TOP 54: ezek a legjobb éttermek most a magyar megyékben

A legtöbben még mindig a budapesti éttermeket célozzák meg, ha ki akarnak próbálni egy-egy gasztro különlegességet, pont ezért érdemes megemlíteni a vidéki éttermeket is, hiszen folyamatosan zárkóznak fel a fővárosi elit vendéglátóhelyek színvonalához.

Számos megyeszékhely rendelkezik olyan vendéglővel, melynek menüsora rengeteg különlegességet tartogat a vendégek számára. A hagyományos ételek mellett minden régió kiemelt figyelmet fordít a helyi, regionális ételeik bemutatására is - ezzel is egyedivé válva a versenytársak között.

Ha ezt figyelembe vesszük, akkor érdemes minden régióban megkóstolni azt az ételt, ami rá jellemző: például Szabolcsban a töltött káposztát, Baján a halászlevet, vagy a Hortobágyon a húsos palacsintát. Megemlíthetjük világhírű borainkat is, melyekből Egerben, Tokajban vagy Villányban fogyaszthatjuk a terület legjobbjait. Persze szót ejthetünk másik minőségi italunkról is: Kecskeméten barackpálinka, Pannonhalmán törkölypálinka, Szabolcsban almapálinka, Szatmárban szilvapálinka, Újfehértón pedig meggypálinka várja a kóstolókat.

Az igazi gasztroforradalom vidéken zajlik

Egyre népszerűbbek a védjegyet viselő nemzeti parkos termékek. Sikerük egyáltalán nem véletlen: aki a védjegyet magán viselő terméket emel le a polcról – azon túl, hogy hazavihet egy szeletet a régió ízeiből, zamatából, örökségéből, hagyományaiból – azt a jóleső érzést is magáénak tudhatja, hogy választásával közvetetten a természeti értékek fenntartásához járult hozzá.

A nemzeti parkos védjegy minőségi garanciát jelent a vásárlók és fogyasztók felé. Ez azt jelenti, hogy a termék, szolgáltatás az adott régióból származik, környezetkímélő módon előállított, jó minőségű, és az adott területhez közvetlenül kapcsolódik. A védjegyes termékek elsősorban helyi alapanyagokból, nyersanyagokból készülnek és nem tartalmaznak semmiféle tájidegen, vagy termőidegen növény származékát. A legjobb, ha a termék minden ízében és alapanyagában helyi, illetve a térség hagyományain és sajátosságain alapuló forma és motívumvilágot is hordozza. A nemzeti parkos termékek feldolgozása is a tradíciókon alapszik, így egyfajta értékőrzés is ott lapul a háttérben. Emellett elengedhetetlen, hogy a termék, szolgáltatás megfeleljen a hazai és európai uniós követelményeknek, és illeszkedjen a fenntartható fejlődés elvéhez.

- mondta Komlós Attila a Duna-Dráva Nemzeti Park marketing és kommunikációs menedzsere a HelloVidéknek.

Az ínyencek vidékre indulnak a legjobb falatokért

Magyarországon látványosan fejlődik a gasztronómia, de nem csak Budapesten! Bárhová megyünk az országban, minden megyében találunk nemzetközi mércével mérve is színvonalas vendéglátóhelyeket. Pontosan ezért, az igazi ízvadászok nyugodt szívvel kelhetnek útra, mivel az ország minden részében találnak minőségi éttermet - ráadásul sokkal kedvezőbb áron, mint a fővárosban. Nagy előnye a vidéki éttermeknek az is, hogy hazai alapanyagokkal dolgoznak, amiket hagyományos termelői piacokon vásárolnak meg. Könnyen beszerezhetők a friss, tápanyagban gazdag zöldségek, gyümölcsök és húsok is, amelyek emelik az elkészült étel minőségét.

Mivel a budapesti éttermek mindig több figyelmet kapnak, most összeállítottunk egy listát a vidéki vendéglátóhelyekről is, kiemelve közülük a legjobbakat. A listánk összeállításához a Tripadvisor oldalt használtuk, az itt található ajánlások alapján született meg a top éttermek listája. Természetese előfordulhat az is, hogy kimarad egy-két étterem a felsorolásból, ha az oldalon nem volt megtalálható. Ezért ez egy szubjektív lista, a látogatók értékelése alapján.

A következőkben megyeszékhelyekre bontva mutatjuk a legjobbra értékelt éttermeket:

Bács-Kiskun megye:

Baranya megye:

Békés megye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye:

Csongrád megye:

Fejér megye:

bEAT - 8000, Székesfehérvár, Vörösmarty tér 1. 67Sigma Étterem - 8000, Székesfehérvár, Oskola utca 4. Diófa Étterem - 8000, Székesfehérvár, Kadocsa út 32./a

Győr-Moson-Sopron megyek:

Hajdú-Bihar megye:

Csokonai Étterem - 4025, Debrecen, Kossuth utca 21. Vintage World - 4025, Debrecen, Piac utca 23. IKON - 4025, Debrecen, Piac utca 23.

Heves megye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye:

Liliomfi - 5000, Szolnok, Táncsis Mihály utca 25. Halászcsárda - 5000, Szolnok, Damjanich út 1. Balalajka Orosz Bisztro - 5000, Szolnok, Óvoda út 7./b

Komárom-Esztergom megye:

Nógrád megye:

Somogy megye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye:

Tolna megye:

Vas megye:

Hatarmenti Vigado - 9727, Szombathely, Szőlőhegy Cafe Molo - 9700, Szombathely, Rákóczi Ferenc utca 1-3. Bellagio Ristorante Pizzeria - 9700, Szombathely, Juhász Gyula utca 15.

Veszprém megye:

Zala megye: