Megjelent a könyv Gyuri bácsi, a bükki füvesember életéről: ma lenne 96 éves a híres magyar gyógyító

Szabó Gyuri bácsi, a bükki füvesember ma lenne 96 éves. Lánya, Lopes-Szabó Zsuzsa egy személyes életrajzi könyvben állít emléket az ország füvesemberének. Egy olyan ember történetét meséli el, aki a nehéz történelmi idők ellenére is megtalálta a boldogság és a siker útját. Az “Apám, a füvesember” című könyv Gyuri bácsi születésnapján, 2024 április 15-én kerül a boltok polcaira.

Zsuzsa könyve rendkívül személyes jellegű. A könyvben szereplő fotókon és családi anekdotákon keresztül a szerző nem csupán a huszadik század által kijelölt rögös életutat, hanem apjának a történelmi viharok ellenére is békés, derűs és kitartó személyiségét is bemutatja. A könyv írása során Zsuzsa a családi emlékeket és a nagynénik történeteit ötvözte, hogy hiteles képet adjon a bükki füvesember mindennapjairól és életszemléletéről.

Kétségkívül a halála volt az apropó, de az munkált bennem, hogy az emberek feledékenyek, a dicsőség olyan hamar véget ér. Nem akarom, hogy őt elfelejtsék. Rá emlékezni kell

– véli Zsuzsa, akit az a cél is vezérelt, hogy bemutassa az embert ‘a Gyuri bácsi’ mögött.

A könyv megjelenése egybeesik Gyuri bácsi születésnapjával, ami tökéletes alkalom arra, hogy emlékezzünk rá, és a lelkünk is megmelegedjen az őt övező szeretetet körében. Zsuzsa reméli, hogy az olvasók átérzik majd azt az életörömöt, amit édesapja sugárzott, és amelyet ő maga is igyekszik tovább vinni, hiszen Gyuri bácsi szellemisége Zsuzsa pályafutását is meghatározta. Az ő példája inspirálta Zsuzsát arra, hogy bátran vállalja fel a cég vezetését és tovább vigye apja hagyományait és értékeit.

Részlet az „Apám, a füvesember” című könyvből, a szerző, Lopes-Szabó Zsuzsa válogatásában:

Utat mutatott azoknak, akik nem mernek új dolgokba kezdeni. Ő 60 évesen vágott bele, pénz, tőke és kapcsolatok nélkül. Egyik sem volt neki, én tudom a legjobban. Nyugdíjas bácsikaként kezelték eleinte, míg meg nem mutatta, hogy ki is ő valójában: egy minden harcra és áldozatra kész ember, aki makacsul hisz valamiben, és ezért a valamiért kitartóan küzd. Mit tanít nekünk az ő példája? Hogy nyugdíj után is el lehet kezdeni egy egész más tevékenységet, amiben öröme telik az embernek, és azt akár sikerre is lehet vinni. Meg lehet-e tanulni az öregedés művészetét? Nem hiszem, hogy apám valaha elgondolkozott azon, hogy hogyan kéne megöregedni – hiszen ő soha nem öregedett meg.

Szabó Gyuri bácsitól sok bölcs tanácsot hallhattunk. Ezeknek a tanácsoknak köszönhetően jobban megismerhettük a gyógynövényeket, remélhetőleg jobban vigyázunk az egészségünkre és többet teszünk azért, hogy elkerüljük a betegségeket.

Nem szoktam érteni, miért kérdezik az emberek, mi okból írtam könyvet édesapámról. Olyan természetes volt számomra, hogy meg kell őt örökíteni egy könyvben is, nem csak videófelvételeken és újságlapokon. Azért könyvben, mert nagyra tartotta a könyveket, és határtalanul büszke lenne rá, hogy őróla is született egy, ráadásul azt a lánya írta

– osztotta meg Lopes-Szabó Zsuzsa.

Szabó György, Gyuri bácsi, április 15-én lenne 96 éves. A valamikori cigányasszony 120 évet jósolt a tenyeréből, sajnos tévedett. 94 évet élt.

Címlapkép: Getty Images

