisítás! Aki azt állítja, hogy maga oltotta be a kutyát, tudnunk kell róla, hogy ez illegális, mert aki nem állatorvos, nem olthat, nem chipelhet.

Mi történik a mentés során, hogyan kell ezt elképzelni?

Egy helyről egyszer 27 labradort szedtünk össze, Gyulán, rengeteg hamis szerb származási lapot és házilag kitöltött, állatorvos által lepecsételt vagy üres oltási könyvet, vakcinákat találtunk. Természetesen az összes kutyát elkoboztuk. Egy panelház mellett volt a szaporítótelep, és a lakók jelentették föl, mert a sok kutya folyton ott sírt, nyüszített. A jegyző pedig nem tussolta el a dolgot, végigvitte, így jelenleg eljárás folyik a szaporító ellen. Szerencsére itthon is egyre több olyan tudatos gazdi van, aki mentett kutyát keres. Ilyenkor egy alapos orvosi kivizsgálás, ellátás után kerülnek az állatkórházból a kutyapanziókba, ideiglenes helyre, ideiglenes gazdikhoz, aztán innen az örökbefogadó gazdihoz.

Fotó: Eőry Eszter; innen is mentették a kutyusokat

Ha felhívnak minket, hogy látnak egy olyan kutyát, aminek a nyakát benőtte a lánc, megyünk azonnal menteni. Három hónapja egy család azzal hívott, hogy a golden retriever szukájukat nem tudják megfogni, megsimogatni, és már vitték altatásra a kaposvári állatorvoshoz, aki telefonált nekünk, hogy ő nem altatja el, mert semmi baja nem volt az állatnak, de a szaporítónál sokk érte, ami aztán a gazdánál fokozódott.

Felhívtuk a gazdát, hogy még két napig tartsa a kutyát, ahogy eddig tartotta, utána elvisszük. Mentünk is érte, és a vittük a kutyapanzióba. Szóval az itt az elsődleges probléma, hogy sokszor a gazdik nem normálisak. Mert hogy nem jutott eszükbe, hogy valahogy máshogy orvosolják a gondot a kutyánál, mint hogy elaltatják?

Fotó: Eőry Eszter; az egyik mentésre váró labrador

A fajtamentésnél van nálunk nyolchetestől 15 évesig labrador vagy egyéb retriever jellegű kutya, tehát ha valaki ilyen kutyát szeretne, de nincs a vásárlásra több százezer forintja, vagy segíteni szeretne egy rászoruló retrieveren, viszont a tartásához van elég anyagi fedezete, megfelelő körülményket tud neki biztosítani, és a gondoskodásra van elég ideje, az keressen minket bátran. Ha pedig valaki segítené a munkánkat, itt megteheti: Retriever Rescue Fajtamentő Egyesület, adószámunk: 18618066-1-11, https://retrieverhelp.hu/.

Címlapkép: Getty Images