Özönlenek a menekültek a határra: megható, ahogy segítik őket a magyarok + fotók, videók

Amióta február 24-én a hajnali órákban Oroszország megtámadta Ukrajnát, és megkezdte annak megszállását, özönlenek a magar határra is a menekültek. A beregsurányi önkormányzat önkéntesei teát és süteményt osztogatnak az átkelőknek - jelentette az ukrán-magyar határról helyszíni tudósításában a Portfolio. A település polgármestere szerint amennyire lehetséges, felkészültek az érkezők fogadására, több épületet is be tudnak rendezni erre a célra. A legtöbben azonban továbbutaznak a határtól:

Helyzetkép a vasútállomásról

Sokan próbálnak Magyarországról is segíteni a menekülteknek

Ukrajnából a háború elől menekülő emberek elszállásolásához szükségünk lenne néhány kispárnára, takaróra. A záhonyi művelődési házba várjuk!

- tette közzé Záhony polgármestere is Facebook-oldalán, ahol a helyi művelődési házban biztosítanak szállást és ellátást az ukrajnai háború elől menekülőknek.

Sokan próbálnak segíteni a közösségi médián keresztül is, többen posztolták ki, hogy nyaralót, vendégházat téliesítve ajánlanak fel a kárpátaljaiaknak lakhatásra. De rengetegen indulnak autóval a határnak, helybeliek, megyén belül, meg távolabbról is, hogy tovább vigyék az érkezőket.

Mindeközben sorra adománygyűjtést szerveznek a kárpátaljai magyarok számára:

Demecser Város Önkormányzata, Tiszabecs Református Egyházközsége is adománygyűjtésbe kezdett.

Megható pillanat, amikor egymásra talál a család

Sokan kénytelen voltak szeretteiktől külön útnak indulni- írta a Son.hu. A lap munkatársai tanúi lehettek a szívszorító pillanatnak, amikor egy család a biztonságos menedékhelyen ismét egymásra talált:

Vannak, akik azonban próbálnak visszaélni a helyzettel

A Spirit FM Aktuál című élő adásában az ATV tudósítója arról beszélt, hogy például egy kisgyerekes családtól 150 ezer forintot kértek azért, hogy Budapestre fuvarozzák őket. Közben a MigrationAid segélyszervezet várja azok jelentkezését, akik szeretnének valamilyen formában az ukrán menekülteknek segítséget nyújtani.

