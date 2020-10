Hagyd a pirulákat: 5 étel, ami kiváló D-vitamin vitaminforrás lehet ősszel

Ahogy a hőmérséklet egyre hidegebb lesz, úgy kezdjük el szervezetünket több fronton is védeni a betegségek ellen. Szép lassan előkerülnek a vastagabb kabátok, sapkák, sálak a szekrényből. Mivel a napsütésből is kevesebb jut, így előtérbe kerülnek a vitamonok, legfőképp a C-vitamin és a D-vitamin. Persze a pirulák mellett más módon is hozzájuthatunk a legfontosabb tápanyagokhoz, ez pedig az étkezés. Többször írtunk már mi is arról, hogy érdemes mindig szezonális zöldséget, gyümölcsöt fogyasztani, hiszen az adott időszaknak megfelelő vitaminokat így könnyen megunkhoz vehetjük.

Ősszel kevesebb, de a mostani helyzetben pedig főként kevesebb mennyiségű D-vitamint kap a szervezet. Sokan, akik betartják a társadalmi távolságtartást, együttesen több időt töltenek bent a lakásban. Ez azt jelenti, hogy mivel kevesebb időt töltenek az emberek a szabadban - a hideg idő és a vírus miatt - a D-vitamin szint is csökken a szervezetben. A D-vitamin zsírban oldódó vitamin, a szervezet képes tárolni, de 2-3 hónap alatt vitaminhiányos állapot alakulhat ki pótlás nélkül. Ezért fontos, hogy – ha nem is minden nap – , de legalább heti két-három alkalommal fogyasszunk D-vitamint tartalmazó ételeket is.

- magyarázza Mike Roizen, a Clevelandi Klinika szakembere.

A D-vitamin hozzájárul az egészséges immunrendszer működéséhez, és most kifejezetten fontos, hogy támogassuk szervezetünket, hogy ellenállóbb legyen a vírusokkal szemben

- tette hozzá.

A legjobb D-vitamin forrás a napsütés, de a megfelelő étrend is kiváló módja a D-vitamin szintjének emelésére, különösen akkor, ha a szokottnál több időt töltünk a napon.

A D-vitamint "napsütés vitaminnak" is nevezik, hiszen akkor képződik a szervezetben, amikor a bőrt UV-sugarak érik. Viszont jó tudni, hogy nem csak a napont töltött idő alatt juthatunk D-vitaminhoz, mivel megtalálható számos élelmiszerben és alapanyagban

- mondja Rachel Berman táplálkozási szakértő.

Mely ételek tartalmazzák?

Összegyűjtöttünk öt, D-vitaminban gazdag ételt, amelyet minden évszakban érdemes fogyasztania a szakértők szerint.

halak:

A halak közül legfőként a zsírosabb fajták a legjobbak. Ezek közül a lazac, a tonhal és a szardínia erős D-vitamin-források.

Gombák közül nincs rossz választás, hiszen mindegyik tele van vitaminnal. A napi D-vitamin szükségletet már 10 dkg gomba (kb. 3 db csiperke) elfogyasztásával is fedezni tudjuk.

Egy tojássárgája körülbelül hét százalékát tartalmazza a napi szükséges D-vitamin-mennyiségnek, és a benne lévő zsír segíti a felszívódást is. Ajánlások szerint egy egészséges ember nyugodtan elfogyaszthat napi egy vagy két tojást anélkül, hogy aggódnia kellene a koleszterinszintje miatt.

Ez elsőre bonyolutan hangzik, de olyan ételek tartoznak ide, mint a gabonafélék, a növényi tej és a joghurt. Erről persze legtöbbször a termékek csomagolása is árulkodik, éppen ezért érdemes ezeknél az ételeknél elolvasni a címkéken szereplő összetevők listáját is.

Címlapkép: Getty Images