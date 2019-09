Egyéniben és csapatban is megvédték világbajnoki címüket a magyar fogathajtók

Egyéniben a győztes HDr. Tóth Andrea a negyvenötödik, Hódi Károly az ötvenkettedik, és Szabó Roland a hatvannegyedik helyet érte el. Csapatban a nyertes magyar válogatott után második a holland, a harmadik pedig a német lett. „Óriási siker, hogy sorozatban negyedszerre is nyertünk egyéniben és csapatban is, és ezzel rekordot döntöttünk. A magyar fogathajtásban a nagy elődök nyomában felnőtt egy újabb generáció. Ígéretes, fiatal, tehetséges gárda, akik már most bebizonyították, hogy ugyanolyan sikeresek, mint az előző generációk. Nagyon szoros versenyben tudtak nyerni, a házigazda németek, valamint a hollandok és az osztrákok is nagyon jól versenyeztek"– mondta az eredményhirdetés után Szilágyi Zsolt csapatmenedzser.

Nagyon büszke vagyok arra, hogy győzelmemmel hozzájárultam a magyar fogathajtósport újabb rekordjához. Nehéz verseny volt, kiváló ellenfelekkel, ezért külön örülök a győzelemnek. Most egy rövid pihenés következik nekünk és a lovaknak is, de utána folytatjuk a munkát, készülünk a következő évadra

- nyilatkozta Hölle Martin.

A világbajnokságon huszonnégy ország 83 versenyzője indult, Magyarországot hatan képviselték, a csapattagokon kívül egyéniben indult a nyolcadik világbajnokságán részt vevő Hódi Károly, valamint a vb-újonc Dr. Tóth Andrea és Szabó Roland. A hazai keret tartalék versenyzője Dobsa Dalma és ifj. Galvács Ferenc volt.

A magyar fogathajtás a legtradicionálisabb sportágak egyike, Magyarország jelentős szerepet vállalt a nemzetközi szabályzatainak, versenyeinek kialakításában és fejlődésében.

A hazai lovassport legeredményesebb szakága a kettesfogathajtás. A nemzetközi éremtáblázaton 18 világbajnokság után 30 világbajnoki éremmel toronymagasan a magyar hajtók állnak az élen ebben a kategóriában. Az utóbbi három világbajnokságon egyéniben és csapatban is győztek. Ez a sportág történetében eddig kétszer sikerült a magyaroknak. A mostani, sorozatban negyedik győzelemmel rekordot döntött a magyar kettesfogatsport.

A versenyzők: ifj. Dobrovitz József – kétszeres világbajnok, vb ezüst-, bronzérmes, Eb ezüst- és bronzérmes. Pónifogathajtóként kezdte, indult három póni-, egy kettes- és négy négyes világbajnokságon, valamint öt négyesfogathajtó Európa-bajnokságon - ez volt a második kettesfogathajtó világbajnoksága.

Hódi Károly - a korelnök, azon kevesek közé tartozik, aki mindhárom szakágban indult világbajnokságon. Legeredményesebben a kettes kategóriában szerepelt, háromszoros vb ezüst- és egyszeres bronzérmes, nyolcadik világbajnoksága volt a mostani.

Hölle Martin - ötszörös világbajnok, ő is pónifogathajtóként kezdte, nyert korosztályos Európa-bajnokságot, pónifogathajtó világbajnokságot. 2017-ben egyéniben és csapatban világbajnok Lipicán (SLO), a XVII. Kettesfogathajtó világbajnokságon.

Osztertág Kristóf – világbajnok, világbajnoki bronzérmes. Pónifogathajtóként indult pályafutása, nyert korosztályos Európa-bajnokságot, három pónifogathajtó világbajnokságon indult. Ez volt az első kettesfogathajtó világbajnoksága.

Dr Tóth Andrea, Szabó Roland, Domsa Dalma, ifj Galbács Ferenc első világbajnokságukon vettek részt Drekbauban.