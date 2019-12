Így készül a zserbó szelet: itt az eredeti zserbó recept

Zserbó szelet, avagy az eredeti zserbó recept

A zserbó szelet nevét a Gerbeaud családról kapta, a hagyomány szerint Gerbeaud Emil francia cukrászmester alkotta meg, ez azonban máig vitatott. A zserbó Magyarországon tipikusan karácsonyi, húsvéti sütemény. Titka abban rejlik, hogy omlós tésztalapok közé baracklekvárt, cukrozott darált diót töltenek, a tetejét pedig csokiréteggel vonják be – így készül az ünnepi zserbó szelet.

Íme a klasszikus zserbó recept:

A zserbó tésztalapjait liszt, tej, vaj, cukor, tojás, élesztő felhasználásával kell összeállítani. A meglangyosított másfél liter tejhez hozzáadunk egy evőkanál cukrot, belemorzsoljuk a másfél dkg élesztőt, meleg helyre tesszük, és megvárjuk, míg felfut. A fél kg liszttel elmorzsoljuk a felkockázott 15 dkg vajat, hozzáadjuk a sót, 4 dkg cukrot, az élesztős tejet és 2 tojás sárgáját. Ahhoz, hogy a zserbó tésztája megfelelő legyen, alaposan összedolgozzuk a hozzávalókat, majd a masszát három részre osztjuk. Az adagokat egy órán át hagyjuk kelni.

A zserbó töltelékét ezután előkészítjük: összekeverjük a 25 dkg darált diót a 20 dkg porcukorral, a 2 csomag vaníliás cukrot is hozzáadjuk, a 80 dkg baracklekvárt pedig simára keverjük. A zserbó tésztáját lisztezett deszkán nyújtjuk ki. Két tésztalapra kenjük a lekvárt és a diós tölteléket, és miután egymásra tettük őket, befedjük az egészet a harmadik lappal – ez lesz a zserbó szelet teteje. Ha megsült és kellőképpen ki is hűlt, a csokoládémázzal beborítjuk. Ehhez előbb sűrű cukros szirupot főzünk 1 dl forró vízzel, amihez hozzáadjuk a feldarabolt 20 dkg csokit. Ha kevergetés után kihűlt, egy kis vizet adunk hozzá, és egy tojásfehérjét is. A mázt a zserbó recept szerint hagyjuk megkötni, végül pedig meleg vízbe mártott késsel vágjuk szeletekre.

A zserbó sütése hány fokon történjen?

A fenti recept alapján a zserbó szelet sütése 170 fokon 40-45 percig optimális. De van olyan zserbó recept is, ami 180 fokos sütőben 40 percet ír elő légkeverés nélkül, és olyan is, ami előmelegített sütőben közepes hőmérsékleten nagyjából 30 percet, amíg a teteje szép pirosra sül.

Hány napig áll el a zserbó

A zserbó egyike azoknak a süteményeknek, amik sokáig frissen maradnak és akár hosszabb időre is el lehet tárolni – persze ha fel nem falja rögtön a család, amire azért bőven van esély. Hűvös helyen (kamrában, hűtőben) akár egy hétig is eláll a zserbó szelet.

Zserbó mandulalisztből

A hagyományos zserbó tésztájának jó alternatívája lehet, ha mandulalisztből sütjük, de azt vegyük számításba, hogy a zserbó szelet így töményebb lesz, mintha fehérlisztből készítenénk. Érdemes néhány nappal korábban elkészíteni, mert minél többet áll, annál finomabb lesz. Kókuszliszttel kiegészítve tökéletes párosítás lehet a zserbó lapjaihoz. Ha igazán egészségtudatos zserbó receptet alkotnánk, a vaj (zsiradék) helyett használhatunk kókuszzsírt, a cukrot pedig eritritre cserélhetjük.

