Nem sok ilyen hely maradt a Balatonnál: közel a tó, mégsem tarolnak a víkendházak

A Szent György-hegy egy laikus számára a tankönyvekben leírtak alapján így fest: a Balaton-felvidék egyik legjellegzetesebb tanúhegye, bazaltoszlopokkal az oldalán. Magassága: 415 méter. Ezeket az adatokat nagyjából mindenki tudja, azok is akik még nem jártak, a sokak szerint, a tanúhegyek királyánál. Budavári Dórát is akkor nyűgözte le a környék, mikor közelebbről megismerkedett vele.

2017-ben egy nyarat tölthettem egy kölcsön-házban a hegyen és menthetetlenül szerelmes lettem. Akkor voltam először a Somlói Éjszakai Pincetúrán, és onnan jött az ötlet, hogy mivel a Szent György-hegy déli oldalán is sok a pince és közel vannak egymáshoz, könnyen bejárható, kellene tervezni egy hasonló "nyitott pincék" programot. A cél nyilván megmutatni nagyobb tömegeknek azt a varázslatot, ami itt van. Különleges talaj, egy vulkáni hegyen vagyunk, különleges borok készülnek itt és nem utolsó sorban különleges emberek kötnek ki itt. Ez kezdett el érdekelni: valahogy érdekes embereket vonz a hegy, teremtő energiákat

- emlékezett vissza Dóra.

A kezdeti tervek aztán meg is valósultak, létre jött a Szent György-hegy hajnalig elnevezésű program. "2018-ban, amikor először összefogtuk a hegy déli oldalának borászatait és megrendeztük a Szent György-hegy hajnaligot, Tóth Ádám, a Pláne Badacsony borterasz tulajdonosa volt az alapítótársam, már világos volt, hogy valami igazán izgalmas történik a hegyen. Egyre több a nyitvatartó hely, gasztronómiailag is fejlődik a régió" - mesélte Dóra a HelloVidéknek.

Idén, második alkalommal már több a helyszín is, megnyílt időközben a MURCI, a Bencze Birtok egyedülálló natúr borbárja, és egyre több kis pince gondolja komolyan, hogy szeretné megmutatni magát. A tavalyi 2000-2500 után idén június 1-re 3000 körüli embert várunk

- mondta a program megálmodója.

A hegy valóban nagyon sok érdekes embert vonz, Dóra kiemelt párat közülük: “itt van Kovács Bea, a Búzalelke pékség megálmodója, Gilvesy Robert, aki Kanadából jött, Molnár Áron és Karina Vissanova, a magyar-lett páros, akik a fél világot bejárták és itt kötöttek ki, vagy Török Csaba, aki Toszkánából telepített kékszőlőt, de itt vannak a hagyományok is: Szászi, Nyári, Horváth Pince, Szent György Pince... Szóval van mit látni, kóstolni, megmutatni, arról nem is beszélve, hogy gyakorlatilag bárhol a hegyről hihetetlen a kilátás: Szigliget, Balaton, Badacsony, tanúhegyek. Nem lehet megunni.”

A program már délután négy előtt kezdetét veszi, lehetőség nyílik bruncholni, megtekinteni a sárkány tematikájú kiállítást, majd ezeket követően jöhet a hegyi túra egészen hajnalig. Az idei rendezvény a “Tűz éve” keresztséget kapta, így a fő tematika is a tűz lesz. Számítani lehet majd tüzes borokra, a legendás sárkányokra, tábortüzekre és idén tűzzsonglőrök is felbukkannak majd. A résztvevők közel huszonöt ponton tölthetik fel poharaikat és pihenhetnek meg az éjszaka folyamán.

A Szent György-hegy értékeit mindenkinek látnia kell, számtalan lehetőség nyílik, hogy felfedezhessük ezt a tájat, akár teljesen elszakadva a 21. század adta lehetőségektől.

“Az OFFLINE túra ötlete februárban született meg egy badacsonyi kirándulás alkalmával. Kovács Katával és Cseri Dórával azon vettük észre magunkat, hogy a kelleténél többet nyomkodjuk a telefonunkat és kevesebbet vagyunk a jelenben. Ezek a hegyek pedig tudnak mit adni, igazán nem kellene folyton a telefont nézni - elsőként mi magunk akartuk magunkat rákényszeríteni az offline létre. Aztán megszerveztük az első túrát, egy nap alatt betelt, újat kellett hirdetni. Most lesz június 8-án egy új badacsonyi és egy új túra a Szent György-hegyre reggelivel a Búzalelke Pékségben, aztán egy brunch-al és borral a PAP Winesban" - avatta be a HelloVidéket Budavári Dóra.

A HelloVidék persze arra is kíváncsi volt, hogy a szervezők szerint miért különleges ez a hegy annyira. Nos, Dóra véleménye szerint "többek között attól különleges, hogy vulkanikus hegy, ami a borokat tartalmassá és izgalmassá teszi." Hozzátette:

Noha közel a Balaton, mégsem nyaralóhely, védett, és szőlőhegy még mindig, nem lepték el a házak. Ez vonzza a csöndre, nyugalomra, alkotásra vágyókat.

Szászi Endre, a hegy egyik ismert borásza pedig úgy véli, hogy "itt a csillagok földig érnek, és olyan, mintha visszacsöppentünk volna az időben: a hegy az alvó mammut, előttünk a lakatlan lápvidék, hátrébb Szigliget csúcsai és a Badacsony, mögötte a Balaton csillog.” Nyári Emese, aki édesapjával és férjével viszi a családi pincét, a Nyári-lugast pedig a következőkeet mondta el a HelloVidéknek:

Nem tudom mikor borzongtam bele először a Szent György-hegy festményszerű látványába, a nyári levegő szőlőillatába, de az érzés máig tart. Egy pohár Szent György-hegyi bor még azt is elhiteti velem, hogy ha kell le tudom győzni a sárkányt is!

Egy kis legendárium...

De, hogy milyen sárkányt is szeretne legyőzni Emese, azt a Szent György-hegy legándáiból (mert, hogy több is van) tudhatjuk meg. Az egyik elbeszélés szerint a hegyen élt egy sárkány, aki minden évben feleséget követelt magának a közeli faluból. Azzal fenyegette a település lakóit, hogy ha nem teljesítik kérését elpusztítja az egész falut. Ez így is ment hosszú ideig, aztán egyszer csak a sárkány nem jelent meg többet, a falu lakói tanakodtak, hogy vajon mi történhetett a sárkánnyal, majd úgy döntöttek megkeresik. Az egykori ellenségüket betegen találták barlangjában. Az emberek azonban nem hagyták magára, hanem meggyógyították. Ezt követően a sárkány hálából többé nem fenyegette a falusiakat és békében éltek egymás mellett. Ahogy teltek az évek a sárkány megöregedett és az egyik éjszaka kilehelte a lelkét, melytől az egész barlang jéggé változott. A legenda szerint, ezen az éjszakán keletkezett a mai jégbarlang, amelyben a sárkány örök álmát alussza.

Egy másik történet szerint: „Élt a hegytetőn, kolostorszerű épületben egy vörös olasz barát. Ladikkal járt a mocsáron át koldulni a faluba. Elmesélte a falubelieknek, hogy lakik a hegy barlangjában egy szörnyű gonosz sárkány, aki kénköves leheletével elpusztítja a falut, ha nem kap minden hónapban egy tiszta, fiatal leányt. Az emberek megijedtek a sárkánytól, és a barát onnantól kezdve minden hónapban egy szűzleánnyal tért vissza a hegyre. A szerzetes azonban nem a barlangba, magához vitte a lányokat, és hogy a falubeliek ne fogjanak gyanút, megszabadult tőlük. Megelégelte ezt egy vitéz, kit Györgynek hívtak. Elhatározta, hogy megmenti menyasszonyát, és megöli a gonosz sárkányt. A barlangban nem talált rá a szörnyetegre, kedvesét azonban meglelte a barát házában. A szerzetest lándzsájával ledöfte, és ezzel megszabadította a falut a sárkánytól. Az emberek boldogok voltak, és szentként tisztelték a vitézt, olyannyira, hogy még a hegyet is róla nevezték el.”

Ezeknek a történeteknek is utána lehet járni a túrák során. Ezen két programon kívül szinte az egész szezonban terveznek vezetett túrákat a turisztikai irodák, de természetesen egyedül vagy barátokkal is érdemes megkeresni a sárkány barlangját.