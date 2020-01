Krokodilbélszín és libamájfagylalt is van ennek a vidéki étteremnek az étlapján

Hosszúhetény alig 15 kilométerre fekszik a baranyai megyeszékhelytől, ám nem Pécs közelsége az, ami elsődlegesen meghatározza a mintegy háromezer lelkes település arculatát. A Zengő- és a Hármas-hegy jótékony hatása következtében a Keleti-Mecsek déli oldalán olyan kedvező klíma alakult ki, ami egyszerűen vonzza az embereket. A falu kedvező fekvése, a jó minőségű föld, a kitűnő szőlő és a közeli útvonalak miatt a település régóta vonzó azok számára, akik egy kis csendre és nyugalomra vágynak a mindennapok rohanó világában. Nem véletlen, hogy ide álmodta meg ezt a csupán húsz vendégre méretezett, kis gourmet-házat Hosszú-Herbály Franciska, aki olyan helyet látott a falu kávézója udvarában álló kisházban, amely nem mindennapi ízélménnyel gazdagítja az oda látogatókat.

Első hallásra talán romantikus elképzelésnek tűnik gourmet-házat nyitni a Mecsek egy apró kis falujában, ám már nyakig benne voltam a tervezésben, amikor rájöttem, hogy milyen komoly feladatba vágtam a fejszémet. Sokan vakmerőnek tartottak és őszintén szólva én magam sem tudtam, hogy pontosan mire számíthatok. Abban azonban biztos voltam, hogy egy minőségi helyre mindig volt, van és lesz is kereslet. Szerettünk volna a térségben valami olyant mutatni a vendégeknek, ami máshol nincs. Ezért döntöttünk úgy, hogy éttermi színvonalon tesszük emberközelivé az étkezést, ahol klasszikus, elegáns bútorokkal és kandallóval varázsolunk családias hangulatot, miközben megadjuk a módját az étkezésnek

– mesélte a HelloVidéknek Hosszú-Herbály Franciska, hozzátéve, hogy tudatosan építették fel azt a stílust, amelyben a hozzájuk érkező vendégek úgy érzik, mintha minden lelassult volna körülöttük és megszűnt a külvilág.

A Hosszú Tányér ötlete néhány éve egy teljesen spontán beszélgetésből indult, ahol az egyedi stílus és a minőség iránti elkötelezettség találkozott. Hosszú-Herbály Franciska és Kun Péter azonnal tudta, hogy a kettő párosításával igazi különlegességet tudnak nyújtani a magyar vendéglátás színes palettáján. Az eredeti és meghökkentő alapanyagok és ízek igazi unikális élvezetet ígérnek a havonta megújuló, maximális szakértelemmel összerakott étlapon.

A minőség kérdése mindenek felett áll a munkám során, amiben szükségem van az állandó újításokra is. Nem félek merész ízeket párosítani egymással, ami láthatóan érdekli és meg is lepi a vendégeket. Rengeteget, akár napokon át kutatok, hogy mivel tudtok különlegesebb lenni, mint bárki más. Ezzel töltöm az étlapírás első napjait, majd összeállítok egy anyaglistát. Olyan alapanyagok után kutatok, amihez más nem – vagy csak igen nehezen – fér hozzá, ezeket természetesen külön-külön letesztelem. Ezután jöhet a fantázia és a kreativitás! Izgalommal tölt el, amikor valami újat próbálhatok ki, amiből bármit el lehet készíteni. Tudni kell, hogy mit, mivel szabad vagy érdemes párosítani, de persze jöhetnek az extrém megoldások is, ami már a védjegyemmé vált. Az első pillanattól kezdve tudom, hogy milyen színe, milyen íze lesz és hogy fog kinézni az étel, majd ezt próbálom minél letisztultabban, minél szebbet összerakni

– mondta Kun Péter mesterszakács, aki olyan precizitással és odafigyeléssel teszi a tányérra az ételeket, mint ahogy híres művészek festenek a vászonra. A Hosszú Tányér tavaly november 15-én nyitott és egyelőre csak a hét három napján, pénteken, szombaton és vasárnap van nyitva. Különlegessége a legjobb minőségű gépekkel felszerelt, nyitott konyha, ahová szintén betérhetnek a vendégek, akik testközelből figyelhetik meg a séfet munka közben. Így több szempontból is valami olyat kapnak, ami szó szerint sehol máshol nincs.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy kétségtelenül igénye van a fogyasztóknak a minőségi vendéglátóhelyekre, ahol nem mindennapi impressziókat kaphatnak. Ezért is mertük ilyen magasra tenni a mércét. Az üzleti tervünk eddig bevált: november óta gyakorlatilag telt házzal dolgozunk, számos céges rendezvényt, születésnapot és más évfordulót is ünnepeltek már nálunk, de esküvőre is kaptunk már foglalást. Ha ilyen sikerrel tudjuk folytatni a munkát, akkor tavasztól még egy napot bevonunk a nyitvatartási időnkbe

– hangsúlyozta Hosszú-Herbály Franciska, aki jelenleg öt alkalmazottat is foglalkoztat az étterem révén.

Kun Péter a Hosszú Tányérban szabadon alkothat, ami a fejéből kipattan, azt nem szorítják semmiféle keretek közé. Az étlapot olvasgatva máris szembetűnik néhány, első hallásra talán meghökkentő hozzávaló, mint például a krokodil, a láma, a bébipolip vagy épp a libamájfagylalt. A gourmet-ház azonban odafigyel a magyar konyha hagyományainak őrzésére is. Csak épp itt más az elkészítés módja és a tálalás, plusz legalább egy olyan alapanyag is belekerül, amitől egy kicsit más lesz. Ilyen mondjuk a vegetáriánusoknak szánt fogás, a tojásos nokedli, ami ezúttal parajjal, kecskesajttal, savanyított uborkával és tejsavó kaviárral készül.

Kétségtelen, hogy vidéken egyre erősebb gasztrokultúra épül. Egy étterem sikere csak rajtunk múlik és ha különlegeset, minőségit kínálunk a vendégeknek, akkor akár a mező közepén is megnyithatnánk, akkor is telt házzal üzemelnénk. Az étlap kínálatán és az elkészítés módján múlik, hogy mennyire lesz népszerű egy hely és mi már egy hónap után bizonyítottunk. Az emberek szerencsére nagyon kíváncsiak és nyitottak az új ízekre. Ez a gourmet-ház azért is lehet nyerő, mert kitűnik a többi étterem közül, és mert a hagyományok tisztelete mellett képes megfelelni a nemzetközi trendeknek is

– mutatott rá Kun Péter, akit főleg a kreativitás és az új dolgok iránti vágy hajt már több mint tizenöt éve.

Fotók: Jeki Gabriella

