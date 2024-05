Csak óvatosan az Anyák napjával: 12 vármegyére frissítették a riasztást + Térkép

A kezdeti napos időt egyre több gomoly- és fátyolfelhő zavarhatja meg. A déli óráktól kezdve elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak, de ezek nem lesznek tartósak. A déli-délnyugati szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik, de a zivatarokat viharos lökések is kísérhetik. Napközben 23 és 29 fok közé melegszik a levegő.

Vasárnap jellemzően sok napsütésre számíthatunk a fátyol-, illetve gomolyfelhők mellett, de délután főként a Duna vonalától keletre eső tájakon erőteljessé válik a gomolyfelhő-képződés. "Arrafelé elszórt jelleggel zápor, zivatar is várható, de a Dunántúlon is kialakulhat néhány csapadékgóc. A déli, délnyugati szelet több helyen élénk lökések kísérhetik. Zivatarok környezetében szélerősödés is előfordulhat" - írja a met.hu.

A legmagasabb nappali hőmérséklet döntőrészt 24 és 28 fok között várható. Késő estére 13 és 20 fok közé hűl le a levegő. Ugyanakkor 12 vármegyére adtak ki riasztást - zivatarok, jég és viharos szél miatt.

A folytatásban

Hétfőn az Időkép előrejelzése szerint fátyol- és gomolyfelhők zavarhatják a napsütést, de csak északkeleten alakulhat ki futó zápor, esetleg zivatar. A déli-délnyugati szelet élénk, erős lökések kísérhetik. Hajnalban 7 és 14 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet. A legmelegebb órákban 24-28 fokot mérhetünk.

Kedden egy hidegfront hatására eleinte az ország északi és nyugati tájain, később egyre több helyen alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Néhol heves zivatar is előfordulhat jégesővel, felhőszakadással, viharos széllökésekkel. Többfelé megélénkül a nyugati-északnyugati szél. Délután délen, délkeleten 24 és 28, máshol 19 és 23 fok között alakulhatnak a maximumok.

Szerdán is velünk maradnak a felhők, többfelé számíthatunk esőre, záporokra, néhol zivatarra. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz az északi-északkeleti szél. A legmagasabb hőmérséklet 16 és 23 fok között alakulhat. Csütörtökön már naposabb idő valószínű, de keleten, északkeleten elszórtan egy-egy futó zápor még kialakulhat. Nyugaton erős lehet az északias szél. Délután 17-24 fokot mutathatnak a hőmérők.

Címlapkép: Getty Images