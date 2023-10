Ez gusztustalan: lárvák folynak a vízcsapból egy békési településen

Undorító víz folyik a csapokból Berettyóújfaluban – számol be az RTL Híradója. Van, hogy már-már kólaszínű a víz a lerakódásoktól, de kosszal és lárvákkal teli vízszűrőt és kifejlett kukacokat is videóztak a vízben a helyiek.

Egy berettyóújfalui családanya a népegészségügyhöz fordult azért, mert állítása szerint egy éve zavaros időnként az ivóvíz. A nő megkereste az Országos Vízügyi Főigazgatóságot is, ahonnan nem kapott segítséget, „mivel a csőhálózatunkkal van a probléma, ami nem lett kitakarítva.”

A vízművek szerint hálózatmosás van, ezért más a víz színe. A Nemzeti Vízművektől azt írták, folyamatosan figyelik a víz minőségét és szerintük a helyenként előforduló elszíneződések esztétikai jellegűek, nem károsak az egészségre – írja az RTL.

Már korábban is megjelentek cikkek arról, hogy a Békés vármegyei településeken panaszkodnak az ivóvíz miatt. A Magyar Víziközmű Szövetség szerint a településeken jelentkező problémák az elöregedő vezetékrendszerek miatt vannak. Fejleszteni kellene.

A fejlesztéssel lecsökken a hálózati veszteség is, valamint jelentősen nőne az üzembiztonság, és azt is gondolom, hogy ezzel párhuzamosan a hálózatból fakadó vízminőségi problémák száma is lecsökkenhet

– Kurdi Viktor, a szövetség elnöke.

