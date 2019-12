Az eredeti hájas tészta készítése házilag: pofonegyszerű hájas tészta receptek

A hájas tészta receptek manapság már egészen változatosak, de klasszikusan szilvalekvárral töltötték. Cikkünkből kiderül, miért is nem nagy varázslat a hájas tészta készítése házilag - viszonylag kezdő szakácsként is lehet vele próbálkozni. Sőt, azt is eláruljuk, hogyan készül a hamis hájas tészta.

Így készül a hagyományos hájas tészta

Először is, ha szükséges, a hájas tészta legfőbb hozzávalóját, a 40 deka hájat lehártyázzuk, ledaráljuk, majd hozzáadunk 1 evőkanál ecetet. 60 deka lisztet, 4 tojás sárgáját, egy csipet sót, egy kis doboz tejfölt és másfél deci bort összegyúrjuk rétestészta keménységűre, vékonyra nyújtjuk, megkenjük a hájjal. (A A hájas tészta tökéletessége a többszörös hajtogatáson is múlik. Ehhez a téglalap alakú, kinyújtott hájas tészta rövidebb oldalát fordítsuk magunk felé, és felülről a harmadáig hajtsuk le, utána pedig alulról hajtsuk rá a szabadon maradt tésztát. 15 percet pihentessük, majd újra nyújtsuk el és hajtogassuk a fentiek alapján. A hájas tészta receptek szerint a hajtogatást legalább háromszor meg kell ismételni.

Amikor utoljára kinyújtjuk nagyjából másfél centiméter vastagságúra a tésztát, kis téglalapokat vagdosunk belőle. A hájas tészta darabok egyik felére teáskanálnyi szilvalekvárt teszünk, kettőbe hajtjuk őket és megkenjük tojássárgájával a tetejüket.

A hájas tészta elkészítésének most már csak egyetlen lépése van hátra. A sütőt előmelegítjük 200 fokra. Az összehajtogatott, szilvalekvárral betöltött hájas tészta adagokat tepsibe pakoljuk, majd 20-30 perc alatt készre sütjük. Ha kellőképpen kihűlt, porcukorral szórjuk.

Pro tippek: így lesz tökéletes a hájas tészta készítése házilag

Érdemes egyszerre akár nagyobb mennyiséget is elkészíteni a tésztából. Ha adagonként lefagyasztjuk, sokáig eláll, bármikor süthető belőle egy-egy tepsi hájas tészta.

A hájas tészta legjobb abból a fajta hájból, ami nem igazán alkalmas tepertőnek vagy olvasztott, sütéshez-főzéshez felhasznált zsírhoz.

A hájas tészta receptek azért írnak elő fehérbort, mert az alkohol megemeli, még könnyedebbé, levegősebbé teszi a tésztát.

Érdemes odafigyelni arra, hogy miközben készül a hájas tészta, ne kerüljön meleg helyre, mert másképp felolvad a zsír, ezáltal pedig tönkremegy a tészta, kinyújtani sem tudjuk.

A saját dolgunkat könnyítjük meg, ha a kinyújtott hájas tészta porciózásához, vagdosásához megmelegített pengéjű kést használunk.

A hájas tészta sokféle módon variálható

Az, hogy mit készítünk az alaptésztából, teljesen a fantáziánkra van bízva. Ízlés szerint kiflit, stanglit, pogácsát, sajtos rudat süthetünk belőle, de édes süteményeket: krémest, túrós batyut is. A hájas tészta töltelékét is kedvünkre variálhatjuk, lekvár helyett tehetünk bele például gesztenyét, dió- vagy almakrémet.

A hamis hájas tészta is egy népszerű alternatívája az "igazinak". Lényegében annyi csak a különbség, hogy a hájas tészta recept nem hájat, hanem margarint tartalmaz, ezzel helyettesíthetjük a zsiradékot. Létezik élesztős változata is, ami annyiban különbözik a fent írt recepttől, hogy a tésztához meleg tejben felfuttatott élesztőt kell adni (egy deci tejhez 3 dkg élesztőt használjunk).

Címlapkép: Getty Images