Sokan hiszik magukról, hogy ebben a betegségben szenvednek: a szakemberek szerint tévedhetnek

Azt lehet mondani, hogy a tej és a tejtermékek fogyasztása egyidős az emberi civilizációval. És bár sokan úgy hiszik, hogy a tejcukor érzékenység, avagy laktóz intolerancia az elmúlt évek, évtizedek problémája, és sokan állítják, hogy ebben a betegségben szenvednek, ezek az emberek tévedhetnek is - írja az Agrárszektor.

Bár Magyarországon az elmúlt években folyamatosan emelkedett a tej és a tejtermékek átlagfogyasztása, és 2021-ben a lakosság éves szinten csaknem 60 liter tejet, és több mint 20 kilogramm tejterméket fogyasztott el fejenként, ez a trend a 2022-es, és főleg a 2023-as évben valószínűleg nem folytatódott.

A különböző szakirodalmak szerint a laktózérzékenység Európa lakosságának 14-40%-át érinti, más források 15-30%-ra teszik az ezzel az emésztési zavarral élők arányát. Hazánkban a veleszületett, vagyis elsődleges laktóz intolerancia nagyon ritka, de sajnos jellemző a másodlagos, ami a kor előrehaladásával alakul ki - írta még 2014-ben Pálfi Erzsébet, a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Dietetikai és Táplálkozástudományi Tanszékének adjunktusa.

Szoboszlai Istvánné az Agrárszektor kérésére elmondta, hogy az emésztési zavar okozta problémák kezelésének jelenleg az egyetlen módja a laktózmentes termékek fogyasztása. Az orvosdiagnosztikai analitikus beszélt arról is, hogy a laktózérzékenység, bár valóban sokakat érinthet, gyakran félrecsúszik a páciensek öndiagnózisán. Sokan vannak úgy, hogy ha olyan tüneteket tapasztalnak magukon, ami erre az emésztési zavarra is jellemző, akkor máris laktózérzékenyként határozzák meg magukat, anélkül, hogy orvos látta volna őket, és megerősítette volna ezt a diagnózist.

Fontos tanács, amiben a szakemberek egyetértenek, hogy még abban az esetben is, ha valakinél valóban fennáll ez az emésztési zavar, attól még nem szabad lemondania a tejtermékek fogyasztásáról. Amint azt Pálfi Erzsébet is megállapította, a tejtermékek még mindig a legjobb kalciumforrások, és a termékcsoport nélkül a szervezet kalcium szükségletét nem lehet biztosítani. A dietetikusok ezért határozottan azt képviselik, hogy napi fél liter tej vagy ennek megfelelő tejtermék fogyasztása ajánlott, akár laktózmentes formában is.

