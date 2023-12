Megszólalt Ferenc pápa: ezt üzente a világnak karácsony alkalmából az egyházfő

A szentföldi harcok leállítását, a kétségbeejtő humanitárius helyzet megoldását és a közel-keleti konfliktus tartós rendezését sürgette Ferenc pápa karácsonyi beszédében, amelyet a Szent Péter-bazilika erkélyéről mondott el hétfő délben.

Ferenc pápa fájó szívvel gondol azokra az emberekre, akiket a Hamász palesztin iszlamista szervezet fegyveresei október 7-én meggyilkoltak Izraelben, illetve elhurcoltak, szívén viseli annak a mintegy száz embernek a sorsát, akit még mindig túszként fogva tartanak, és sürgette utóbbiak szabadon engedését. Hozzátette, hogy a Hamász terrortámadása kiváltotta háború viszont ellehetetleníti a Gázai övezeti lakosság életét, az izraeli hadművelet "félelmetes" számú ártatlan civil áldozatot szed. Sürgette a gázaiaknak szánt segélyszállítmányok célba juttatásának elősegítését.

Az erőszak és a gyűlölet táplálása helyett kezdődjék el a palesztin kérdés megoldása a felek őszinte és kitartó párbeszéde révén, amelyet erős politikai akaratnak és a nemzetközi közösség támogatásának kell kísérnie

- hangoztatta Ferenc pápa.

Az egyházfő szerint a világ keresztényeinek tekintete most is Betlehem felé fordul, mint minden karácsonykor, de ott most ezekben a napokban a fájdalom tölti meg a szíveket, és csend honol. Ferenc pápa.hagyománya szerint felsorolta a világ összes háború dúlta térségét, köztük a "mártír" Ukrajnát, Szíriát, Jement, és békét sürgetett mindenütt, Libanonban pedig politikai és társadalmi stabilitást.

Nemet kell mondani a háborúra

Mint mondta, végleges békét szeretne Örményország és Azerbajdzsán között, a menekültek biztonságos hazatérését, kölcsönös tiszteletet a szembenálló felek vallási hagyományai és imahelyei iránt.

Megemlékezett az afrikai Száhel-övezetet, az Elefántcsontpartot, Szudánt, Kamerunt, a Kongói Demokratikus Köztársaságot és Dél-Szudánt sújtó konfliktusról. A testvériség erősítését sürgette a Koreai-félsziget két országa között. Megoldást kért a társadalmi és politikai feszültségekre, az embereket méltóságuktól megfosztó szegénységre és a fájdalmas kivándorlásra a dél-amerikai kontinensen.

Kijelentette, hogy nemet kell mondani a háború logikájára: az összes háború nem más, mint céltalan utazás, győztesek nélküli vereség, megbocsáthatatlan őrültség. A háborúk megállításához - tette hozzá - mindenekelőtt a fegyverekre kell nemet mondani, mert "ha sérült lelkű ember keze ügyébe kerül a halál eszköze, akkor előbb vagy utóbb használni is fogja" - mondta.

Címlapkép: Getty Images