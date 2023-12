Kész horror lehet karácsony, ha ezt elhibázod: házi kedvenceink élete is múlhat rajta

Soroljuk is, mi mindenre érdemes odafigyelni, hogy a karácsonyt ne egy állatklinikán töltsük. De szót ejtünk arról is, ha már kutyás karácsonyt tervezünk, milyen ebnek való nyalánkságokkal lepjük meg őket! Tényleg, hallottatok a spéci kutyatortáról?

A karácsony az év azon időszaka, amikor a legtöbb túletetéssel kapcsolatos problémával fordulunk az állatorvoshoz. A kutyusok megkapják az ünnepi asztalról az ízes falatkákat, amikhez nincsenek hozzászokva, aztán gyakran előfordul, hogy gyomor-bélgyulladást kapnak. Ideális esetben az eb kutyatápot eszik és a bélflórája ehhez idomult. A kutyák és a macskák pedig alapvetően monodiétás állatok – ezt a legelején érdemes tisztázni, ezért is felesleges ünnepi fogások maradékaival kényeztetni őket. Mindjárt soroljuk is, mi mindenre érdemes odafigyelni, hogy a karácsonyt ne egy állatklinikán töltsük. De szót ejtünk arról is, ha már kutyás-macskás karácsonyt tervezünk, milyen nyalánkságokkal lepjük meg őket!

Nem éri meg kockáztatni, felejtsük el a karácsonyi jutalomfalatkákat!

Azt gondoljuk, hogy ízlik nekik az emberi fogyasztásra készült ünnepi fogás, de balul is elsülhet, ha engedjük őket falatozni belőle

– közölte a HeloVidékkel korábban dr. Dankó-Benedek Tünde állatorvos, aki kiemelte, hogy háziállatainknál nemcsak a túletetést érdemes elkerülni, hanem nagyon figyeljünk arra is, mivel kínáljuk meg őket. Mindenképpen érdemes a sós, a zsíros és a fűszeres ételeket elfelejteni, hiszen megterheli a kutya emésztőrendszerét, a hasnyálmirigykárosító hatásról nem beszélve. Ha megkapja a napi ételt, nem biztos, hogy érdemes plusz kalóriákkal terhelni a szervezetét, inkább fókuszáljunk arra, hogy az ételmaradékot hogyan hasznosítsuk: fagyasszuk le, vagy támogassuk vele a rászorulókat, de ne a kutyának adjuk!

A kutyák túletetése elhízláshoz vezethet, aminek súlyos egészségügyi kockázatai vannak: ízületi, szív- és érrendszeri betegségekhez, májproblémákhoz, cukorbetegséghez vezethet.

A kutyák táplálkozásában és testsúlyának kezelésében a kulcsszó a mértékletesség. Az optimális testsúly fenntartása és a kiegyensúlyozott táplálkozás elengedhetetlenek a kutyák egészségének és jó közérzetének biztosításához. Az állatorvossal történő rendszeres konzultáció, a megfelelő adagok és az aktív életmód segíthet megelőzni az elhízást és a vele járó egészségügyi problémákat.

Miért is tilos a csokoládé a kutyáknak?

A kutyák számára a csokoládé fogyasztása egyáltalán nem ajánlott, számos komoly egészségügyi kockázattal járhat. Azt is fontos kiemelni, hogy véletlenül se adjunk házi kedvencünknek se szaloncukrot, se olyan süteményt, amiben csokoládé lehet.

A csokoládéban található teobromin nevű vegyület ugyanis a kutyák számára toxikus lehet. A teobromin stimulálja a kutyák központi idegrendszerét és szívét, ami súlyos mérgezéshez vezethet. A kutyák metabolizmusa lassabb, és nem képesek hatékonyan feldolgozni a teobromint, ezért akár kis mennyiség is káros lehet számukra.

A csokoládé mérgezés tünetei közé tartozik a hányás, a hasmenés, a gyors szívverés, a remegés és akár a görcsök is. Súlyos esetekben a mérgezés akár halált is okozhat. A teobromin mennyisége különböző típusú csokoládéban változik: a sötét csokoládéban magasabb, míg a tejcsokoládéban alacsonyabb.

Csontot se adjunk nekik!

Nagy vita tárgya szokott lenni, adjunk-e vagy sem a kutyának és a macskának csontot. Sokan felháborodnak azon, amikor az állatorvos azt tanácsolja, hogy inkább ne, mert sok kutyánál székrekedést okoz, vagy a nyelőcsövében elakad. A csont olyan bélproblémákat okozhat, amely súlyosabb esetben akár műtéti beavatkozást igényelhet. Az idősebb kutyák pedig még kevésbé tudják jól megemészteni. Megakadhat a vastagbélben, megsérti a bélfalat, ami a kutyának nagyon fáj, végül bélelzáródást okozhat.

A csontok előnyei közé tartozik ugyanakkor a fogak tisztítása és az íny erősítése. Azonban nem minden csont biztonságos, és a kutyák számára való adagolásnak szigorú szabályai vannak. Az érett, nagy csontok, például a borjúbordák, általában biztonságosabbak lehetnek, de mindig figyeljük meg a kutyánkat.

Ideális megoldások lehetnek a kutyás csontjátékok vagy a speciális, rágásra tervezett játékok, amelyek csak minimális kockázattal járnak.

Vigyázzunk a xilittel is!

Egyre divatosabb a magyar konyhákban cukor helyet édesítőszereket használni. Viszont nem mindenki tudja, hogy a xilittel készült süteményből – a kutya méretétől függően elég egy falat, és súlyos betegség lehet a következménye. Pár gramm xilit is már hipoglikémiás állapotot okozhat a kutyáknál: hirtelen lemegy a vércukorszintje, hányás, gyengeség, kómás elgyengülés jelentkezhet.

Bármilyen kis mennyiséget evett is a kutya nyírfacukor-tartalmú édességből, ne várjunk, hanem azonnal forduljunk állatorvoshoz!

A nyírfacukor a kutya máját is károsítja. Ráadásul hamarabb is felszívódik, mint a csoki például, úgyhogy ha baj van, fél órán belül cselekedni kell!

Az aszalt gyümölcsökkel is óvatosan!

Az aszalt gyümölcsök bármennyire is finomnak tűnnek, valójában komoly kockázatokat rejthetnek kutyáink számára. Készítésük során ugyanis a gyümölcsöket víztől és természetes cukroktól megfosztják, hogy meghosszabbítsák az eltarthatóságukat. Azonban ebben a folyamatban a gyümölcsök cukortartalma koncentrálódik, és bizonyos összetevők, mint például a szőlők és mazsolák esetében a szőlőcukor, a teobromin és más toxikus anyagok is koncentrálódhatnak. A szőlő és mazsola például ismeretlen eredetű mérgező anyagokat tartalmazhat, amelyek súlyosan károsíthatják a kutyák veséjét és más szerveiket. Az aszalt sárgabarackoknak magas a természetes cukortartalma, ami nemcsak súlygyarapodást, hanem fogproblémákat is okozhat a kutyáknak.

A szakértők ezért is óva intenek attól, hogy aszalt gyümölcsöket, beleértve a mazsolát, szőlőt, az aszalt sárgabarackot. A rendszeres fogyasztásuk súlyos következményekkel járhat, beleértve a vesekárosodást, hasmenést, hányást és akár az életveszélyes állapotokat is.

További ételek, amiket ne adjunk a kutyáknak!

Csalán: károsíthatja a veséket és egyéb egészségügyi problémákat is okozhat.

károsíthatja a veséket és egyéb egészségügyi problémákat is okozhat. Hagyma és fokhagyma: allium csoportba tartoznak, ami gyomorproblémákhoz és vérszegénységhez vezethet.

allium csoportba tartoznak, ami gyomorproblémákhoz és vérszegénységhez vezethet. Alkohol: mérgező lehet a kutyák számára, akár kis mennyiségben is.

mérgező lehet a kutyák számára, akár kis mennyiségben is. Kávé és tea: stimuláló hatású, ami a kutyák számára káros lehet.

stimuláló hatású, ami a kutyák számára káros lehet. Tejtermékek: kutyák gyakran laktózintoleránsak, ami hasmenést vagy puffadást okozhat.

kutyák gyakran laktózintoleránsak, ami hasmenést vagy puffadást okozhat. Sós ételek: túlzott sóbevitel vese- és szívproblémákat okozhat.

túlzott sóbevitel vese- és szívproblémákat okozhat. Egyes fűszerek: például a fentebb említett fokhagyma, hagyma, só, pirospaprika.

A macskák jobban megválogatják, mit esznek meg

A kutyák előbb mennek rá az ételre, a macskák pedig inkább a karácsonyi dekorációra ugranak rá, ők jobban megválogatják, mit esznek meg. Gyakrabban előfordul, hogy a macskák lepofoznak egy üveggömböt, eltörik, aztán megvágják magukat vele. Az elektromos fényfüzérek sincsenek biztonságban mellettük. Ha a macskákról van szó, minden évben elő szokott fordulni egy-egy olyan eset amikor a karácsonyfáról a fényes hosszúkás girlandot is lenyelik – az ő esetükben ezekre érdemes odafigyelni!

Az egészséges étrend kiemelten fontos a macskák számára, de néhány közös emberi csemege veszélyt jelenthet a cicáinkra nézve. Az alábbiakban felsoroljuk, mely ételeket érdemes elkerülni, hogy kedvenc házikedvencünk jó egészségnek örvendhessen.

Tejtermékek: Bár a macskák gyerekkorukban gyakran fogyaszthatnak tejet, sokan laktózintoleranciásak, ami hasmenést és gyomorproblémákat okozhat.

Bár a macskák gyerekkorukban gyakran fogyaszthatnak tejet, sokan laktózintoleranciásak, ami hasmenést és gyomorproblémákat okozhat. Hagyma és fokhagyma: Mindkét növény a cibariuszpor nevű anyagot tartalmazza, amely súlyos vérszegénységet okozhat a macskáknál is.

Mindkét növény a cibariuszpor nevű anyagot tartalmazza, amely súlyos vérszegénységet okozhat a macskáknál is. Csokoládé és kávé: A teobromin, amely a csokoládéban és a kávéban található, toxikus lehet a macskák számára, és súlyos egészségügyi problémákat okozhat.

A teobromin, amely a csokoládéban és a kávéban található, toxikus lehet a macskák számára, és súlyos egészségügyi problémákat okozhat. Alkohol: Még kis mennyiség is veszélyes lehet a macskáknak, és súlyos mérgezéshez vezethet.

Még kis mennyiség is veszélyes lehet a macskáknak, és súlyos mérgezéshez vezethet. Csontok és halfogások: Apró csontok könnyen eltörhetnek és sérüléseket okozhatnak a macska szájában vagy gyomrában. A halfogások szintén veszélyesek lehetnek, mivel a halcsontok elakadhatnak a torokban vagy a belekben.

Apró csontok könnyen eltörhetnek és sérüléseket okozhatnak a macska szájában vagy gyomrában. A halfogások szintén veszélyesek lehetnek, mivel a halcsontok elakadhatnak a torokban vagy a belekben. Édesítőszerek (például xilitol): Az édesítőszerek mérgezőek lehetnek a macskák számára, és súlyos májproblémákat okozhatnak.

Az édesítőszerek mérgezőek lehetnek a macskák számára, és súlyos májproblémákat okozhatnak. Sós ételek: A túlzott sóbevitel vese- és szívproblémákat okozhat.

A túlzott sóbevitel vese- és szívproblémákat okozhat. Koffein: Mint a teobromin, a koffein is stimuláló hatású, ami negatívan befolyásolhatja a macskák egészségét.

Egyre nagyobb divat a kutyatorta

Egyre gyakoribb, hogy az ünnepi alkalmakra, így karácsonyra is, a kutyusnak ünnepi tortát vagy sütiket rendelnek. Az utóbbi időszakban Magyarországon is külön iparággá nőtte ki magát ez. Minden kutyatorta vagy süti 100%-ban állati fogyasztásra alkalmas, teljesen emészthető alapanyagokból készül, többnyire húsos pástétomokból. (Különböző ízesítésekben lehet rendelni már az interneten is, van halas, szarvas, nyúl és őz ízesítésű, gyönyörűen feldíszítve, sőt már vegán és hipoallergén változatokban is kaphatóak).

• Kisebb kutyasütik ára (internet) 300 g: 1500 – 2500 Ft

• Happy&Fit Natural kutyakeksz állatfigurás 10kg: 20.300 Ft

• Díszes kutyatorták ára: 6000-7000 Ft

Az állatorvos szerint azonban nem feltétlenül kell pluszban etetni a kutyákat és macskákat, ha mégis szeretnénk házi kedvenceinket is meglepni karácsonykor, vegyünk nekik inkább játékot, labdát, „nyunyókát”, azokkal legalább nem terheljük pluszban az emésztőrendszerüket.

Címlapkép: Getty Images