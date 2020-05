Ezért romlanak el túl hamar a háztartási gépeid: a gyártók ritkán beszélnek róla

A KSH adatai szerint a magyar háztartásokat szemlélve természetesen évek óta otthonaink fenntartására és élelmiszerekre költjük a legtöbb pénzt. Alapvető igényeink ölelik fel a költségeink legnagyobb részét, ám tovább szemlélve a listát látható, hogy hatalmas összegeket fordítunk olyan tételekre is, amikre nem feltétlenül lenne szükség. Az egy főre jutó éves kiadásakot vizsgáló 2010-es felmérés alapján 5342 forintot költött tartós háztartási gépekre, készülékekre egy átlagos magyar. A 2019-es év IV. negyedév kiskereskedelmi eladásainak forgalmát vizsgáló adatsor alapján a tartós elektromos háztartási gépeknél 50 milliárd 249 millió forintról beszélhetünk, ami kevésbé utal tartós használatra.

A BBC korábban beszámolt róla, hogy egy tanulmány kimutatta, hogy 2004 és 2012 között az öt éven belül elromlott nagy háztartási készülékek aránya 3,5 százalékról, 8,3 százalékra nőtt. Ami megmagyarázhatja azt is, hogy miért költünk sokat olyan gépekre, amiket nem tervezünk rövid időn belül többször lecserélni. A HelloVidék most a konyha egyik legfontosabb eszközét vette górcső alá és a The Spruce tippjei alapján összegyűjtötte mit tehetünk, hogy tartósabban legyenek hűséges társaink a megvásárolt tűzhelyek típustól függetlenül. Lássuk, hogyan kímélhetjük meg pénztárcánkat tűzhelyeink megfelelő karbantartásával.

Kifut a főztünk, fröccsen a zsír: még a legprofibb konyhában is előfordul, hogy kiömlenek az ételek és piszkos lesz a tűzhely. A probléma kezelése természetesen mindig a tisztítás, ám módja attól is függ, hogy milyen típusú tűzhelyről beszélünk. Egy szabály azonban azonos: a koszt minél hamarabb el kell tüntetni. Minél hosszabb ideig hagyjuk a szennyeződést a tűzhelyen, annál nehezebb dolgunk lesz.

A háztartásban használatos tűzhelyeket három alapvető csoportba sorolhatjuk: elektromos, gáz, valamint, kerámia lapok. Ha új tűzhelyt vásároltunk, akkor érdemes időt szánnunk rá, hogy elolvassuk a gyártó ajánlásait a felület tisztítására és karbantartására vonatkozóan.

Milyen gyakran tisztítsuk a tűzhelyünket?

A főzéssel járó szennyeződéseket azonnal le kell takarítani, de minden tűzhelyet érdemes legalább hetente megtisztítani, hogy megakadályozzuk a zsír és a maradék felhalmozódását.

A kerámia főzőlap tisztítása

A kerámia főzőlap egyre népszerűbb eleme a konyhai berendezéseknek. Elegáns külleme miatt sokan szeretik, ám tisztítása kevésbé egyszerű a megfelelő ismeretek nélkül és egy elhanyagolt, piszkos tűzhely szégyenfoltja lehet a konyhának.

1. Kapcsolja ki és hűtse le a tűzhelyet!

Mielőtt megpróbálná megtisztítani a felületet, ellenőrizzük, hogy az összes vezérlő ki van-e kapcsolva és várjuk meg míg a tűzhely teljesen lehűl.

2. Az oldat

Töltsünk meg egy tálat két csésze forró vízzel és 1/2 teáskanál mosogatószerrel, amely zsírtalanító összetevőt tartalmaz.

3. Tisztítás

Ha tehetjük erős szennyeződés esetében használjuk a kereskedelmi forgalomban kapható speciális kerámia főzőlap tisztítót, valamint kerámia kaparót. Ha a mosogatószeres tisztítóoldatunkat használjuk, akkor merítsünk egy szivacsot a szerbe, majd kissé csavarjuk ki és körkörös mozdulatokkal töröljük át a tűzhely teljes felületét. Amikor makacsabb kosszal állunk szemben, hagyjuk néhány percig hatni a mosogatószeres oldatot, hogy fellazítsa a szennyeződéseket.

4. Makacs foltok

Ha a kerámialapon erős ráégett szennyeződés van vagy elszíneződést vélünk felfedezni, használjunk ecetes vizet vagy citromlét. Egy kis ideig hagyjuk hatni a felületen, majd töröljük le.

5. Törlés

Tisztítás után merítsük sima vízbe a szivacsot és töröljük le alaposan, laza mozdulatokkal a szennyeződéseket. Végül mikroszálas törlővel törölje át, hogy eltűnjenek a csíkok.

6. Ápolás

Beszerezhetünk egy speciális tisztító- és ápoló szert, amely legközelebb könnyebbé teszi a takarítást, mivel egy úgynevezett filmréteget alakít ki a felületen, ami nemcsak szép, hanem szennytaszító tulajdonsága is van.

Elektromos tűzhely

Az elektromos tűzhely használata mellett nem kell tartanunk a gázszivárgástól és egyenletesebben is melegít, mint a hagyományos társa. A szebb főzőfelület a kerámiához hasonlóan azonban sérülékenyebb a gáztűzhelyeknél, ezért nem mindegy hogyan takarítjuk.

1. A makacs foltok

Ha nincs speciálisan ehhez a típushoz vásárolt tisztítószerünk és inkább a természetesebb megoldásokban hiszünk, akkor jó megoldás lehet a szódabikarbóna, az ecet és a citromlé. A szódabikarbóna finoman súrol, az ecet és a citromlé pedig fertőtlenít és feloldja az olajos foltokat.

2. Öblítés

Ha már nincsenek makacs szennyeződések a főzőlapon, akkor ennél a típusnál is a mosogatószeres szivacs következhet, amivel könnyedén áttörölhetjük a felületet.

3. Szárítás

Hasonlóan a kerámialapos tűzhelyhez itt is egy mikroszálas törlő lehet a legjobb választás a takarítás befejezéséhez.

4. A vezérlőgombok

A vezérlőgombokat, tekerőket egy nedves ruhával töröljük át. Fontos, hogy ne dörzsöljük túlzottan, mert a jelölések könnyen elkophatnak.

Gáztűzhely

A gáztűzhely kevésbé sérülékeny a modernebb eszközöknél, ezért inkább a különböző részek alapos tisztítására kell nagyobb hangsúlyt fektetni.

1. Kikapcsolás és hűtés

Első lépésként itt is a legfontosabb, hogy minden vezérlőt lekapcsoljunk és megvárjuk, hogy lehűljön a tűzhely.

2. Áztatás

Távolítsuk el az edénytartórácsokat és áztassuk a mosogatóba vagy egy lavorba forró vízbe, amihez adjunk egy kis mosogatószert is.

3. Tisztítás

A morzsákat, a rátapadt étel maradványokat egy forró szappanos vízbe mártott szivacs suroló felületével takarítsuk le. Az égett, makacs koszhoz itt is használhatunk ecetet és szódabikarbónát, ami hagyjunk a felületen 15 percig állni, hogy utána könnyedén letörölhessük a szennyeződéseket.

4. Öblítés, szárítás

Vízzel öblítsük le az edénytartórácsokat és sima vizes szivaccsal töröljük át a főzőlapot, majd töröljük szárazra egy törlőronggyal.

