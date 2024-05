Felismered ezt a cukiságot? Vele folytatódott a májusi bébibumm a vidéki állatkertben + Videó

Tevecsikó született a Szegedi Vadasparkban, a néhány napos állat felcseperedését a látogatók is figyelemmel kísérhetik a kifutóban - közölte az intézmény közösségi oldalán.

A tevekanca, Böbe már gyakorlott szülőként gondozza legújabb kicsinyét, amely május 1-jén jött a világra. Ahogy a többi patás állat, a tevék is fejletten születnek, és pár órásan fel tudnak állni. Most is ez történt, így az őket figyelemmel kísérő gondozóik megnyugodhattak.

Kétféle teve él a Földön, az egypúpú (Camelus dromedarius) Afrikában, a kétpúpú (Camelus bactrianus) Ázsiában. A Szegedi Vadasparkban ez utóbbi háziasított változatát tartják.

A súlyosan veszélyeztetett vad kétpúpú tevékből mára már ezernél is kevesebb egyed él a természetben: Mongólia és Északnyugat-Kína sivatagos területein. Csakúgy, mint vad őse, a háziasított teve is jól alkalmazkodott a szélsőséges időjárási viszonyokhoz, így a szélsőséges hideget és meleget, a szárazságot egyaránt jól tűri.

A kétpúpú tevék a tavaszi időszakban vedlik le a téli bundájukat, a szőrcafatok miatt sokszor betegnek gondolják őket ilyenkor a látogatók, pedig csak készülnek a nyárra.

A nőstény teve egy utódnak ad életet 13 havi vemhesség után, a csikóját egy-másfél éves koráig neveli.

A tevék a Szegedi Vadaspark látogatóinak kedvencei közé tartoznak, többször születtek már csikók az állatkertben. A csikók közül akadt olyan, amely - hogy szokja az emberek közelségét - gondozója vezetésével sétákat tett a vadaspark útjain. A szegedi állatkertben az óvilági tevék mellett valamennyi dél-amerikai rokonuk is megtekinthető: a veszélyeztetett és félénk vikunya (Vicugna vicugna), a termetes guanakó (Lama guanicoe), valamint a két háziállat, a szelíd alpaka (Vicugna pacos) és láma (Lama glama).

Címlapkép: Getty Images

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)