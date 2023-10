Filléres orvosságok az őszi nyavalyákra: mutatjuk, mit fogyassz a hidegebb hónapokban

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ legfrissebb adatai szerint a korábbi hetekben mért stagnálás után csökkeni kezdett a szennyvízben mért SARS-CoV-2 örökítőanyag országos átlagkoncentrációja. Tendenciát tekintve a települések többségét stagnálás jellemzi, emelkedés sehol sem látható. Persze nem csak a Covid, egy szimpla megfázás is képes ágynak dönteni ősszel az embert. A hideg idő beköszöntével igen gyakori a megfázás, meghűlés. A betegségek megelőzése és az enyhébb lefolyású meghűléses megbetegedések természetes gyógymódokkal és a Magyarországon termett gyógynövényekkel is orvosolhatóak. A hazai fogyasztók nagy kedvencei a kamillavirágzat, a bodza és hársfavirág. Hogy milyen teákat érdemes a kísérő tünetekre fogyasztani? Ennek jártunk most utána.

Ahogy a friss közleményükben írják, a vizsgált helyszínek közül csökkenő tendencia figyelhető meg a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep ellátási területén, a Budapest környéki agglomerációs településeken, valamint Győrben, Kaposváron és Szekszárdon. A SARS-CoV-2 örökítőanyag koncentrációja 20 helyszínen az emelkedett, Kecskeméten a mérsékelt, míg Pécsett a magas kategóriába sorolható. Forrás: NNGYK Hazánkban is azonosították a világszerte terjedő új variánst, az Erist Ahogy azt augusztus végén írták a szakemberek, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ Nemzeti Biztonsági Laboratóriuma újgenerációs szekvenálási módszerrel azonosította a koronavírus új variánsát humán megbetegedésekből. A SARS-CoV-2 EG.5-höz (Eris) köthető esetszámok világszerte jelentős emelkedést mutatnak az elmúlt hetekben, és az Egészségügyi Világszervezet (World Health Organization, WHO) a variánst a 'figyelmet igénylő változatok' (variant of interest, VOI) kategóriába emelte. A megbetegedés tünetei a többi omikron variánshoz hasonlóan influenzaszerű (láz, fejfájás, orrfolyás, torokfájás, izom-és ízületi fájdalom, gyengeség) tünetekkel jellemezhetők. A súlyos megbetegedés kialakulásának veszélye alacsony. Kiemelték: Magyarországon jelenleg a COVID-19 fertőzések döntő többsége sporadikusan fordul elő, a koronavírus országos járványos terjedése nem tapasztalható. Mivel érdemes a kísérő tüneteket kezelni? Nos, a számos gyógyszertárban kapható készítmény mellett, érdemes háziorvosunk véleményét is kikérni abban, milyen gyógynövényeket, gyógynövényekből készült teákat fogyaszthatunk, hogy enyhítsük tüneteinket. Ez azért is fontos, mert az egyes készítmények összetevőit orvosunk jól ismeri, így tud olyan teákat, tinktúrákat ajánlani, melyek a kezelés mellett biztonságosan fogyaszthatók. Éppen ezért, mielőtt bármilyen gyógynövényes készítményt fogyasztanánk, ne hagyjuk ki a háziorvosunkkal való konzultációt! Mit és mire fogyaszthatunk? A termékek tekintetében óriási választékkal találkozhatunk a boltok polcain és a webáruházak kínálatában is. Természetesen ezek vásárlásánál mindig körültekintően kell eljárni és fontos, hogy megbízható forrásból megfelelő minőséget vásároljon a fogyasztó. Akár gyógyszertárban, gyógynövényboltban, vagy interneten vásárolunk, elsősorban a jól ismert, megbízható magyar gyártók és forgalmazók termékeit válasszuk! A gyógynövények keresettsége és népszerűsége tekintetében örök klasszikusok mindig vannak. A tél beköszöntével a klasszikus „Big Four" gyógynövények a legkeresettebbek: a kamillavirágzat, a bodza és hársfavirág, valamint a csipkebogyó. A kamillavirágzat elsősorban gyulladáscsökkentő hatásánál fogva, a bodza- és a hársvirág pedig izzasztó, diaforetikus, hatásának köszönhetően keresett a téli meghűléses időszakban. A csipkebogyó magas C-vitamin-tartalmánál fogva népszerű, erősítő, roboráló teák alkotórésze önmagában és más gyógynövényekkel vagy étrend-kiegészítő, vitaminkészítmény formájában. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, valamint a Gyógynövény Szövetség és Terméktanács piaci körképe szerint hidegebb, meghűléses időszakban hagyományosan keresettek a vásárlók körében az immunerősítő hatású, influenza és megfázás megelőzésére használatos bíbor kasvirág és magas C-vitamin-tartalmánál fogva a homoktövis készítmények. A körkép alapján elmondható, hogy a homoktövis termesztése újra a reneszánszát éli, termőterülete 2019-ben elérte a 400 hektárt. A téli hónapokban a vásárlók gyakrabban vásárolnak illóolaj készítményeket is, melyek a terápiás indikációk követése mellett gyenge lefolyású felső légúti megbetegedések kezelésében hatásosak lehetnek. #egeszseg #gyogynovenyek #megfazas ♬ eredeti hang - Kati @kati.herbakucko.ds 5 legjobb gyógynövény megfázás ellen #herbakucko Címlapkép: Getty Images