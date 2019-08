Ezek a tünetek, ha kutyád nem jut elég vitaminhoz: mutatjuk, mire figyelj!

Igen nehéz kiválasztanunk a megfelelő kutyaeledelt kedvencünknek, hiszen rendkívül nagy a választék. A reklámszövegek sok esetben gyümölcs- és zöldségtartalommal próbálják elhitetni velünk, hogy a táp egészséges, de jobban tesszük, ha utánajárunk, mire is van szüksége kedvencünknek, hogy biztosak lehessünk benne: megkap minden szükséges tápanyagot – írja a One Green Planet.

Az első és legfontosabb dolog, amire minden gazdinak figyelnie kell, az a víz. Akárcsak az embereknél, az ebeknél is a test nagy százalékát víz teszi ki, ez a négylábúak esetében 60-80 százalék körül mozog. A kutyák nagyon könnyen a kiszáradhatnak, esetükben már 10 százalékos vízhiány is végzetes lehet, épp ezért kell nagyon ügyelnünk, hogy kedvencünknek mindig legyen elegendő innivalója. Ez különösen igaz a meleg, nyári időszakra, és fokozottan figyelni kell rá a kánikulában.

Omega 3 és Omega 6 zsírsavak

A zsírsavak igen fontos szerepet játszanak az emberek és a kutyák szerevzetében is, hiszen amellett, hogy energiával látják el a testet, rengeteg más feladatuk is van. A kutyák esetében a legfontosabb zsírsavak az omega-3 és omega-6 zsírsavak, ugyanis ezek elősegítik az ízületek, szervek, belek és szövetek megfelelő működését és fejlődését, valamint javítják a szív egészségét is.

Ideális esetben az omega-6 és az omega-3 arányának 5: 1 és 10: 1 között kell lennie. Amennyiben az eb nem kapja meg a szükséges mennyiséget az említett zsírsavakból, a következő tünetek és betegségek léphetnek fel: allergia, gyulladásos betegségek, gombás fertőzések, bőr- és szemproblémák, hiperkeratózis - a bőr megvastagodása -, szervi problémák, rák és viselkedési problémákat.

Amennyiben a kutya híján van ezeknek a fontos zsírsavaknak, pótolhatjuk őket étrend-kiegészítőkkel, melyek az állatorvosoktól vásárolhatók meg. A probléma megoldására használhatunk lenmag alapú kiegészítőket, vagy, ha házi kosztot kap a kedvenc, szórjuk meg ételét lenmaggal. Ezen kívül a kókuszolaj segíthet még, mivel ez is gazdag az omega zsírsavakban.

Mindenképp kérjük ki állatorvosunk véleményét, mielőtt új étrend-kiegészítőt, vagy vitaminokat vásárolnánk kedvencünknek!

Vitaminok

A kutya egészségéhez elengedhetetlen a teljes értékű étrend, ehhez pedig hozzátartozik minden szükséges vitamin bevitele is. Mivel a kutyák nem igényelnek nagy mennyiségű vitamint, ezért a általában az elfogyasztott táplálékkal a háziállat megkapja a szükséges mennyiséget. Amennyiben az alábbi tünetek jelentkeznek, valamilyen vitaminhiánnyal kell számolnunk, mutatjuk a tüneteket!

A-vitamin hiány

Amennyiben a kutya A-vitamin-hiányos, legyengül az immunrendszere, és ezáltal könnyebben megbetegszik. Ezen kívül a következő tünetek léphetnek fel: éjszakai vakság és rossz (száraz) bőrminőség. Az A-vitamin hiány akkor is kialakulhat, ha a kutya nem jut elég zsírhoz, ugyanis ez a vitamin zsírban képes csak felszívódni.

A kutyák A-vitamin pótlására a következő ételek alkalmasak: édesburgonya (az emésztésre is jó hatással van), sütőtök, sárgarépa, zöldek és téli tök.

A szükséges zsírok pótlására a lenmag, a lenolaj, a kókuszolaj és a kenderolaj alkalmas.

B2-vitamin hiány

A B2-vitamin hiányt a rendellenesen lassú növekedés, a bőr-, illetve szaruhártya elváltozása, és szemprobléma jelzi. Ilyen esetben az is előfordulhat, hogy a kutya elájul, ez szívelégtelenséghez vezethet. Ha az eb antibiotikumokat szed, akkor szükség lehet B2-kiegészítésre, erről mindenképp ajánlott megkérdezni az állatorvost.

A kutyák B2-vitamin pótlására a következő ételek alkalmasak: teljes kiőrlésű gabonafélék, zöldségek és salátafélék.

B3-vitamin hiány

Ha azt vesszük észre, hogy kutyánk nyelve barnára vagy feketére színeződik, valószínűleg B3-vitamin hiány áll a probléma hátterében. Ennek a vitaminnak a hiánya más tüneteket is produkálhat, mint például ajkak és az íny gyulladása, étvágytalanság, és véres hasmenés. A B3-vitamin hiány rohamokat is okozhat, amennyiben nem kezelik, halálos is lehet.

A zöldségek és a teljes kiőrlésű gabonafélék (zab, barna rizs) is nagy mennyiségű B-vitamin forrást jelentenek, de legyünk óvatosak, ugyanis a túl sok B3-vitamin bőrirritációt, májproblémákat és gyomorfekélyt is okozhat.

B6-vitamin hiány

A B6-vitamin hiányához néhány igen súlyos egészségügyi problémát is kötnek az orvosok, ideértve az epilepsziát és a vesekárosodást is. A hiány előidézhet allergiát, asztmás, artériás betegségeket, vagy akár rákot is. A B6-vitamin adagolásával nagyon vigyázni kell, mivel a többlet az idegrendszer károsodásához vezethet.

A kutyák B6-vitamin pótlására a következő ételek alkalmasak: tök, édes burgonya, banán, zab és mogyoróvaj.

D-vitamin hiány

A D-vitamin hiány súlyos problémákat okozhat a kutya csontjaiban. Amennyiben az ebnek nélkülöznie kell a D-vitamint, megduzzadhatnak az ízületei, lábai hajlottá válhatnak.

A túl sok D-vitamin sem jó a kutyának, ugyanis ilyen esetben felgyülemlik a kalcium-tartalék a szívben és más izmokban, valamint további tünetek is felléphetnek, mint például hányás, hasmenést, vérzést, túlzott szomjúság és vizelés, letargia és csontfájdalom.

Mivel a D-vitamint nehezebb pótolni az étrend révén, mint a többi vitamint, érdemes egy jó, növényi alapú multivitamint választani, amely biztosítja a szükséges D-vitamin mennyiséget a kutyus számára. Arra is ügyeljünk, hogy a napi séták során sok napsütés érje kedvencünket, hiszen a napfény a legjobb D-vitamin forrás.

E-vitamin hiány

Ha a kutyának problémái vannak a szemével, szívével, májával, izmaival vagy idegeivel, akkor valószínűleg E-vitaminra van szüksége. Az E-vitamin pótlással azonban érdemes óvatosan bánni, mivel ha túl sok kerül a kutya szervezetébe, akkor az akadályozhatja az A- és K-vitamin felszívódását.

Az E-vitamin pótlására a mandulavaj és a földimogyoróvaj alkalmazható.

K-vitamin hiány

A K-vitamin hiánya komoly problémát jelent, ugyanis ez a vitamin felelős a véralvadásért. Ha nincs elég K-vitamin ebünk szervezetében, és megsérül, könnyen elvérezhet. A véralvadást akadályozhatja továbbá a patkányméreg is, így ha észrevesszük, hogy kutyánk sebe folyamatosan vérzik, a legjobb, amit tehetünk, ha azonnal állatorvoshoz visszük.

A salátafélékben rengeteg K-vitamin található, így jó megoldás a vitaminpótlásra, ha a kutyatáphoz hozzákeverünk egy kevés spenótot vagy kelkáposztalevelet.

A kutya több vitaminhiánytól is szenvedhet egyszerre, ebben az esetben multi-vitaminnal orvosolható a probléma. Néhány hiányosság ugyanakkor nagyon specifikus és súlyosabb egészségügyi problémákat jelez, ezért fontos, hogy mindig figyeljük kedvencünk viselkedését, és észrevegyük az esetleges fizikai elváltozásokat is! Amennyiben bármilyen rendellenességet észlelünk, ne habozzunk állatorvoshoz vinni kedvencünket, mivel az állatok szervezete sokkal gyorsabban leépülhet, mint az embereké.