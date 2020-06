Ez a 6 alapanyag mindenképp legyen otthon a kamrában: sokat spórolhatsz velük

Vitán felül áll, hogy egy jól felszerelt, rendezett kamra a háztartás egyik alapköve: minél átláthatóbb és sokrétűbb, annál nagyobb hasznunkra van a hétköznapokban. Az élelmiszerpazarlás elleni harc egyik sarkalatos pontja nemcsak a megfelelően rendben tartott, áttekinthető hűtő, amiben minden a helyén van, és nem egymás hegyén-hátán tornyosulnak a friss és már rég lejárt élelmiszerek, de legalább ugyanennyire fontos, hogy a kamránk is hasonló állapotban legyen. Időt és pénzt is spórolhatunk vele, ha átlátjuk a tartalmukat: a bevásárlásainkat, étkezéseinket sokkal hatékonyabban szervezhetjük, kevesebb kidobált felesleggel és bosszúsággal.

A legalapvetőbb, kamrában helyet kapó élelmiszerek között vezetik a listát a különféle fűszerek és ételízesítők, az olaj, a száraz hüvelyesek, a rizs, tészta vagy éppenséggel a paradicsomkonzerv, de nem árt, ha ennél kicsit jobban kiterjesztjük a lehetőségek és az ízek skáláját.

A Country Living alapján most mutatunk 6 olyan alapanyagot, amiről maguk a profi szakácsok állítják, muszáj helyet kapniuk a spájzunk polcain.

Cayenne bors

Valójában nem is bors, hanem a csípős ízű csilipaprika fűszerként használt durva őrleménye, a chilis fűszerkeverékek meghatározó alkotója. Óvatosan adagolva, keveset használjunk belőle, semmiképp ne szórjuk nyakra-főre. Erős, csípős szószokhoz, mártásokhoz, pörköltekhez, sült húsokhoz és halakhoz, rizshez, krumplihoz, tojásételekhez, savanyúságok eltevéséhez is használják, de aki kicsit merészebben kísérletezik a konyhában, desszertekhez is alkalmazhatja. Nagy kapszaicintartalma miatt célszerű jól elzárva, fénytől védve, sötét üvegben vagy dobozban tárolni.

Dijoni mustár

A világon a legklasszikusabb mustárfajta, a neve alapján is kiderül, hogy Franciaországból származik. Ereje, csípőssége révén a mustárimádók kedvence, de a legtöbben szeretik majonézhez, remoulade-mártáshoz, vinaigrette-mártáshoz, különféle szószokhoz, dresszingekhez, marinádokhoz keverni. Fantasztikusan kihozza az ízeket, halhoz, csirkéhez is jól passzol sűrű, krémes textúrájával.

Méz

Felejtsd el a cukrot! Mindig tarts egy üveg mézet a kamrád polcán, hiszen millióféleképpen tudod felhasználni. Természetes édesítő, de persze ez nem azt jelenti, hogy csak desszertek, sütemények készítésénél használhatjuk. Pácok készítéséhez is remek, a mustárral igazi klasszikus párost alkot, legyen szó akár sertéshúsról, akár szárnyasról. Friss gyümölcsökre csorgatva a tejszínhab egészségesebb alternatívája, azt pedig talán említenünk sem kell, mennyire jól jön a hűvösebb, megfázásos időszakokban.

Lekvárok, kompótok

A nyáron termett friss gyümölcsök élettartama remekül meghosszabbítható úgy, ha eltesszük őket kompótnak, esetleg befőzzük őket lekvárnak. A házi lekvár nemcsak hogy istenien finom, de a legegyszerűbb reggelit vagy desszertet is a mennyekbe képes emelni, legyen szó áfonyáról, málnáról, barackról, eperről, szilváról vagy citrusfélékről.

Savanyúságok

Akár a lekvárok, kompótok esetében, úgy a zöldségek tartósításának a savanyítás az egyik legjobb módja. Az így eltett zöldségek hosszú-hosszú ideig elállnak, és bármikor lekaphatjuk őket a polcról, ha megkívánjuk. Talán kevésbé elterjedt, de gyökérzöldségeket is remekül lehet savanyítani, beleértve például a répát, a céklát és a zellert - érdemes kipróbálni, nagyon érdekes ízt adnak az ételeknek. Nem kell hozzá más, mint víz, ecet, cukor, kakukkfű, mustármag és fokhagyma, és persze jól záródó üveg.

Konzerv zöldségek

Máig sokan meg vannak arról győződve, hogy az így tartósított zöldségek, gyümölcsök egyáltalán nem egészségesek, erre azonban a tudomány is rácáfolt már, hiszen a különféle tárolási, feldolgozási technológiákat évtizedek óta használják a romlandó gyümölcsök, zöldségek minőségének, ízeinek, tápanyagainak megőrzésére. Természetes, hogy a friss zöldségeket jobban kedveljük és szívesebben használjuk, de ha épp nincs szezonjuk, nyugodt lelkiismerettel válasszuk a konzerv verziót - például paradicsomot, babot, kukoricát. Hatalmas előnyük, hogy sokáig elállnak, és remek alapjai a leveseknek, főzelékeknek, húsalapú ételeknek is.

