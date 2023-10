Fogadjunk, hogy te sem tudod, milyen hungarikumok vannak: meglepő termékek a friss listán

Mi is írtunk róla, hogy hungarikummá avatták a - talán legjellemzőbb - balatoni ételt, a lángost, és mellette a székelykaput is. Ezen felbuzdulva jártunk most annak utána, hogy mégis mi kell ahhoz, hogy valami kiérdemelje a hungarikum jelzőt, illetve, hogy mik vannak még, amik szépen csendben magyar értékekek lettek? Ugyanis 89 hungarikumot tartunk számon, ám nem tudnánk mindet megnevezni.

2023. október 18.-án jelentette be közösségioldalán Nagy István agrárminiszter, hogy hungarikummá vált a közkedvelt strandétel a lángos és az erdélyi faragásművészet egyik ékköve a székelykapu, erről keddi ülésén döntött a Hungarikum Bizottság. Az agrárminiszter szerint a lángos a kenyérsütés tradíciójával szorosan összefügg és igazi magyar specialitásnak számít. Illetve a lángos és a székelykapu mellett helyet kapott az értékek között a zselici hársméz és a bokortanyák is. Ezzel a döntéssel már 89-re rúg a hungarikumok gyűjteménye. Na de mik azok a hungarikumok? Nos ez egy olyan gyűjtőfogalom, mely a magyarság csúcsteljesítményére utal, ami olyan megkülönböztetésre, kiemelésre méltó értéket jelent, amely a magyarságra jellemző tulajdonság, egyediség, különlegesség vagy akár minőség. A hungarikumok egységét tulajdonképpen egy mozgalomként lehet jellemezni, ami a kétezres évek elején indult és a magyarság értékeit kívánja összegezni, rendszerezni. A szerveződés eredményeként még egy törvény is született, amit 2012 tavaszán fogadott el az Országgyűlés. A hungarikum törvény végül 2012. július 1.-én lépet hatályba, ami a következők szerint határozza meg a hungarikumok fogalmát: Hungarikum: gyűjtőfogalom, amely egységes osztályozási, besorolási és nyilvántartási rendszerben olyan megkülönböztetésre, kiemelésre méltó értéket jelöl, amely a magyarságra jellemző tulajdonságával, egyediségével, különlegességével és minőségével a magyarság csúcsteljesítménye - áll a törvényben. Hogyan lesz valami érték? Ahhoz, hogy valami hungarikummá váljon igencsak sok papírmunkán kell átessünk, ugyanis a folyamat több lépcsőben zajlik a Hungarikum.hu-n leírtak alapján Első lépésben az adott érték települési- vagy tájegységi (azaz közös települési-) értéktár, külhoni települési- vagy tájegységi értéktár, avagy ágazati értéktár valamelyikébe be kell nyújtanunk a kérelmet, amit egyébként bárki megtehet, hiszen a Magyar Értéktár oldalán mindenki számára elérhetőek ezek a formanyomtatványok. Azonban ha olyan értékről van szó, ami konkrét településhez nem köthető, akkor az a teendője annak, aki benyújtaná kérelmét, hogy az érték tárgya szerinti minisztérium által működtetett ágazati értéktárhoz nyújthatja be a javaslatát. Amennyiben a települési/tájegységi értéktárba már felvett nemzeti érték megyei jelentőségű, azt a megyei értéktárhoz kell felterjeszteni, külhoni települési/tájegységi értéktárba már felvett nemzeti értéket pedig a külhoni nemzetrész értéktárhoz. A második lépésben kérelmeznünk kell az éréktárba (megyei, külhoni nemzetrész, ágazati) már felvett nemzeti érték Magyar Értéktárba való felvételét. Azaz kiemelkedő nemzeti értéknek javasoljuk kérvényünk tárgyát. Ebben az esetben a megfelelő adatlapot kell kitöltenünk, és azt a Hungarikum Bizottsághoz (HB) el kell juttatnunk. Az utolsó lépcsőfok az pedig már az, hogy az kiemelkedő nemzeti érték titulust elnyert értékünket javasoljuk a Hungarikumok Gyűjteményébe, ezt szintén a HB-hez kell benyújtani és ők is fognak erről döntést hozni, akárcsak az előző lépésnél. Összegezve tehát úgy néz ki a folyamat, hogy: hungarikummá kizárólag olyan kiemelkedő nemzeti érték nyilvánítható, amely előzőleg már felvételt nyert a Magyar Értéktárba,

nemzeti érték a megyei, vagy külhoni nemzetrész értéktárba kizárólag akkor kerülhet be, ha a települési vagy tájegységi, illetve külhoni települési vagy tájegységi értéktárba korábban már felvételt nyert. Érdekességnek számít az, hogy a hungarikum törvény III. 12. § (2) pontja alapján az UNESCO világörökségi helyszínek és szellemi kulturális örökségek a HB bírálása nélkül is automatikusan hungarikumnak számítanak. 2013 január végén ugyanis erről hozott döntést a bizottság, ennek köszönhetően 12 világörökséghez tartozó dolog került azonnal a magyar értékek listájára is. No de milyen értékeink vannak már? A már hungarikumnak számító dolgok több kategóriába vannak sorolva. Egészen pontosan nyolc kategória van. Nem is csoda, hogy külön kategóriákat hoztak létre, hiszen Magyarország 89 hungarikummal rendelkezik immáron. (A teljes listát itt találjátok.) A kategóriák más-más tematikákra vannak szétválasztva úgy mint: az agrár- és élelmiszer, egészség és életmód, épített környezet, ipari és műszaki megoldások, kulturális örökségek, sportok, természeti környezetek, turizmus és vendéglátás. Változó mennyiségben vannak egyébként jelen kategóriákon belül a különböző értékek. Van olyan kategória, amiben 26 tárgy van, de van olyan kategória is, amiben csak egy szereplő található. Néhányat kiemeltünk kategóriánként. Agrár- és élelmiszer: Csabai kolbász, Egri Bikavér, fröccs, pálinka, kürtöskalács, hízott libából készült ételek, Szőregi rózsatő, Alföldi kamillavirágzat, Debreceni páros kolbász, Gyulai kolbász, HERZ Classic téliszalámi, Kalocsai fűszerpaprika-őrlemény, Magyar akác, Magyar akácméz, Magyar pásztor- és vadászkutyafajták, Magyar szürke marha, Tokaji borvidéken előállított Tokaji aszú, Makói hagyma, Pick szalámi, Piros Arany és Erős Pista, Szegedi fűszerpaprika-őrlemény, Szentesi paprika, Szikvíz, Törkölypálinka, Törley pezsgő, Unicum

Turizmus és vendéglátás: Bajai halászlé, Tiszai halászlé, Dobostorta, Karcagi birkapörkölt, Magyar gulyásleves, Pozsonyi kifli, Gundel Károly gasztronómiai öröksége és a Gundel Étterem, Lángos