Ez a 10 legjobb étterem 2020-ban a vidéki Magyarországon: itt a toplista!

A legtöbben még mindig a budapesti éttermeket célozzák meg, ha ki akarnak próbálni egy-egy gasztronómiai különlegességet, de ma már egyre több vidéki városban van olyan vendéglő, bisztró vagy épp cukrászda, aminek a menüsora rengeteg különlegességet tartogat. A hagyományos ételek mellett minden régió kiemelt figyelmet fordít a helyi ételek bemutatására is, követve a szezonalitást és kiaknázva a környékbeli termelők által biztosított lehetőségeket.

Az elmúlt években zajló, alapvetően a csúcsgasztronómiából indult gasztroforradalom korábban nem látott mértékben alakította át és definiálta újra az ország éttermeinek kínálatát, egyes vendéglátóhelyeket letörölve, másokat elhelyezve vagy újrapozicionálva a térképen. Kezdetben Budapest belvárosában, később fokozatosan vidéken is egyre inkább felgyorsult az új generációs éttermek nyitása. Ma már ott tartunk, hogy országszerte is gyakorlatilag egymást érik az igényes helyek (és nem csak a Balaton partján!), amiket egyre többször fémjeleznek igazi sztárséfek, és ahol professzionális szinten, európai színvonalon szolgálják ki a vendégeket. A gombamód szaporodó egységeket már az elmúlt tíz év alatt felnőtt szakácsgeneráció irányítja. Virágkorát éli a streetfood és velük a foodtruckok, az újhullámos kávézók, a termelői piacokon is nagyon trendi lett vásárolni.

A magyar gasztronómia állapotát tükrözi, hogy évek óta sok az új nyitás, és ezzel együtt az étterembezárás is. Nagyobb problémát jelent az éttermek ingadozó teljesítménye, ami láthatóan a mára már állandósult séf- és szakácsmozgások miatt alakult ki. Az, hogy egy éven belül egy étterem 2 séfet "fogyaszt el", teljesen normális ma itthon. Mindez ugyanakkor a vendégek számára többnyire láthatatlan marad, ők csak a minőségi változást érzékelik, írja ezzel kapcsolatban a minden évben megjelenő Dining Guide TOP100 Étteremkalauz, ami Magyarország legjobb éttermeit pontozza és gyűjti listába. Friss, tematikus válogatásukban azt is összeszedték például, hogy melyek a legjobb vidéki éttermek - íme a toplista.

1. Anyukám mondta (Encs)

A borsodi kisvárosban található étterem évről évre a toplista első helyén végez, joggal, sőt, idén az év vidéki étterme díjat is besöpörte. A legjobb családi éttermek listáján is kivívta a győzelmet, ráadásul az összeállítás szerint itt lehet a legfinomabb rántotthúst kapni. Az országos összesített listában a 13. helyre sorolták (bár tavaly még az első 12-be is befért). A Dudás-testvérek családi vállalkozása mára kulináris zarándokhellyé nőtte ki magát, sikeresen ötvözve az Olaszországból hozott, világra nyitott attitűdöt a magyar konyha és vendéglátás iránti alázattal. A top minőségű olasz alapanyagok mellett ott a helye az étlapon a magyar malacfülnek, a házilag savanyított zöldségeknek, a saját készítésű szörpöknek is.

2. Platán (Tata)

Az étterem idén is tartja tavalyi második, Kistücsöktől elorzott helyét. Az országos top 20-as listába is bekerült tizenötödikként. Festői környezetben, a tó és egy öreg platánfa mellett áll, az étlapon ázsiai hatás érezhető, követve az aktuális világtrendeket egyre több alapanyag származik az étterem saját kertjéből. Tálalásban a klasszikus fine dining világát idézik, kóstolhatunk itt Wagyu-steaket és Szent Jakab-kagylót ugyanúgy, mint rántott mangalicát vagy kacsacombot. A desszertek frontján az utóbbi időben pozitív változás következett be, minőségében magasan kiemeli a Platánt a vidéki éttermek közül.

3. Kistücsök (Balatonszemes)

Stabil harmadikként van jelen a listán, a gasztroforradalom kirobbanása óta a legrégibb és leghíresebb étterem. Az országos listában a 17. helyen zárt. Olyan kategóriát képvisel, amilyenből kevés van az országban: tisztességes magyar (kortárs) konyha, közérthető ételekkel. Borlapja egyedülállónak számít, egész kínálata pedig remekül reprezentálja a térség értékeit. Abban a törekvésben is élen jár, hogy a környékbeli termelőket folyamatos megrendelésekkel lássák el.

4. Sauska 48 (Villány)

Egy helyet ugrott előre 2019 óta Villány egyik gasztronómiai célpontja, bevezetve a „felszabadult falusi gourmet konyha” fogalmát. Már a legelső pillanattól kimunkált ételekkel, egyszerű, de nagyszerű, magabiztosan teljesítő konyhával várja a vendégeket. A fine dining világából ismert, három összetevőre épülő fogásokat hozza az étlap, ami folyamatosan változva igyekszik követni a szezonalitást és a környékbeli termelők által biztosított lehetőségeket. Az étlapot természetesen a Sauska borászat tokaji és villányi borai kísérik.

5. Pajta (Őriszentpéter)

Az idén fenntarthatósági díjjal is jutalmazott étterem a tavalyi 7. helyről ugrott előre. Rendkívül kiterjedt beszállítói kört alakítottak ki a környékbeli őstermelőkkel, de a saját kertjükben termett zöldségek-gyümölcsök is asztalra kerülnek. Az Őrség emblematikus alapanyagaival, úgy mint a tökmagolajjal, tökfélékkel, hajdinával, homoktövissel, vadhúsokkal találkozunk az étlapon, büszkeségük továbbá az is, hogy a vendégeknek olyan ritkábban készített halféléket is kínálnak, mint a csuka vagy a busa.

6. Bistro Sparhelt (Balatonfüred)

A tavaly is a 6. helyre sorolt bisztrót évek óta az Észak-Balaton legjobbjaként tartja számon az étteremkalauz. Modern felfogású magyar ételei közérthetőek, de kifinomult igénnyel készülnek, főleg a környékbeli és magyar alapanyagokra építkezve. Mára a régiós alapanyagok használatát tartják az egyik legfőbb céljuknak, saját biokertészetük is van, konyhájuk pedig egész évben nyitva áll.

7. Macok Bisztró (Eger)

„Eger állócsillaga”, ami az észak-magyarországi régióban egyenesen kikerülhetetlen, egy helyet lépett előre a tavalyi pozíciójához képest, és bár 2019-ben átalakuláson ment keresztül, még mindig laza elegancia, játékos gondolkodás jellemzi. Szerencsés ötvözetét nyújtja a hagyományos magyar konyhának és a fine diningnak, emellett nem csak a gyomornak, de a szemnek is adnak a látványos tálalással. Az ebédmenü és az esti hatfogásos degusztációs menü nagyon jó ár-érték aránnyal várja a vendégeket.

8. Tannin Resto (Zalaegerszeg)

Nyolcadik helyen tört be a rangsorba a 2017-ben megnyitott kortárs zalai konyhát képviselő étterem, amit göcseji és őrségi ízvilág is jellemez. Az étteremkalauz szerint nemcsak Zalaegerszeg, de az egész Dunántúl egyik legjobb gasztroélményét nyújtja. Igazi vidéki fine diningot hoznak, amiben meghatározó a színekben gazdag tálalás és a zöldségek sokrétű, ötletes használata. A hagyományos hozzávalók új értelmet nyernek a gourmet fogásokban a kerékrépától a csicsókáig, a lazacpisztrángtól a folyami rákon át a helyi vadhúsokig. Nagy figyelmet fordítanak az igényes borkínálatra is.

9. Lamareda (Győr)

Tavaly még nem fért fel a listára, noha évek óta az egyik legjobb és legmegbízhatóbb győri étteremnek tartják. A megyeszékhely történelmi belvárosában, egy többszáz éves épület alapjaira épült, igazi családi vállalkozás. Konyháján enyhe nemzetközi beütés érződik, mellette karakteresen jelennek meg a hagyományos magyar ízek modern változatai, legyen szó gulyásról pirítós csicsókával, paprikás szürkeharcsáról vagy akár vajban sült borjú bécsiről, petrezselymes burgonyával kínálva.

10. Ikon (Debrecen)

A régi Ikonhoz képest sokat lazult a koncepció, 2019 nyarán ugyanis új séf érkezett (egyenesen Angliából) az étterem élére. Megújulva közvetlenebb a hangulata, a fine dining menüsor mellett közérthetőbb kínálattal jelentkezik. A kritikusok szerint még sosem volt ennyire jó a konyhája, ugyanúgy ajánlják a ramenlevest, mint a gourmet hamburgert vagy az egész estés programnak számító nyolcfogásos kóstoló menüsort. A hatfős séfasztalnak köszönhetően pedig testközelből is lehet követni a konyha életét és az ételek elkészültét.

Címlapkép: Getty Images