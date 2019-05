Ez a 2019-es gasztro trend: ezt eszik a vegánok és a húsevők

A gasztro világ 2019-es trendjeit és a fogyasztók attitűdjeit elemezték a szakértők május 22-én a Central Insights Az vagy, akit megeszel elnevezésű gasztrokonferenciáján, amelynek házigazdája Wossala Rozina sztárszakács volt. A napot Lipták Tímea, a kiadó magazinüzletág-igazgatója nyitotta köszöntőjével, ahol elmondta, hogy a Central Médiacsoport egyedülálló eléréssel rendelkezik gasztro tematikában, hiszen 2,2 millió gasztro internetezőt és 140 ezer gasztro magazin olvasót ér el, valamint egy hónap alatt 91 évnyi gasztro tartalmat fogyasztanak náluk az olvasók.

Az előadások sorát Páskuly Gabriella, a Nosalty digitális marketingmenedzsere kezdte meg. Az általa ismertetett, otthoni főzési szokásokat vizsgáló reprezentatív kutatásból kiderült, hogy a menü kiválasztásánál a fontossági sorrend átalakult az elmúlt öt évben: az első, hogy mit szeret a család, majd az, hogy milyen alapanyagok vannak otthon, mennyi ideig tart a főzés, és mennyire egészséges az adott étel. A receptötletek forrásai elsősorban az internetes oldalak (51%), ezeket követik a családi receptek (39%) és a szakácskönyvek (31%).

Mezei Noémi, a Central Médiacsoport magazinértékesítési marketingmenedzsere az okos samplingről mesélt a közönségnek. A szakértő szerint a magazin az egyetlen olyan médiatípus, amely kézzelfogható közelségbe hozza a fogyasztóhoz a terméket. A Société Budapest gasztro szakértője, Csapody Balázs pedig a hazai és globális gasztronómiai változásokról beszélt előadásában. „Az egyik legnagyobb trend a modern vendéglátásban a komplex élmény nyújtása: amikor egy vendég egy bistroba érkezik, nem csak jól lakik, hanem utána el tud fogyasztani egy digestive italt a bárban. Mi erre az élményadásra törekszünk a Societé bistro és bar esetében, hogy minden vendégnek minden érzékszervére hatni tudjunk.” – mondta el Csapody.

Krankovics Béla, a Nosalty termékmenedzsere a gasztro tartalmak fogyasztásának alakulását elemezte. A szakértő előadásából többek között az is kiderült, hogy a Nosalty forgalma nagyjából 70%-a mobilról érkezik, emiatt kifejlesztettek egy applikációt is, amely a fogyasztók személyre szabott, immerzív élmény igényét is ki tudja elégíteni.

Arról, hogy az új fogyasztói igényekre hogyan reagálnak az élelmiszeripari cégek, Czigler Katalin, a Coca-Cola Company Magyarország marketingvezetője, Varga-Nagy Eszter, az IKEA PR menedzsere és Gebri Anna, a Heineken PR menedzsere beszélgetett. A résztvevők többek között arra is kitértek, hogy a fogyasztók nem csak egészségügyi szempontból, de fenntarthatóság területén is egyre inkább a tudatosságra törekszenek és hogy a társadalmi szerepvállalást ma már nem csak a fogyasztók várják el a cégektől, a legtöbb esetben van belső motiváció is.

Földi Miklós neuro- és reklámpszichológus prezentációjában egy friss neurológiai kutatást osztott meg a közönséggel, amelyből kiderült, hogy nem mindegy, hogy milyen árukat helyezünk egymás mellé. A kevésbé vonzó, tudat alatt undort keltő (például zsíros vagy higiéniai) termékek könnyen ronthatják az egyébként vonzó termékek megítélését is, hiszen az együtt észlelt termékeket az agy automatikusan összekapcsolja és együtt osztályozza.

A gasztronómia és a különböző étrendek iránti fokozott érdeklődést támasztja alá, hogy a Meglepetés Mentes Konyha olvasóinak 59 százaléka a 20-39 éves korosztályból kerül ki, ami egy nyomtatott lapot nézve kiemelkedően fiatal korcsoport – ismertette előadásában Hegedűs Noémi főszerkesztő, aki azt is elárulta, hogy az olvasók több mint 30 százaléka annak ellenére is megveszi a lapot, hogy neki vagy családtagjainak ételérzékenysége lenne.

A konferencia egy izgalmas kerekasztallal zárult, ahol olyan gasztro nagyágyúk elemezték a húsmentes forradalmat, mint Bodon Judit, a Nosalty dietetikusa, Mautner Zsófia, elismert szakács, gasztroblogger, műsorvezető, Hlatky-Schlichter Hubert étteremtulajdonos és Eke Angéla szín- és bábszínházművész. A résztvevők elsőként a vegetarianizmus különböző irányzatait vázolták fel, majd a húsmentesség trendjének megvitatása kapcsán arra jutottak, hogy a húsfogyasztás nem tűnik el teljesen, de mérséklődni fog, és egy válogatott, jó minőségű, állati eredetű termékekkel kiegészült növényi alapú étrend alakul ki a jövőben.