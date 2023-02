Ilyen luxusdisznóvágásra járnak vidékre a pesti irodisták: ezeknek semmi sem drága?

A disznóvágás nagyon régi, falusi népszokás, melynek egykor rendkívüli közösségépítő ereje volt. Bár manapság sokan elítélik és kegyetlennek tartják a sertés levágását, a téli időszakban a mai napig számos helyen felelevenítik hagyományainkat. A HelloVidék utánajárt annak, hogy mennyire népszerű napjainkban a disznóvágás turizmus és vajon mekkora igény van a különleges téli csapatépítő játékokra.

Az országban sokan ismerik a Fenyőharaszt Kastélyszállót, ahol rendszeresen tartanak disznótort. Megkeresésünkre Dobák Zsolt igazgató elmondta, hogy szállodájukban nagy érdeklődés mutatkozik a disznóvágás programokra, mind a magán vendégek, mind a cégek esetében. Az egész országból érkeznek hozzájuk vendégek, de legtöbben Budapestről és a nagyvárosokból, de még Szlovákiából is. A disznóvágás hozzátartozik a vidéki élethez. Bár egyre kevesebben vágnak disznót, mert drága a tartásuk és egyre nehezebben illeszthető be a mai életvitelbe a napi etetés, az ól tisztántartása stb. Sokan jó szívvel emlékeznek, hogy gyerekkorukban mennyi disznóvágást tartottak. Úgy gondolja, hogy az emberek szívesen nosztalgiáznak és mutatják meg gyerekeiknek, hogy milyen volt régen egy disznóvágás. Nagy ereje van a hús közös feldolgozásának, a náluk népszerű kolbásztöltő versenynek, a közös pálinkázásnak, közös étkezéseknek.

Az Alsószuha Lovas Panzióban is rendszeresen tartanak disznóvágásokat. Kovács Vilmos igazgató szerint a disznóvágás népszerűsége változó, Budapestről, illetve a nagyobb városokból érkeznek hozzájuk vendégek. Turisztikai ereje nincs, mert cégek, baráti társaságok csapatépítő programnak választják, vagy családi találkozókra foglalnak időpontot. A disznóvágásoknak közösségépítő ereje van, mert mindent együtt csinálnak, és ez közelebb hozza őket egymáshoz. A disznóvágásoknak létjogosultsága van, hisz a mai fiatalok szinte csak a könyvekből tudnak erről.

A szállodák oldaláról még felkerestük Csobota-Kis Árpád – HotelMentor-t, A Magyar Szállodák Gordon Ramsey-jét - országos szállodaüzemeltetőt is. A turizmusban két területen tevékenykedik jelen pillanatban, az egyik a szállodák menedzsmentje, a másik pedig a rendezvényszervezés. A disznóvágások szervezésével kapcsolatban a fogadói oldalon van tapasztalata, mint szállodaigazgató. Magyarországon akkori kutatásaink szerint a második szálloda volt az országban az Alföld Gyöngye Hotel Orosháza, ahol 2016-2020 között tevékenykedett, itt pedig disznóvágásos programokat ajánlottak vendégeiknek. Több oka is volt ezeknek a programoknak.

A téli időszakban kevésbé mozdulnak ki az emberek a szállodákból, ezért olyan helyeket keresnek, ahol melegvizes blokkokat, wellness szolgáltatásokat vehetnek igénybe, vagy olyan programlehetőségek vannak, amely érdekes lehet számukra. Az említett szállodában wellness részleg nem volt, ezért ki kellett valami olyan programot találniuk, amellyel "bevonzhatják" a vendégeket. A téli disznóvágás épp ilyen volt. Az Alföldre jellemző a téli disznóvágás és a pálinka, ami együtt nagyon összeillő párosítás. Ez nagyon jól bevált program volt, melyet többször ismételtek a tél folyamán, mely teljes létszámmal, 140 fővel zajlott. A résztvevők fele buszos csoportokkal érkeztek hazánkon kívül Szlovákiából, Erdélyből, míg a másik részük baráti társaságok együtt jöttek a disznóvágásokra.

Ahhoz, hogy komoly csapatépítő program legyen, nem elég, hogy kérnek egy böllért, aki levágja és feldolgozza a disznót, hanem olyan program kell, ami leköti a résztvevőket. A vendégek pénteken megérkeztek, szombaton volt a disznóvágás, vasárnap pedig mindenki hazament. A szombati program háromfős cigányzenekari ébresztővel és pálinkával kezdődött reggelivel a kertben, ahol hagymás sültvért, mindenféle malachúst ehettek, forralt borozhattak. Ezt követően kezdődött a disznóvágás, melybe besegíthettek a vendégek. Délben, amikor elkészült a korhely káposzta, sült húsok, húsleves, akkor az étteremben zenével egybekötött ebédre volt lehetőség. A vacsora már a disznótoros volt. Vasárnap reggel, pedig késői kichekkolásokkal fáradtak haza a vendégek.

A disznóvágások csapatépítő erejéről Gönczi Dorka mediátor, coach osztotta meg gondolatait. Kollégájával Varga Zsolt kommunikációs szakemberrel 2019-ben, 10 év mediáció után kezdtek el azzal foglalkozni, hogy a mediáció mint alternatív vitarendezési mód még szélesebb körben történő megismertetése okán létrehozzák a Válótársas, avagy könnyed párkapcsolat-gazdagító előadás humorral és rögtönzéssel című produkciót Pokorny Lia és Schmied Zoltán színművészek főszereplésével. Tavaly januárban a Munkatársas, avagy konfliktusmegoldások humorral a munka világában című interaktív, improvizációs színházi előadásuk követte ezt. Nem is sejtették, hogy akkora igénye van a cégeknek, közösségeknek egy igazán rendhagyó, új szemléletű csapatépítő programra, mint amit egy éve tapasztalnak az előadásaik tekintetében.

Mint ahogy a színházat sem tudták talán tíz évvel ezelőtt elképzelni a vezetők egy céges csapatépítésen, Iehet, hogy a disznóvágással kapcsolatos sztereotípiák mentén sokan talán azt sem merik bevállalni. Érdemes ezt is újragondolni, mert egy disznóvágás nem feltétlen szól csak a pálinkáról, hanem egy jó szakemberek által kézben tartott, remekül levezényelt, tradíciókat bemutató, tudásmegosztó eseményben, ahol ugyanúgy össze lehet dolgozniuk a kollégáknak, mint egy több órás logikai feladatban vagy egy erdei számháborúban.

A fentieket megerősítve Bali Dávid, a Red4 All Kft. projektmenedzsere is kifejtette gondolatait. Cégük alapvetően rendezvényszervezéssel foglalkozik, fő profiljuk a rendezvény eszközök, installációk, bútorok tervezése, gyártása, valamint bérbeadása. Csapatuk összetétele változatos, így fontos volt egy olyan aktivitást találniuk, ahol a management tagjai is jól érzik magukat, de a logisztikai csapat, illetve a gyártási részleg sem feszeng. A disznóvágás ötlete már a nyári csapatépítőn felmerült.

Egy olyan összetartást szerettek volna, ahol az ország több pontjáról származó kollégák laza körülmények között, egy közös gasztro feladat megvalósítása közben még jobban „összecsiszolódnak”. Sikerült elképzeléseik megvalósításához egy olyan partnert találni Stoller Márton (Plus52-Etyek) személyében, akit nem kell bemutatni a magasabb szintű gasztronómia iránt fogékonyak számára. A minőség különös szempont volt döntésük meghozatalakor, ugyanis legkedvesebb ügyfeleiket, partnereiket 1-1, az elkészült termékekből összeállított, kostóló jellegű Koma-csomaggal lepik majd meg a szeánsz után.

Most már csak egy dolog van hátra! Aki teheti, próbálja ki, milyen az igazi, hagyományos disznóvágás vidéken!

Címlapkép: Getty Images