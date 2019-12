Itt a nagy sütőmargarin-teszt: megvan, melyik a legjobb margarin a karácsonyi sütikhez

Karácsony közeledtével a HelloVidék számos egyszerű, de nagyszerű receptet gyűjtött össze, melyek méltó megkoronázásai lehetnek a karácsonyi vacsorának. Az eredeti hájas tészta recept mellett az eredeti zserbó receptet is elhoztuk, de természetesen nem maradhatott ki a sorból a kókuszkocka receptje sem. Az újító háziasszonyoknak pedig újragondolt recepteket is hoztunk mézes zserbó és zserbógolyó formájában. De milyen margarinból készüljenek a sütemények? A Nébih erre kereste a választ legutóbbi vizsgálata során, melyből az is kiderült, melyik margarin a legjobb, amit most lehet kapni.

A Nébih laboratóriumaiban megvizsgálták mindegyik margarin zsírtartalmát, valamint a bennük található A és D vitaminok mennyiségét. Egyes termékeknél a laktóz (tejcukor) és kazein (tejfehérje) jelenlétét, a tartósítószer és az erukasav-tartalmat, a nehézfémek közül pedig az ólom és réz jelenlétét is ellenőrizték.

A vizsgálati eredmények alapján a margarinok megfelelnek a laktózmentes jelölésnek, zsírtartalmuk is megfelel a jelölésen szereplőknek. Továbbá nem tartalmaznak nehézfémeket (ólom vagy réz), és jóval határérték alatt mutatott ki a laboratórium erukasavat, amely nagy mennyiségben fogyasztva káros lehetne a szervezet számára.

Egy margarinnál kis mennyiségű szorbinsavat mutatott ki a laboratórium, amit a termék csomagolásán nem tüntettek fel az összetevők között. Egy esetben a termék csomagolásán az összetevők között kókusz és szója olajat is jelöltek, amit a termék valójában nem tartalmazott.

Akadtak hiányosságok a termékek megnevezésében, valamint az adalékanyagok jelölésében is.

A hatóság 7 esetben figyelmeztetésben részesíti a termékek forgalmazóit, valamint 2 esetben – a feltárt súlyosabb hiányosságok miatt – élelmiszer-ellenőrzési bírságot szabnak ki a felügyelők. A bírságok és az eljárási költségek várható összege kb. 340.000 Ft. A Nébih a hibák kijavítása érdekében minden esetben intézkedési terv benyújtására kötelezi a vállalkozókat.

A Szupermenta termékteszt kedveltségi vizsgálatán ezúttal is szakértő és laikus kóstolók pontozták a termékeket „vak-kóstolásos” módszerrel. Az értékelések alapján a Líra 70% zsírtartalmú margarin állhatott a dobogó legfelső fokára. Második helyen a Rama Laktózmentes 72% zsírtartalmú margarin végzett, míg a harmadik helyezést a Liga Laktózmentes csökkentett zsírtartalmú margarin érte el.

Címlapkép: Getty Images