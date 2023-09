Brutális halszörnyet fogtak a Bodrogból: egy focilabda is befér a szájába + fotó

Elképesztő fogásról kapott hírt a Pecaverzum. Egy horgász, T. Gergő kapitális fogásról adott beszámolót, melyet ha hitelesít a Magyar Országos Horgász Szövetség (Mohosz), könnyen országos csúcsot állíthat be.

Az embertelen méretű fogás még márciusban történt a Tisza és a Bodrog találkozásától nagyjából 2 kilométerre, Tokaj környékén, azonban a horgász csak a napokban osztotta meg a történteket. Eleinte Gergő figyelmét az keltette fel, hogy elkezdődött a dévérkeszegek ívása, megjelentek a 3-4 kilós példányok és az azokra pályázó harcsák is. Így hát Gergő kapott az alkalmon, összeszedte horgász felszerelését és apósával karöltve elindultak harcsára vadászni. Több, kisebb példány után este 19 óra körül kapott rá az óriás, amolyan lomha, komótos módon el is indult a fárasztás. Közel 3 és fél órán kersztül tartott a harc, végül Gergőnek sikerült a felszínre kényszerítenie az óriás halat, melyet be is húztak a csónakba. A szája akkora volt Gergő szerint, hogy egy focilabda gond nélkül bezuhant volna rajta a gyomrába.

A beszámoló szerint a horgászok megkérdezték több ismerősüket is, hogy most mégis mi legyen a hallal, Gergő ugyanis a C&R horgászat elvét követi (catch and release, megfogni és visszaengedni), és csak nagyon ritkán visz haza egy-egy süllőt vagy pontyot, de azt is csak szigorúan három kilóig. Végül telefonon érkezett egy javaslat nekik, aminek során az hangzott el, hogy ne engedjék vissza a nagy halat, mert egy ekkora példány nagyon sok halat fogyaszt, és még a nagyobb pontyokat is megtámadja.

Én visszaengedtem volna, de meg sem bírtuk emelni, vissza sem tudtuk volna dobni a csónakból

– mondta Gergő.

A mérésre nem állt rendelkezésre mázsás mérlegelő, de a horgászok tippelése alapján a 256 centis harcsa 120 kiló felett lehetett. Az országos csúcsot egyébként Kovács Gábor tartja, aki 2010. május 10-én akasztott meg egy 113 kilós, 230 centiméteres bajszost a Töröcskei-tónál. A képekből arra lehet következtetni, hogy ha Gergőék pontosan lemérik a Bodrogból kifogott harcsát, akkor esélyesek arra, hogy a korábbi csúcstartót letaszítsák a trónról. A szakértők szerint a harcsa minden valószínűség szerint nem is bodrogi, nem a folyóban élt, hanem a Tiszáról úszhatott fel csemegézni a keszegekből.

Címlapkép: Getty Images