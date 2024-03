Befellegzett az állami szakképző iskoláknak: sorra jelentkeznek be értük az egyházak és az alapítványok

HelloVidék 2024.03.18.

Nemcsak állami általános iskolák és gimnáziumok fenntartásának átvételéért jelentkeztek be egyetemi-alapítványi és egyházi fenntartók, hanem szakképzési intézményekért is. A fenntartóváltás több esetben már meg is valósult – írja hétfői cikkében a Népszava.

Mint a Népszava is megírta, az elmúlt napokban folyamatosan érkeztek hírek arról, hogy egyetemi alapítványok és egyházak jelentették be igényüket állami köznevelési intézmények átvételére. A területért felelős Belügyminisztérium szerint február végéig mintegy 60 fenntartóváltási kérelem érkezett a tankerületi központokhoz. Népszava cikkéből az is kiderül, még ebben a tanévben a fenntartóváltás több esetben már meg is valósult: a kaposvári Móricz Zsigmond Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium az alapítványi működésű Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemhez került át a Déli Agrárképzési Centrumtól,

a győri Veres Péter Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium fenntartását pedig az ugyancsak alapítványi Széchenyi István Egyetem vette át a Kisalföldi Agrárszakképzési Centrumtól.

A Sellyei Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium pedig a Baranyai Református Egyházmegye fenntartásába került. A szakképzés felügyelete a Kulturális és Innovációs Minisztériumhoz tartozik, ezért a Népszava a tárcánál érdeklődött, hogy az elmúlt évben hány fenntartóváltás történt a szakképző iskoláknál, illetve idén februárig mennyi új fenntartóváltási kérelem érkezett a szakképzési centrumokhoz, de nem kapott választ. Gosztonyi Gábor, a Pedagógusok Szakszervezetének alelnöke a Népszavának azt mondta, a PSZ a szakképzés esetében egyelőre nem értesült olyan „fenntartóváltási dömpingről", mint amilyen a köznevelésben kezdetét vette, de nem lenne meglepve, ha a folyamat erre a területre is kiterjedne. Az alelnök szerint az sem kizárt, hogy a kormányzati körökben egyre gyakrabban hangoztatott „konzervatív oktatáspolitikai fordulatot" a szakképzésben is meg szeretnék valósítani.