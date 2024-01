Bűn kidobni a tojás héját: hihetetlen gyógyító erő lakozik benne, így fogyaszd

Nem is gondolnátok, mennyi mindenre használható a tojáshéj! Porrá zúzva súrolhatunk vele, de arcpakolásnak is remek, hiszen a benne lévő kalcium elősegíti a sejtek regenerálódását. Most azt is eláruljuk, hogyan készíthetünk belőle port, ami a sajgó ízületekre is gyógyírt jelenthet!