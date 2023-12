Árvízhelyzet a nyugati határnál: több településen riasztás van érvényben, lezártak egy hidat is + Fotók

A pénteki és szombat délelőtti esőzések miatt nemcsak a patakok vízszintje emelkedett meg, hanem több vasi településen a belvíz miatt aggódnak az emberek - írta a Nyugat.hu.

Szombathelyen az Aranypataknál és a Perintnél árvízvédelmi készültséget rendeltek el, a Dozmati víztározó áteresztését csökkentik, ezzel enyhül a helyzet. Az Árkádia melletti hidat és a közeli fahidat biztonsági okokból lezárták, ahogy a Bartók Béla körúti híd alatti átjárót is.

Kőszegdoroszlón a belvíz miatt aggódnak a a helyiek. Joó Tamás polgármester a Nyugat.hu-nak elmondta, nincs helyzet, nem kell aggódni. Van záportározójuk, ami a rendeltetésének megfelelően működik. A jövőben is azon lesznek, hogy megoldják a belvíz problémákat, az elvezetést, de nincsenek könnyű helyzetben.

Itt is hatalmasra duzzadt a patak vize:

Ahogy a Facebookon közzétették:

A sok esőzés miatt ismét árvizi védekezésre készülünk. Az előrejelzések sem túl biztatóak, még várható csapadék

A Jáki ÖTE és a Mentőcsoport állománya felkészült az árvízi védekezésre. Előre merünk homokzsákokat, figyelőszolgálatot tartunk, ügyeleti rendszerben. Ha árvízi védekezésre kerül sor, akkor a Katasztrófavédelemtől hivatásos tűzoltó tiszt felügyeletével, tűzoltói irányítás mellett zajlik majd. Kérném, hogy vegyék komolyan amit kérnek az irányító személyek, már tapasztalt, gyakorlattal rendelkezőket jelöltünk ki. Számítunk a lakosságra ha szükséges. Mi ismét felkészültünk!"

Megkezdődött az árvízi védekezés a Dunán és a Tiszán is

Az érkező árhullámok miatt szombaton megkezdte működését az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) Országos Műszaki Irányító Törzse is. Erre azért volt szükség, mert a Duna és a Tisza vízrendszerén is nagy vízszintemelkedések indultak el a vízgyűjtőkön lehullott jelentős mennyiségű csapadék és annak változó halmazállapota miatt – írta az MTI.



Az előrejelzések szerint elképzelhető, hogy 2013 óta először a Duna vízállása elérheti a budapesti alsó rakpartot is.



Az elmúlt időszakban a Kárpát-medencében 10-30 milliméter közötti, az Alpokban ennél jóval több, helyenként 30-70 milliméter vegyes halmazállapotú csapadék esett. A változékony, gyakran csapadékos és szeles időjárás a hétvégén is folytatódik, több hullámban lehet további 10-20 milliméter, néhány osztrák vízgyűjtőn 25-30 milliméter közötti, vegyes halmazállapotú csapadékra számítani. Vasárnaptól ráadásul felmelegedés várható a vízgyűjtőkön, ami 3000 méteres magasságban is elindíthatja a hóolvadást. Mindennek hatására a Dunán és mellékfolyóin árhullámok indultak, illetve indulnak meg.



Az Országos Vízjelző Szolgálat szombat délelőtti előrejelzése szerint karácsonyra a Dunán Nagybajcsnál III. árvédelmi fokozat fölött tetőző árhullám érkezik, Győr térségében pedig az árhullám már vasárnap elérheti a rakpartot és a csónakházakat is. Budapesten a jövő hét közepén, előreláthatólag a II. fok szintjét megközelítően, az alsó rakpart szintje felett tetőzhet a folyó. Szintén árhullám várható a Rábán és az Ipolyon, előbbi Körmendnél vasárnap az I. fok körül, utóbbi a jövő héten I. fok felett tetőzhet.



A Tisza vízrendszerén a Sajón karácsony napjaira újabb árhullám érkezik, az elsőnél némileg magasabb, Sajópüspökinél I. fok feletti tetőzéssel. Emellett a Zagyván ismét az I. fok fölé emelkedhetnek a vízállások, a Tarnán pedig újból II. fokú készültség várható. A Tiszán jelenleg a folyó középső szakaszán, több helyen az I. fok feletti vízállások mellett vonul le az árhullám.



Kiemelték, hogy a kialakuló árhullámok mértéke, a vegyes halmazállapotú csapadék és a többfelé 0 fok közeli hőmérséklet miatt továbbra is nagyon bizonytalan. A vízügyes szakemberek ebben a helyzetben felkészültek az erők átrendezésére is – olvasható az Országos Vízügyi Főigazgatóság közleményében.