Ne dőlj be a kamu diétáknak: íme pár tipp a tudatos és egészséges étkezéshez

Az év eleji időszakban sokan vágnak bele valamilyen új diétába, ezzel is hozzájárulva az egészségesebb életmódhoz. A váltás azonban nem mindig könnyű, sőt, kifejezetten káros lehet, ha olyan trendeket kezdünk követni, amelyek nem felelnek meg az igényeinknek. Tavaly számos új étrend látott napvilágot, közülük több idén is népszerű – melyeket éri meg kipróbálni, és melyek azok a praktikák, amiket mindenképpen kerüljünk el? Bakk Brigitta, a Violife dietetikusa segített összegyűjteni, mikre érdemes mindenképpen odafigyelnünk, ha életmódváltásba kezdünk. Egy dolog azonban biztos: a zöldségek és gyümölcsök ezúttal is első helyre kerülnek.

Új év, új diéta?

Az egészséges életmód legnagyobb részét az étkezéssel tudjuk biztosítani. Sokak számára egyszerűnek tűnhet egyik napról a másikra átállni egy új diétára, a váltás azonban megterhelheti a szervezetet. Fontos, hogy megbízható, szakmai forrásból tájékozódjunk a lehetőségekről. Ha találunk egy számunkra kedvezőnek tűnő diétát, vegyük figyelembe, melyek azok az élelmiszerek, amelyek nem férnek bele, például a különböző allergiák, intoleranciák miatt. Törekedjünk a kiegyensúlyozottságra és arra, hogy minél több zöldéget, gyümölcsöt fogyasszunk. Közhelynek tűnik, de a U.S. News & World Report szakemberei által összeállított étkezési rangsor még mindig azokat a trendeket sorolja az élvonalba, melyek rostban gazdagok, azaz a zöldségek és gyümölcsök fogyasztását helyezik előtérbe. Tavaly ismét a mediterrán diéta került az első helyre, mely segíthet a krónikus betegségek elkerülésében.

Fokozatosság, egyensúly

Ha kevésbé kötött étrendet szeretnénk, érdemes kipróbálni a flexitáriánus táplálkozást, mely ugyan megengedi a hús és a tejtermékek fogyasztását, de ezek csökkentésére, és a nagy arányú zöldség-gyümölcs fogyasztásra épül, mellyel egyben a fenntarthatósághoz is hozzájárulunk. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlása szerint a felnőtteknek naponta legalább 40 deka zöldséget és gyümölcsöt kellene fogyasztaniuk, melybe nem számítanak bele az olyan magas keményítőtartalmú élelmiszerek, mint a burgonya vagy az édesburgonya. Sokan csak azért kezdenek el követni egy-egy új trendet, mert az egyfajta divatként jelenik meg például a közösségi médiában. Ha tényleg igyekszünk tenni nemcsak magunkért, hanem környezetünkért is, építsünk be a mindennapi étkezésekbe növényi alapú élelmiszereket. Mivel szervezetünknek a rendszeresség megszokása nagyjából három hétbe telik, fontos, hogy ne csak egészséges, de követhető és biztonságos étrendet válasszunk, törekedjünk a fokozatosságra, mindig csak egy-egy új elemet építsünk be a mindennapokba. A változás nem lemondással, hanem új ízek és receptek kipróbálásával is együtt jár.

Izgalmas, finom, vegán!

Évek óta az egyik legnépszerűbb trend a veganuár kihívás, mely arra buzdít, hogy az év első hónapjában igyekezzünk vegán ételeket fogyasztani, azaz próbáljuk ki az állati eredetű termékek elhagyását. Sokan azért nem vágnak bele a kihívásba, mert túl szigorúnak tartják, vagy épp elkezdik, azonban a kezdeti lendület néhány nap után alábbhagyhat. Épp ezért fontos, hogy ne szabjunk túl szűk kereteket: ha csak arra figyelünk, hogy napi egy, vagy heti néhány étkezés legyen növényi alapú, máris sokat tettünk a változatos és egészséges étkezésért. A növényi alapú táplálkozás egyik remek előszobája lehet a vegetáriánus étkezés, melyben „csupán” a húsokat hagyjuk el. Készítsük el kedvenc fasírtjainkat, rakott- és töltött ételeinket zöldségek felhasználásával: a darált hús helyett a hüvelyesek, például a bab vagy a csicseriborsó remek választás, hiszen nemcsak tartalmasak, de a fehérjetartalmuk is magas.

Ezen kívül a szója és termékei (tofu, tempeh, szójatej, szójajoghurt) szintén megfelelő alternatívát nyújthatnak ebben az étkezési formában. A növényi tejek tekintetében már igen széles választékkal találkozhatunk a boltokban, érdemes a kálciummal dúsított változatokat előnyben részesíteni. A jó zsírok bevitelét magvakkal is tudjuk biztosítani: a különböző ételeket dúsítsuk lenmaggal, tökmaggal.

Ha frissen vágunk bele a vega vagy vegán fogások kipróbálásába, érdemes olyan autentikus keleti, indiai receptekkel próbálkoznunk, melyek eredetileg is vegetáriánusak. Ezek elkészítése könnyebb, mint a hagyományosan állati eredetű összetevőket tartalmazó ételek átalakítása és a végeredmény is feltehetően ízletesebb lesz. Ráadásul már könnyen beszerezhetőek a korábban speciálisnak számító alapanyagok is, mint például egyes fűszerek. Fedezzünk fel addig nem használt alapanyagokat, ne féljünk a kísérletezéstől. Minél több új receptet próbálunk ki, annál több bevált étellel bővül a repertoárunk, így ezek az újdonságok is könnyen a mindennapjaink részévé válhatnak.

Címlapkép: Getty Images