Filléres csodanövény, ami a lakásban is megél: leégésre, darázscsípésre nincs jobb orvosság

Az Aloe Vera valójában egy dísznövény, amit különleges hatásai miatt egyre többen házi gyógyításra és kozmetikai céllal is előszeretettel használnak. Gyulladáscsökkentő, immunrendszerre ható, sebgyógyulást elősegítő hatása a klinikai vizsgálatok zömében beigazolódott, a sebgyógyulást, ugyanis az égések, fagyások gyógyulását gyorsította. Ami biztos, nyaranta minden családban elkelne egy ilyen csodanövény, ami nemcsak a terasz vagy erkély egyik dísze lehet, de letörve belőle egy darabkát, nedve darázscsípésre, leégésre, kisebb horzsolás kezelésére is igazoltan bevethető. Hogyan készítsünk belőle gyógykenőcsöt? Egyáltalán hogyan neveljük otthonunkban az Aloet? Ezt a témát járjuk most körbe.

A drogériákban is bődületesen megemelkedtek az árak

Aki rendszeresen jár a hazai üzletekbe bevásárolni, az tudja, hiába bíztunk benne, pénzünk bizony egyre kevesebbet ér. A 21,5% százalékot meghaladó májusi infláció és az energiaköltségek drasztikus növekedésével párhuzamosan a drogériákban kapható kozmetikumok és gyógynövényes termékek árát is az egekbe vitte. Csak az elmúlt 12 hónap alatt, a KSH jelentése szerint, 2022. májushoz viszonyítva: az élelmiszerek ára 33,5%-kal emelkedett. Az adatok szerint a testápolási cikkekért is átlagosan 25,9% -kal fizettünk májusban többet, mint egy évvel korábban. Ahogy látni fogjuk, az Aloe vera hatóanyagát tartalmazó készítményeknek is megkérik az árát!

Az orvosi aloét ősidők óta használják gyógyításra

Az aloe vera története az ókorra vezethető vissza, jótékony hatása már ekkor ismert volt, használták a gyógyászatban, az ókori görög, kínai, indiai és római orvoslás egyik alapja volt. Páratlan tulajdonságait felismerve számos megnevezéssel volt ismert: mennyei vessző, csodanövény, az élet növénye, konzervált orvosság.

A botanikusok által ismert megközelítőleg 300 fajta aloe vera közül öt az, ami gyógyító hatással is bír, köztük az egyik az Aloe Barbadensis Miller, mely talán a leghatásosabb. Nevét egy Miller nevű botanikusról kapta, ő volt az, aki elsőként írta le tudományosan a növényt, melyre Barbados szigetén talált rá, tőle kapta a növény az Aloe Barbadensis Miller nevet.

Kizárólag leveleit használják alternatív gyógyászati célokra; a levelek egyes részeit más és más célra hasznosítják. Az a sűrűn folyó, kocsonyás nedv, amivel az Aloe verát leginkább azonosítani szokták, a növény leveleinek belső részéből származik. A levél szerkezetében, a legkülső rétegek és e között a kocsonyás rész közötti sárgás, keserű ízű lé szárításával nyerik az aloe latexet (tejnedvet).

Felhasználási formái: Aloe vera gél, kapszula, szájvíz, fogkrém, spray pl. hangszalaggyulladásra, Lóbalzsam (rándulásra) alkotórészeként is hasznos, Aloe vera üdítő ital.

Aloe Vera tartalmazó készítmények árai (online webáruházakban)

Natur Tanya 100%-os Natur Aloe Vera ital – 1000ml - 100%-os hígítatlan Natur Aloe Vera koncentrátum IASC certifikációval: 5000 Ft

100% Aloe Vera lé (gyomor és emésztés-javító): 5.290 Ft

LR Aloe Vera Elsősegély Spray first aid, 400 ml: Ár: 6 971 Ft

Prémium Aloe Vera ital 1000 ml: 4000 FT

Aloe Vera bőrvédő krém 100 ml: 3000 Ft

Aloe Vera 5000mg (60 kapszula): 2800 Ft

Aloe Verás gélpakolás - 200 ml: 1.925 Ft

Mi magunk is nevelhetünk Aloet

Az Aloe bármelyik nagyobb kertészetben, ahol foglalkoznak pozsgásokkal, szobanövényekkel, simán beszerezhető, de megtalálhatjuk az áruházláncok polcain is. Mielőtt elmegyünk vásárolni, érdemes a választott áruház honlapján lecsekkolnunk, hogy kapható-e ott aloe vera. Manapság azonban már online is kedvünkre rendelhetünk:

Az aloé vera ára (30 cm felett) ára 5000 – 12000 Ft/db körül mozog, kisebb méretben azonban már 1200-2500 forinttól is beszerezhető!

Nyáron simán kiültethető, jól tűri még az aszályos nyarakat is

Mielőtt vásárolnák egy Aloét, arra érdemes odafigyelni, hogy legalább 30 cm magas növényt válasszunk, levelei legyenek egészségesek és sűrűn álljanak. Ha tavasszal cserepestől kiültetünk kertünkbe, egész nyáron jól érzi magát a szabadban. Ősszel aztán, a fagyok előtt érdemes felszedni és a lakásban átteleltetni. Négy fajtájáról biztosan tudjuk, hogy gyógyhatással bírnak

– említette Bábel László kertészmérnök a Hellovidéknek. Ezeket hívják orvosi aloéknak. Jó tanács azonban, mielőtt nekiállnák a növényünket kozmetikai vagy étkezési célra használni, azért győződjünk meg róla, valóban igazi, orvosi aloénk van-e, mert nagyon nem mindegy, milyen növényt választunk.

Életmódjukból adódóan jól viselik a szárazságot, mert pozsgások

Az Aloe Vera szereti a fényt, ezért mindenképp világos, 10 foknál melegebb helyiségben tegyük. Ha ablakba találjuk meg a végleges helyét, ügyeljünk rá, hogy ne égesse meg a nap. Ha módunkban áll, a nyugatra vagy keletre néző ablakpárkányon helyezzük el. Ugyanez vonatkozik a teraszra vagy az erkélyre is! Nyáron kirakhatod cserepestől a szabadba, félárnyékos helyre. Esős időszakban azonban figyeljünk rá, hogy cserepében ne álljon a víz.

A növényt – növekedési ütemének megfelelően – érdemes kétévente nagyobb cserépbe ültetni. Ebben az esetben tápoldatozás egyáltalán nem szükséges. Ha plusz tápanyaggal akarjuk feldobni a növekedést, kifejezetten pozsgásoknak való tápoldattal locsoljuk. Ami még fontos: az Aloe Vera szárazságtűrő növény, ezért fontos, hogy csak akkor locsoljuk meg, ha földje már teljesen kiszáradt. Nyáron kéthetente, nagy szárazság és hőség esetén hetente adjunk neki vizet, míg télen havonta egyszer, esetleg kétszer.

Felsorolni is nehéz az Aloe jótékony hatásait

Leveleinek hossza, akár 60 cm hosszúak és 10 cm szélesek is lehetnek. Az Aloe barbadensis Miller tartása a legegyszerűbb az aloek között és neki van a legmagasabb hatóanyag tartalma is. Eddig összesen 75 tápanyagot mutattak ki az Aloe vera géljében.

Ezek közül a legfontosabbak a következők:

Lignin: fás anyag, a cellulózzal együtt fordul elő. Kimutatták, hogy behatol a bőrbe, és valószínűleg segít az aloé-gélnek bejutni a bőr szerkezetébe.

Szaponinok: Antiszeptikus hatású, természetes szappanszerű tisztítószerek, amelyek kiválóak a bőr tisztítására.

Antrakinonok: 12 féle antrakinont azonosítottak. A gél nedvrétegében találhatók, régen hashajtó és purgáló hatásuk miatt használták az állatoknál.

Krizofánsav és emodin: Ezek a vegyületek előnyös hatásúak egyes bőrbetegségek, például a pikkelysömör és a tarlósömör esetén.

Fahéjsav: Segít lebontani a bőrön található elhalt szöveteket.

Antracén: Az antracén dimetil-szulfoxiddá alakul át, természetes gyulladáscsökkentő, kiváló a csontozat és az izomrendszer gyulladásos bántalmai, az izületek, szalagok és izmok sérülései ellen.

Az antrakinonok emellett meglehetősen erős fájdalomcsillapító hatással is rendelkeznek. Azt is kimutatták róluk, hogy gátolják a baktériumok, vírusok, gombák és élesztőgombák szaporodását.

Az aloe gél legalább 9 ásványi anyagot tartalmaz: kalcium, nátrium, vas, kálium, króm, magnézium, cink, mangán és réz. Ezek az anyagok gyakran komplex formában fordulnak elő, és a vitaminokkal és enzimekkel szinergista hatást fejtenek ki.

Az orvosi aloé több természetes vitamint tartalmaz, elsősorban A-vitamint, C-vitamint, E-vitamint, B1-B2-B6-B12 vitamint, valamint folsavat és niacint.

Az orvosi aloéban előforduló cukrok hatásai:

Az emésztőcsatorna falán bevonatot alkotva csökkentik a bélből felszívódó toxinok mennyiségét.

Elősegítik az emésztés során lebomló cukrok, aminosavak és zsírsavak felszívódását.

Képesek megszilárdítani a sejtmembránokat, ezáltal csökkentik azok átjárhatóságát a mikroorganizmusok ( pl vírusok) számára.

A cukrok síkosító hatást fejtenek ki az ízületekben.

Javítja a sejtek közötti folyadékáramlást.

Elősegíti a tüdőben a gázcserét, ezáltal enyhíti az asztma tüneteit.

• A mannóz-2-foszfát nevű cukorról kimutatták, hogy fontos szerepet játszik a sebgyógyulásban.

Arcpakolás, ami pillanatok alatt kész van!

Arcpakoláshoz elég csak szétvágni, és a zselés anyagot összeturmixolni, és már kész is! Egyre kell odafigyelni, hogy a zselés anyag sokáig nem áll el, úgyhogy mindenképpen tartsuk hűtőben. Tízszer gyorsabban felszívódik, mint a víz, s jótékony hatása állítólag rögtön látható. Megsebzett növényünket sem kell féltenünk, a vágás helyén az aloé vera levele gyorsan beszárad.

Darázscsípés, horzsolás, égési sérülés esetén is csak le kell vágnunk egy darabot aloénkból, a benne található gél gyors segítséget nyújt.

Természetes hajnövesztőszer is lehet

Próbáld ki az Aloet is, csak dörzsöld be a fejbőrbe, aztán mosd le:

Reggeli turmixunkba is kiváló!

Íme, egy videó, hogyan is készíthetünk fillérekből magunknak egy uborkás-bazsalikomos- aloás nyárvégi hűsítőt magunknak:

@filippoon Aloe vera drink ?? #aloevera #aloeveragel #foryoupage #foodtiktok #fyp #lärdigpåtiktok #fördig #sommarlängtan #drink #aloe #mat #sommar ♬ originalljud - Filip Poon

Aloe Verás nyalóka? Miért is ne!

