Durvul a válsághelyzet vidéken: sokan még a kutyájukat is menhelyre adják

Október 4-én ünnepeltük az állatok világnapját: a jeles alkalom nem csak az ünnep miatt volt nagy nap a Rex Alapítvány életében: a MARS Magyarország dolgozói érkeztek segíteni az állatok ellátásában és a Rex Állatsziget gondozásában.

A Rex Alapítvány igazgatója, Dr. Koleszár István nyilatkozott a 24.hu-nak: azért jelentenek nagyon sokat az ilyen napok, mert a Rexnél alapvetően nagyon kevesen dolgoznak, mindössze 15 munkatárs látja el a teendőket – természetesen az önkéntesekkel kiegészülve, akik nagy segítséget jelentenek, hiszen rengeteg a feladat.

Az önkéntesek adománnyal is segítette a Rex munkáját: az állatok világnapja alkalmából pedig most 1 tonnányi állateledellel támogatja a cég az alapítvány működését az önkéntes munkán felül. Koleszár István szerint továbbá azért is nagyszerű, hogy jelen lehetnek ezen a napon a MARS munkatársai, hiszen ilyenkor személyesen is tudnak néhány szót váltani, együtt ebédelni, jobban megismerni egymást, ezt pedig nagyon fontosnak tartja az emberi kapcsolatok szempontjából.

A befogadásra váró állatok száma folyamatosan nő

Az igazgató a Rex jelenlegi helyzetébe is bepillantást enged: mint kiderül, a befogadásra váró állatok száma folyamatosan magasabb, mint az örökbefogadottak száma, és mivel csak annyi állatot tudnak átvenni, amennyit felelősségteljesen el is tudnak helyezni, így folyamatosan nagy a nyomás rajtuk – ahogy a többi állatvédő szervezeten is. Hallomásból azt is tudják, hogy sok helyen jellemző, hogy a válság miatt többen akarnak állatot leadni a menhelyeken, mint korábban, ám ezt a Rexnél nem tapasztalják, ez minden bizonnyal a lokációnak és a Budapesten és környéken élők jobb anyagi helyzetének köszönhető. Ám kapcsolatban állnak számtalan vidéki szervezettel, ahonnan az a visszajelzés érkezik, hogy egyértelműen nőtt a leadási szándék a megélhetési nehézségek következtében.

Jó érzés, hogy legalább egy évben egyszer beszélünk azokról az állatokról, akik körbevesznek minket, akik velünk élnek

– mondta Koleszár István az állatok világnapja kapcsán. Hozzátette azt is, hogy nemcsak a társállatokról kell ilyenkor megemlékezni, hanem a gazdasági haszonállatokról is, akiket ugyanúgy megfelelően kell tartani, ahogy az állatok világnapján, úgy az év többi napján egyaránt.

Az állatok világnapja alkalmából rendezett eseményük kapcsán még megemlíti, hogy örömteli látni, amikor együtt van sok azonos érdeklődési körrel rendelkező ember – olyanokat, akik maguk is rendelkeznek háziállattal, és azokat is, akik valamiért nem tarthatnak, de nagyon szeretik őket.

Manapság nagy szükség van arra, hogy együtt töltsünk olyan időt, amit mindannyian élvezünk. És az egész lényege, hogy a hétköznapokban is úgy álljunk az állatokhoz, ahogy ezen a napon.

- tette hozzá az igazgató.

Hogyan változott az állatmenhelyek szerepe?

Sófalvi Attila, a MARS Magyarország ügyvezető igazgatója ezt követően arról mesél a portálnak, hogy az állatmenhelyek szerepe mekkorát változott az utóbbi években. Mint mondja, az örökbefogadások számának csúcspontját a koronavírus-járvány alatt tapasztalták, amikor sokakat rendkívül rosszul érintett a bezártság és az egyedüllét.

Sokan fordultak ekkor a kiskedvencek felé, azért, hogy feldobják, színesebbé tegyék a hétköznapjaikat.

A járvány után ez a trend azonban lecsengésnek indult, ezért is szeretnék ők is, ha az állatmenhelyek egy kicsit jobban a köztudat részévé válhatnának, egyúttal bátorítanak mindenkit az örökbefogadásra. A válság következtében ráadásul a menhelyek is ugyanazokkal a problémákkal küzdenek, teszi hozzá, mint a különböző cégek vagy háztartások, a növekvő rezsi- és egyéb költségek az ő életüket is nagyban megnehezítik. Hatalmas segítség így például, ha állateledel-adományokkal támogatjuk a menhelyeket, és nem kell még erre is költeniük. Az állatok világnapja egy figyelemkeltésnek is betudható, hiszen ilyenkor nagyobb nyilvánosságot kap a téma, és ezáltal még több támogatót tudnak állítani az állatmenhelyek mögé.

