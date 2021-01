Horror árak a magyar piacokon: ennyiért mérik most a szezon slágergyümölcsét

Nem túlzás azt mondani, hogy az egyik legnépszerűbb gyümölcs Magyarországon az alma. A KSH 2019-es adatai szerint abban az évben a magyar háztartásokban elfogyasztott almamennyiség fejenként 12 és fél kiló volt. A betakarított termésmennyiség a hazai gyümölcstermésből átlagosan 67%-ot tett ki, a legtöbbet Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében szüretelték. Az utóbbi hat évtizedben mindvégig az alma termesztése volt a legjelentősebb idehaza.

Nem túl jó hír viszont, hogy az éves fogyasztói átlagára kisebb ingadozásokkal az ezredforduló óta emelkedik.

A 2020-as tavaszi fagykárok hatásaként a megszokott árintervallum legmagasabb árait is meghaladják a jelenlegi gyümölcsárak (köztük az almáé is), és elképzelhető, hogy májusig, vagy akár őszig sem várható változás - ezt Apáti Ferenc, a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke nyilatkozta.

Tavaly a tavaszi fagyok jelentős termésveszteséget okoztak, hiszen a várt termés majd' felét elvitték. Amikor a májusi felmérés alkalmával összesítettük a veszteségeket, már látható volt, hogy az elmúlt évtizedben megszokott árintervallum teteje várható a gyümölcsök piacán. Erre jött a júniusi extrém csapadék, amely a megmaradt termés jelentős részét tette tönkre. Ez pedig a vártnál is nagyobb arányban emelte a már amúgy is magas árakat

- részletezte az elnök.

Így, hogy a termés nagyjából fele elveszett, 500-550 forintos kilóárral kell számolni az alma esetében. Természetesen belefuthatunk akciósan, 300-350 forintos kilóáron kínált almákba is, de ezek a gyümölcsök jellemzően nem a makulátlan minőséget képviselik.

Sőt, arra is van példa, hogy bizonyos fajtákat ezer forint körüli vagy azt meghaladó kilóáron árulnak.

Az sem épp bizakodásra okot adó tendencia, hogy világszerte csökken az almatermelés. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara közleményéből kiderül, hogy globálisan 4 százalékos csökkenéssel számolnak a 2020/21-es évben. A visszaesés nagy része a Kína északnyugati tartományaiban bekövetkezett súlyos tavaszi fagyokhoz köthető, ami a virágzás során érte a gyümölcstermést és csökkentette a 40,5 millió tonnás termelésüket. Az időjárási viszonyok miatt az amerikai termelés is csökken. Az előrejelzések szerint az Európai Unió almatermelése 12,2 millió tonna, ami a történelmi átlag közelében van.

Ezért lenne fontos, hogy minél többet együnk belőle

Reméljük, nem kell attól tartanunk, hogy hamarosan luxuscikk lesz Magyarországon ez a közkedvelt gyümölcs, annál is inkább, mert rengeteg jó tulajdonsággal bír. Biztos sokaknak ismerős a mondás, miszerint „minden nap egy alma az orvost távol tartja”. De vajon van-e tudományos alapja, hogy az almafogyasztás segít megőrizni az egészségünket? Nos, ez nem egyértelmű, viszont az biztos, hogy ha az almát belecsempésszük az érendünkbe, az több szempontból is jótékony hatással lehet az egészségünkre – ezeket gyűjtöttük most össze a Healthline cikke alapján.

Az alma tele van fontos tápanyagokkal, köztük rostokkal, vitaminokkal, ásványi anyagokkal és antioxidánsokkal. Kutatások szerint

ha több almát eszünk, számos krónikus betegségnek, köztük a szívbetegségnek mérsékelhetjük a kockázatát.

Ennek oka lehet a flavonoid-tartalom (ezek olyan vegyületek, amikről kimutatták, hogy csökkentik a gyulladást és védik a szív egészségét). Az antioxidánsok, flavonoidok egyebek mellett a daganatos megbetegedések kialakulásának megelőzésében is szerepet játszanak. Egy tanulmány korábban azt bizonyította, hogy a nagyobb mennyiségű alma fogyasztása mérsékli a tüdőrák kialakulásának valószínűségét, egy másik pedig a vastagbélrákkal kapcsolatban jutott ilyen eredményre. Más kutatások szerint a gyümölcsökben, zöldségekben gazdag étrend szerepet játszhat a gyomor-, a vastagbél-, a tüdő-, a szájüreg- és a nyelőcsőrák kialakulásának megakadályozásában. Az almában emellett olyan, vízben oldódó rostok is vannak, amik segíthetnek a vérnyomás és a koleszterinszint csökkentésében (mindkettő a szívbetegség kockázati tényezője).

Még több pozitív hatás, amit az almának tulajdonítanak

Segít a fogyásban: magas rosttartalma miatt elősegíti a teltségérzetet, ezáltal hatékonyan csökkenhet a kalóriabevitel, így eredményesebb lehet a diétánk.

magas rosttartalma miatt elősegíti a teltségérzetet, ezáltal hatékonyan csökkenhet a kalóriabevitel, így eredményesebb lehet a diétánk. Javítja a csontok egészségét: többféle vizsgálat is kimutatta már, hogy ha nagyobb mennyiségű gyümölcsöt eszünk, azzal növelhetjük csontjaink ásványianyag-tartalmát.

többféle vizsgálat is kimutatta már, hogy ha nagyobb mennyiségű gyümölcsöt eszünk, azzal növelhetjük csontjaink ásványianyag-tartalmát. Serkenti az agyműködést: mint kimutatták, az almafogyasztás segíthet csökkenteni az oxidatív stresszt és megelőzni a mentális leépülést.

mint kimutatták, az almafogyasztás segíthet csökkenteni az oxidatív stresszt és megelőzni a mentális leépülést. Védelem az asztma ellen: szintén tudományos tény, hogy a gyakori és nagyobb mennyiségű almafogyasztás mérsékli az asztma kialakulásának kockázatát.

szintén tudományos tény, hogy a gyakori és nagyobb mennyiségű almafogyasztás mérsékli az asztma kialakulásának kockázatát. Csökkenti a cukorbetegség rizikóját: egy átfogó tanulmány szerint napi egy alma elfogyasztása a 2-es típusú cukorbetegség kialakulásának esélyét 28% -kal csökkenti azokhoz képest, akik egyáltalán nem fogyasztják ezt a gyümölcsöt.

Ezek után beláthatjuk: nem valószínű, hogy az egészségünket bármilyen szempontból is fenyegetné az almaevés, azonban ha túlzásba visszük a mennyiséget és rövid időn belül extrán sokat fogyasztunk belőle, a fokozott rostbevitel puffadást, emésztési gondokat, akár gyomorfájást is okozhat.

Az alma mellett számos gyümölcs és zöldség kínál hasonlóan gazdag tápanyagforrást, és fogyasztásukkal ugyanolyan jót tehetünk az egészségünknek. A minél változatosabb étrend elérése érdekében fantáziánknak és ízlésünknek megfelelően kombinálhatjuk őket. Íme néhány gyümölcs és zöldség, amiket nyugodtan használhatunk akár az alma alternatívájaként is:

banán

áfonya

brokkoli

sárgarépa

karfiol

kelkáposzta

őszibarack

körte

ananász

spenót

paradicsom

Címlapkép: Getty Images