Horrorfilmbe illő az ápoltak fekhelye: kirúgták az otthon vezetőjét a poloskainvázió miatt +videó

Közös megegyezéssel ugyan, de elküldték az intézmény éléről Takácsné Hargitai Beátát, a Rábaparti Integrált Szociális Intézmény Vas Vármegye vezetőjét, miután rövid időn belül több ápoló is felmondott, az ápoltak körében pedig kijárási korlátozást is be kellett vezetni az egyre súlyosbodó poloskahelyzet miatt, írja az Index.

Augusztus elején több videófelvétel is nyilvánosságra került, amelyeken az volt látható, hogy ágyi poloskák lepték el a szentgotthárdi pszichiátriai betegek otthonában ápoltak szobáit. Többen úgy látták, a helyzetet már képtelenek házon belül kezelni, ezért is fordulhatott elő, hogy voltak olyanok, akik inkább a nyilvánossághoz fordultak elkeseredésükben. A videófelvételek nyilvánosságra kerülése előtti napokban azonban mégis megjelentek a telephelyen a fenntartó képviselői, valamint a Nemzeti Népegészségügyi Központ (korábbi nevén ÁNTSZ) munkatársai, akik miután ellenőrzést tartottak a pszichiátriai betegek otthonában, több más szükséges lépés megtétele mellett azt javasolták az intézmény vezetőségének, hogy vezessenek be kijárási korlátozást a fertőzés megfékezése érdekében. Az ügyben a lap megkereste a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságot is, valóban igaz-e, hogy elküldték az intézmény éléről az igazgatót, valamint hogy a leváltásának van-e köze az otthonban kialakult poloskahelyzet nem megfelelő kezeléséhez, egyelőre nem érkezett válasz. A poliskainvázió felszámolása folyamatosan zajlik azóta, a 734 férőhelyes osztály gyakorlatilag minden ágyát érinti a probléma, és 2018 óta nem tudtak mit kezdeni a vérszívó rovarokkal. A Telex úgy értesült, hogy Takácsnénak a szerda volt az utolsó napja intézményvezetőként, csütörtöktől egy megbízott intézményvezető veszi át a feladatait. Címlapkép: Getty Images