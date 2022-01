6+1 zsírgyilkos étel: olcsóbb mint a hús, segít átvészelni a telet és még fogyaszt is

A koronavírus-járvány sokadik hullámában gyakorta szóba kerül az immunrendszer erősítése, sok helyen olvasni arról, milyen vitaminok mesterséges pótlásával segíthetjük szervezetünket. Arról viszont már kevesebbet hallani, hogy mennyire fontos mindeközben a helyes táplálkozás. Főként annak tükrében, hogy a magyar a 4. legelhízottabb nemzet az Európai Unióban – derült ki az Eurostat nem régiben közzétett adatsorából is. A túlsúly nálunk népbetegség, amely magas vérnyomás és cukorbetegség kialakulásához vezethet. Ezért a megelőzésben is rendkívül fontos a rendszeres mozgás és az egészséges táplálkozás. Sokkoló tény, derült ki egy friss kutatásból is, hogy a magyarok kétharmada túlsúllyal küzd – nem is kevéssel!

Nőtt az elhízás: a magyarok kétharmada túlsúlyos

A nők átlagos testsúlya 72,7 kilogrammról 71,5 kilóra csökkent, azaz átlagosan 1,2 kilót sikerült fogyni a júliusban mért adatokhoz képest - derült ki a PeakShop.hu reprezentatív felméréséből. Sajnos a javuló adatokat beárnyékolja, hogy még mindig nem sikerült leadni a karantén időszaka alatt felszedett kilókat. A korábbi adatokból kiderült, hogy a karantén alatt a nők átlagosan 3,6 kilót híztak. A férfiak átlagos testsúlya idén januárban 89,7 kilogramm volt, 1,4 kilóval több, mint fél évvel korábban. Ez különösen annak tükrében sokkoló, hogy a karantén időszaka alatt felszedett plusz 3 kilóra rakódott rá ez a súlyfelesleg.

Aggasztó, hogy a teljes felnőtt lakosság 64 százaléka túlsúlyos vagy elhízott, két százalékponttal több, mint 2021 júliusában, és négy százalékponttal több, mint 2019-ben! Mindez különösen nyugtalanító annak tükrében, hogy a túlsúly jelentős kockázati tényező a koronavírusos betegeknél

– mondta Mező Mónika étrendkiegészítő-szakértő, a kutatást végző webáruház vezetője.

Meglepetésre a fiatalok körében a legjelentősebb a súlygyarapodás

A fiatal, 18–39 éves nők körében jóval kevésbé, 16,6 százalékról 18,3 százalékra nőtt az elhízottak aránya, a túlsúlyosaké pedig 21 százalékról 28 százalékra emelkedett.

A fiatal, 18–39 éves férfiak körében több mint kétszeresére, 13 százalékról 28 százalékra nőtt az elhízás az elmúlt fél évben! Ez olyan mértékű súlynövekedés, hogy a fiatal férfiak átlagos testtömegindexe 25-től 27-re emelkedett, ami azt jelenti, hogy a fiatal férfiak túlsúlyosak. De ennél is beszédesebb, hogy amíg a fiatal nők átlagos testsúlya egy kilóval nőtt, addig a fiatal férfiak 3,3 kilóval nehezebbek.

Az időseknél javult az arány, de lehet, csak a koronavírus okozta halálozások miatt

A 60 évfelettiek körében viszont számottevően csökkent mind a túlsúly, mint pedig az elhízás aránya 2021. július és 2022. január között. Az elhízás 35 százalékról 32 százalékra, míg a túlsúly 44 százalékról 39 százalékra csökkent. Ugyanakkor jelentősen, 21 százalékról 29 százalékra nőtt a normál és sovány testalkatúak együttes aránya.

Sajnos nem lehet felhőtlenül örülni ennek a jelentős fogyásnak. Bár a kutatás nem vizsgálta, nem zárható ki, hogy a koronavírus-járvány szerepet játszhat az adatok alakulásában. Olyan mértékű volt a megbetegedések aránya november és január között, ami számottevő hatással lehet akár a testsúly változására

– veti fel Mező Mónika.

„Idén lefogyok”, fogadkozik minden ötödik magyar

A felnőttek közel ötöde, 19 százaléka fogadta meg újévkor, hogy lefogy idén. Az újévi fogadalmat tevők több mint kétharmada, 65 százaléka nő. Közülük is a fiatalok voltak a legtöbben: a fiatal nők 31 százaléka tett fogyási fogadalmat újévkor. A férfiakat – úgy tűnik – nem zavarja egy „kis” túlsúly, mert több mint kétszer annyi elhízott férfi (24 százalék) tesz újévi fogadalmat, mint túlsúlyos (10 százalék). Sokatmondó ugyanakkor a mozgási és táplálkozási szokások, valamint az újévi fogadalom közötti összefüggés: minél kevesebbet mozog valaki, annál inkább fogadkozik, hogy lefogy idén.

Az időszakos kúrák, diéták helyett van jobb megoldás

Az időszakos kúrák, diéták csak időszakos eredményt hoznak – figyelmeztet Mező Mónika. A szakértő szerint tartós eredményt a szokások tartós változtatásával lehet elérni. Azt tanácsolja, hogy a fogyás helyett inkább fogadjuk meg azt, hogy felveszünk egy fitt szokást. Egyetlen apró szokás tartós megváltoztatása – mint például a csoki lecserélése cukormentes fehérjeszeletre – jobb, mint bármilyen diéta, mert könnyebb elkezdeni és betartani. Míg a fogyókúra tortúra, addig egy ilyen fitt szokás élvezetes.

Így szinte erőfeszítés nélkül érhetünk el eredményeket, ha apró lépésekben haladunk, és egyszerre egy szokást alakítunk ki, amit követhet egy újabb és újabb. A szokáshalmozásnak nevezett módszer lényege, hogy a kis változások nagy eredménnyé adódnak össze.

Zsírgyilkos ételek, amelyek még fogyasztanak is

1. Napi egy alma az orvost tényleg távol tartja

Az almát régóta tekintjük többek között az egészség szimbólumának is, és szinte minden diéta alappillérét képezi. Először az 1860-es években jegyezték le a népi bölcsességet: minden nap egy alma, az orvost távol tartja. A dietetikusok azt ajánlják, legalább 5 alkalommal fogyasszunk gyümölcsöt és zöldséget nap mint nap. Ennek egy része lehet alma, de érdemes figyelni a változatosságra is. Legjobb, ha az 5-ből minden alkalommal másféle zöldséget-gyümölcsöt választunk. Ha még csak éppen áttérőben vagyunk az egészségesebb életmódra, és nem fogyasztunk rendszeresen zöldséget-gyümölcsöt, jó kezdés lehet napi egy alma. Később, amikor ez már beépült a mindennapjainkba, már fokozatosan emelhetjük az adagunkat, és rendszeresíthetjük a napi több alkalmat más gyümölccsel, zöldséggel.

Sok fogyókúrázó azért kerül el bizonyos gyümölcsöket, mert magas a gyümölcscukor tartalmuk, és úgy gondolják, a gyümölcstől is hízhatnak. Az almának viszonylag magas a fruktóztartalma a gyümölcsök között (100g-ban 6,9 g), míg a narancsnak 3, az őszibaracknak 1. Azonban az alma védelmében el kell mondanunk, hogy ez a szám például a szilvában 9 g, a friss málna esetén 19 g, a fügében 24 g, a datolyában pedig 25 g. Tehát nem az alma a legmagasabb fruktóztartalmú gyümölcs, és rengeteg olyan élettani hatása van, amely segíthet a fogyásban, és az egészségmegőrzésben. Ezért cukortartalma miatt nem érdemes kerülni, hacsak nem orvosi javaslatra, speciális diéták esetén, mint amilyen például a cukorbetegek egyes diétái.

A HelloVidék korábban itt írt az alma jótékony hatásairól!

2. Zabpehely, ami elindítja a zsírok lebontását

Amellett, hogy a zabpehely gluténmentes, más előnyös tulajdonságokkal is bír, ez pedig a magas rosttartalom, illetve a zabpehely lassan felszívódó szénhidrát-jellege, aminek köszönhetően a szervezetünk takarékosan bánik a zabpehely fogyasztásával bevitt energiával. A zabpehely növeli a teltségérzetet és serkenti az egészséges bélműködést, illetve egyensúlyban tartja a bélflórát is.

A zabpehely fogyasztásának további előnye, hogy alacsony a glikémiás indexe, tehát az inzulinrezisztenciával küzdők is nyugodtan fogyaszthatják, a zabpehely nem okoz hirtelen vércukorszint emelkedést. A rendszeres zabpehely fogyasztás segít a koleszterinszint természetes csökkentésében is, vagyis egy igazi, filléres szuperélelmiszerről van szó, aminek a fogyasztása ajánlott bárki számára.

A HelloVidék korábban itt írt a zabpehely jótékony hatásairól!

3. Articsóka, ami méregtelenít

Nemcsak az emésztést segíti, hanem karbantartja a véredényeket is. Fogyasztásával elejét veheted az érelmeszesedésnek. Az articsóka leveleiből készült articsóka kivonat számos gyógyszer és étrendkiegészítő alapja, hiszen az articsóka erősíti a májszövet regenerálódását, illetve javítja az emésztést és epehajtó hatással is bír. Az articsóka a szív- és érrendszeri megbetegedések ellen is alkalmazható, ugyanis az articsóka csökkenti a koleszterinszintet és a vérnyomást, jót tesz az érelmeszesedés ellen és felhasználható cukorbetegség, illetve a vesebántalmak ellen egyaránt - de erről korábban a HelloVidék itt írt.

4. Gyömbér



A gyömbér tea nem csak finom, csípős és átmelengető, hanem számos jótékony hatással is bír: amellett, hogy a gyömbér tea kiváló gyulladáscsökkentő, görcsoldó és köhögéscsillapító főzet, mikrobaellenes hatással is rendelkezik, emellett gazdag A-, B-, C- és E-vitaminokban, tartalmaz cinket, magnéziumot, foszfort, káliumot és vasat is.

A gyömbér felhasználása sokrétű: az emberiség évszázadok óta alkalmazza gyógyszerként, kellemes íze miatt teaként és különféle ételek ízesítése céljából fűszerként is, leginkább a keleti, távol-keleti kultúrákban. A gyömbért gyulladás- és fájdalomcsökkentő hatásainak köszönhetően menstruációs görcsök és ízületi fájdalmak csillapítása céljából is alkalmazzák, emellett a gyömbér tea napi fogyasztásával kordában tarthatjuk vércukorszintünket és elősegíthetjük emésztőrendszerünk megfelelő működését is. A gyömbértea elkészítéséhez itt találsz receptet!

5. Tojás

A tojás egy fehérjedús, egészséges zsírokat tartalmazó élelmiszer, amely viszonylag alacsony kalóriatartalommal rendelkezik, tehát egyértelműen beépíthető bármilyen (nem vegán) diétába. Főtt tojással bármilyen salátát, egyszerű ételt tápanyagban gazdaggá tehetünk, és nemmellesleg ízvilágát is feljavíthatjuk a tojás kétféle, ínycsiklandó textúrájával. Azonban meg kell jegyeznünk, hogy akinek eredendően magas a koleszterinszintje, nem ajánljuk a tojás fogyasztását ugyanúgy, ahogy bármilyen zsíros vagy vöröshús alapú étkezést sem!

6. Bab

Talán még nem hallottatok a kolecisztokininről, de ez az egyik legjobb fogyasztó. Ez az emésztőrendszeri hormon nem más, mint természetes étvágycsökkentő, mely a babban nagy mennyiségben található. Mindemellett rostokban gazdag, és koleszterinszint csökkentő hatással is bír. A babról korábban itt írt a HelloVidék részletesen.

6+ 1: Tanuljunk meg fermentálni!

llyenkor télen a primőr zöldségek és gyümölcsök ára is a plafonon van – mégis muszáj lenne minél többet enni belőlük! Ezért is jó, ha minél hamarabb megtanulunk fermentálni! Erről a Hellovidék korábban itt írt, de a lényege, hogy a fermentálás során a puffadást okozó, nehezen emészthető rostok a zöldségekben felbomlanak, ám a bennük lévő vitaminok és ásványi anyagok megmaradhatnak.

A fermentált zöldségek és gyümölcsök segítik az emésztést, jótékony hatással bírnak nemcsak a gyomorsavra és a bélrendszerünkre, hanem az egész szervezetünkre is. Az így erjesztett ételek természetes probiotikumként működnek, megvédik vagy segítik helyreállítani a bélflóránkat, és még a kórokozóktól is megóvnak.

A fermentálás kémiai értelemben laktofermentálást jelent: amikor is tejsavbaktériumok dolgoznak, segítségükkel történik az erjesztés vagy savanyítás. (Az alapanyag szénhidráttartalmát tejsavvá alakítják, és ebből alakul ki a kívánt végeredmény.) Az eljárás korántsem új keletű, hiszen a hordós savanyú káposzta, de a joghurt, a sajt és a kefír is laktofermentálással készül.

De mielőtt bárki is azt gondolná, hogy itt van megint egy bonyolult konyhatechnikai eljárás, szögezzük le: amióta az ember természetes tartósítással próbálkozik, azóta ismeri ennek a fortélyait. Nem kell hozzá tanfolyam sem, bárki, kis odafigyeléssel, könnyen elsajátíthatja! Erről itt olvashatsz!

Pár jó tanács, ha fogyni szeretnénk!



1. Egészséges táplálkozás: jobb közérzet



Az egészséges táplálkozáshoz biztosítanunk kell szervezetünk számára a megfelelő szénhidrát- és fehérjeforrásokat, zöldségeket, gyümölcsöket, valamint zsiradékokat. A 2016-ban megjelent hazai táplálkozási ajánlás – amelyet a Magyar Tudományos Akadémia támogatja –, az



2. Tervezés, szervezés – Cél, hogy minél ritkábban menjünk bevásárolni



Váljunk tudatos vásárlókká, tervezzük meg az egész heti menüt, gondoljuk át azt is, mit ennénk szívesen reggelire és vacsorára, írjunk össze egy bevásárlólistát és így induljunk el a boltba. Kerüljük viszont a pánikvásárlást! Mindig nézzük meg a fogyaszthatósági, illetve minőségmegőrzési időt.



3. Egyensúly, energiaegyensúly



A napi energiaszükségletünket alapvetően az alapanyagcsere és a napi fizikai tevékenység határozza meg. Ha kevesebbet mozgunk, kiesik a munkába menés, gyaloglás a megállóból a munkahelyre és vissza, sokak számára a rendszeresen beiktatott csoportos edzés, és a sport is elmarad. Ezáltal csökken az energiaszükségletünk is: figyeljünk erre! Ezért is fontos, hogy karantén idején hetente egyszer álljunk rá a mérlegre is.



4. Egészséges táplálkozással támogassuk az immunrendszerünk



A szervezet természetes ellenálló képessége javítható, ha étrendünk megfelelő mennyiségben tartalmazza az immunrendszer felépítéséhez, aktivitásához szükséges ásványi anyagokat és vitaminokat. Mivel télen kevesebb napfény ér bennünket, és meglehet, hogy nem tudunk elegendő friss gyümölcshöz és zöldséghez jutni, elsősorban a C- és D-vitamint kell pótolnunk táplálékkiegészítők formájában, de szedhetünk nyugodtan multivitamint is.



5. Kerüljük a nassolnivalókat! A Egészségügyi Világszervezet (WHO) külön útmutatást dolgozott ki arra, hogyan vészeljük át ezeket a gondterhelt hónapokat. Legfontosabb a tervezés, a szervezés, a racionalizálás, a vásárlás gyakoriságának csökkentése, valamint:Az egészséges táplálkozáshoz biztosítanunk kell szervezetünk számára a megfelelő szénhidrát- és fehérjeforrásokat, zöldségeket, gyümölcsöket, valamint zsiradékokat. A 2016-ban megjelent hazai táplálkozási ajánlás – amelyet a Magyar Tudományos Akadémia támogatja –, az Okostányér közérthető és látványos módon mutatja be, hogy naponta milyen arányban és mennyiségben fogyasszuk, hogy étrendünk egyensúlyban maradjon.Váljunk tudatos vásárlókká, tervezzük meg az egész heti menüt, gondoljuk át azt is, mit ennénk szívesen reggelire és vacsorára, írjunk össze egy bevásárlólistát és így induljunk el a boltba. Kerüljük viszont a pánikvásárlást! Mindig nézzük meg a fogyaszthatósági, illetve minőségmegőrzési időt.A napi energiaszükségletünket alapvetően az alapanyagcsere és a napi fizikai tevékenység határozza meg. Ha kevesebbet mozgunk, kiesik a munkába menés, gyaloglás a megállóból a munkahelyre és vissza, sokak számára a rendszeresen beiktatott csoportos edzés, és a sport is elmarad. Ezáltal csökken az energiaszükségletünk is: figyeljünk erre! Ezért is fontos, hogy karantén idején hetente egyszer álljunk rá a mérlegre is.A szervezet természetes ellenálló képessége javítható, ha étrendünk megfelelő mennyiségben tartalmazza az immunrendszer felépítéséhez, aktivitásához szükséges ásványi anyagokat és vitaminokat. Mivel télen kevesebb napfény ér bennünket, és meglehet, hogy nem tudunk elegendő friss gyümölcshöz és zöldséghez jutni, elsősorban a C- és D-vitamint kell pótolnunk táplálékkiegészítők formájában, de szedhetünk nyugodtan multivitamint is. Egyszerűen ne tartsunk otthon édességet vagy nassolni valókat. Lehet viszont gyümölcsökből frissítő italokat vagy zöldségcsipszeket készíteni. Az aszalt gyümölcsökkel, olajos magvakkal is vigyázzunk, mert magas kalóriatartalmuk, csak kis mennyiségben fogyasszuk.

Címlapkép: Getty Images