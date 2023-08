Vásárláskor így fizet a legtöbb magyar: mégsem lehet letaszítani trónjáról a készpénzt?

Miközben a fiatalok egyre gyakrabban fizetnek elektronikusan nem online vásárlásaik során, a készpénznek is van helye a körükben - erre jutott a K&H ifjúsági index. Idén a készpénzt előnyben részesítő huszonévesek aránya 46 százalékos volt, az elektronikus megoldásokat preferálóké pedig 54 százalékos, ami szerény elmozdulást jelent az elmúlt két évhez képest, 2021-ben ugyanis 49-51, 2022-ben pedig 47-53 százalékos eredmény született. Ugyanakkor az is látszik, hogy a jellemzően elektronikusan fizető fiatalok egyre gyakrabban választják ezt az alternatívát, és az okostelefonos tranzakciók is egyre népszerűbb a körükben.

A jegybank adatai szerint tavaly a kártyás vásárlások értéke meghaladta a készpénzfelvételekét. A kártyás vásárlások száma 23 százalékkal, az összforgalom pedig 34 százalékkal nőtt éves szinten. A K&H ifjúsági index idei második negyedéves jelentésében az látszik, hogy a 19-29 éves fiatalok körében az elektronikus fizetési módok preferenciája csak lassan nő, a készpénz még mindig nagyon erősen tartja magát az ő körükben is. Viszont azok, akik jellemzően így fizetnek, egyre gyakrabban választják a készpénzmentes alternatívát. Fej fej mellett A legújabb eredmények szerint az elektronikus fizetést részesíti előnyben a fiatalok 54 százaléka, 46 százalékuk pedig inkább a készpénzt választja. 2021-ben az elektronikus fizetés 51-49 százalékos arányban nyert a készpénzzel szemben, míg 2022-ben 53-47 százalékkal – azaz az eredmény minden évben nagyon szoros volt. Az elmúlt két évben a két fizetési mód preferenciája közti különbség csak nagyon kis mértékben változik, bár nagyon lassan az elektronikus fizetés felé billen a mérleg. A kutatás alapján az is látszik, hogy a Budapesten és a központi régióban élő fiatalok 34 és 33 százaléka, ahol lehet, elektronikusan egyenlíti ki a számlát, míg a kisebb településeken lakó társaik körében 21 százalékukra igaz ez. Bár a készpénz a huszonévesek körében is tartja magát, és az elektronikus fizetést preferálók aránya csak nagyon lassan nő, azok a fiatalok, akik egyébként szoktak így fizetni, egyre több vásárlásuknál választanak valamilyen elektronikus fizetési módot. Két éve még csak a fiatalok 38 százaléka válaszolta, hogy majdnem minden nap elektronikusan fizet, idén már 54 százalék nyilatkozott így. Az elektronikusan fizető fiatalok táborában az okoseszközös fizetés egyre nagyobb népszerűségnek örvend. Idén már 58 százalékuk mondta azt, hogy fizetett már valaha okostelefonnal, míg tavaly 52 százalékos, tavalyelőtt pedig 42 százalékos volt az arányuk - vagyis egyértelmű többségbe kerültek azok, akik használtak már okostelefonos fizetési megoldást. Azok aránya, akik úgy nyilatkoztak, hogy kifejezetten szívesen fizetnek okostelefonos érintéssel, két éve még 26% volt, míg idén már 44%. A QR-kódos, okosórás és okoskarkötős fizetés még jóval kevésbé elterjedt: az elektronikus úton fizető fiatalok 31, illetve 21 százaléka próbálta már ezeket a fizetési módokat. K&H ifjúsági index A 19-29 éves fiatalok elégedettségét és jövőbeli várakozásait – többek között a lakhatással, munkával, előrelépési lehetőségekkel, oktatással, egészséggel, családdal kapcsolatban – vizsgálja a K&H ifjúsági index, amely a K&H Egészséges Társadalomért Alapítvány megrendelésére készült. A minta összetétele reprezentálja a magyarországi 19-29 éves városi lakosság összetételét nem, korcsoport, régió, településtípus, befejezett iskolai végzettség, gazdasági aktivitás alapján. A felmérésben 300 fő vett részt, a hibahatár maximuma +/- 5,7 százalék. Az adatfelvétel 2023. május 2-4. között történt. Címlapkép: Getty Images