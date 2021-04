Egyre többen esznek ilyen sajtot Magyarországon: laktózérzékenyek is fogyaszthatják

HelloVidék: Mikor döntöttek úgy, hogy belevágnak a kecskesajt készítésébe?

Veres Zoltán: Középiskolás diákkoromban mezőgazdasági szakközépiskolába jártam Kiskunfélegyházán. 16 éves voltam, amikor megláttam, hogy juhokat fejnek. Itt megtetszett, hogy kiskérődzőket is lehet fejni, nemcsak szarvasmarhát. Még azon a nyáron voltam édesapám egyik munkatársánál, aki kecskéket tartott. Azonnal megtetszett a kecske, mint állat. A sajtokat gyerekkorom óta imádom. Így ebből a háromból már akkor megfogalmazódott a fejemben, hogy ha lesz egyszer rá lehetőségem, akkor tejelő kecskéket tartok és sajtokat készítek. A tényleges döntésre azonban hat évvel ezelőtt került sor, mert akkor vált opcióvá a kecsketartás.

Hogyan kell elképzelni egy munkanapot?

A kecsketartás sokak szerint egyszerű dolog, a kecske legel, néha megfejjük, de ez nem igaz. Reggel hat órakor már zúg a fejőgép, a fejőházban fejek. Ez eltart általában 8 óráig. A friss tejet leszűrjük és azonnal feldolgozzuk. A fejőgép elmosása után szénaetetés, vízellátás ellenőrzése, tyúkok ellátása a sorrend. A friss tejet a feleségem a sajtkonyhánkban dolgozza fel, sajtnak, joghurtnak. Az állatok ellátása után sincs vége a napnak. Attól függ a tevékenység, hogy mi az aktuális feladat. Termény beszerzése, alapanyagok beszerzése, marketing, villanypásztor telepítés, adott esetben pályázatírás, a gazdaságban felmerülő egyéb napi feladatok, termékek házhozszállítása, sorolhatnám. Késő délután újabb fejés, állatok ellátása.

Ez a monotonnak tűnő körforgás a napi rutin. Télen a kecskék nem tejelnek, így egy kicsit könnyebb a helyzet.

Mennyi munkaerőt igényel a kecskék ellátása?

Lerövidítve: A kecske az év 365 napja, a nap 24 órája. Aki állatot tart az tudja, hogy nincs megállás. Karácsonykor is enni akarnak, akkor is, ha nem termel.

Mitől jó igazán a kecskesajt? Mire kell odafigyelni?

A kecskesajt sajnos negatív sztereotípiával bír. Az átlag közvélemény szerint büdös. Sajnos ennek van egy kis alapja is. Egyetlen trükk van ennek az elkerülésére, mi 24 órán belül felöntjük a tejet sajtnak, joghurtnak. Nem hagyjuk állni a hűtőben, mert a tej áltában is érik és az állatra jellegzetes kellemetlen ízaromák előjönnek. Ha ilyen tejből készítünk sajtot, az érződni fog a terméken is. A technológiai hibák jellemzően a higiéniai szabályok megszegéséből adódnak, ez is mellékízt okoz.

Hogyan látja, a vásárlókat mennyire érdekli a sajtkészítés folyamata?

Kifejezetten érdekli a vásárlóinkat a sajtkészítés folyamata, szeretik tudni, hogy mit tartalmaz a sajt, hogyan készül. Olyannyira, hogy a vásárlóinknak meg is hirdettünk egy kis programot. Eljöhetnek hozzánk, és elkészíthetik a saját sajtjukat. Így a járványhelyzet idején nem működik a dolog, de amennyiben lehetőség lesz rá, várunk szeretettel minden kedves vásárlónkat. A visszajelzések nagyon jók, mert várják nagyon vevőink a rendezvényt.

Hogyan változtak a koronavírus járvány hatásaként a vásárlói szokások?

Minket a korona vírus egyáltalán nem érintett. Célirányosan építettük fel az értékesítési stratégiánkat. 2019. január 01-én találtam ki, hogy nem piacozunk, és nem szállítunk boltoknak. Házhoz fogunk szállítani. Nagyon lassan és elég nehezen indult a dolog, de mára már több mint 100 állandó vevőnk van, meg jó néhány alkalmi jellegű. A járvány idején is házhoz szállítottunk, ami még jól is jött ki.

A kecskesajt nem tucatáru, nem szokás „bevásárolni” belőle. Mindenkinek van egy átlagos rendelése, amit hozzávetőleg rendelésenként tart. A járványhelyzet mit sem változtatott ezen.

Mennyire veszik igénybe a vásárlók a házhozszállítást?

Teljes mértékben, hiszen az értékesítési stratégiánk teljes egészében a házhozszállításra alapozzuk. A vásárlók örömmel veszik, mert egy jó kecskesajtért nem kell piacra menniük, tehát időt takarítanak meg, nem beszélve arról, hogy jóval kényelmesebb megoldás otthon vagy munkahelyen átvenni kedvenc terméküket. Ami még fontos, elég széles palettán rendelhetnek mindig frissen kapják kézhez a terméket és azt, amit kértek.

Mi a vásárlók véleménye az Önök tevékenységéről?

Vásárlóink egy dolog miatt hasonló elgondolásúak. Aki kecsketejterméket fogyaszt, az tisztában van azzal, hogy egyrészt nem olcsó, másrészt tudomással bír az élettani hatásáról, harmadrészt kicsit elfogultnak tűnő módon, de kijelenthetjük: ragaszkodnak a Felgyői Kecskesajt termékeihez. Aki kecskesajtot vásárol és fogyaszt, attól nem áll távol a környezettudatosság sem. Vásárlóink – a rendszeres facebook tájékoztatásunk alapján – tisztában vannak a belefektetett munkánk mennyiségével és főleg minőségével. 2020-ban két alkalommal kértünk segítséget, mert erőnket meghaladó fizetési kötelezettségünk támadt. Májusban a hűtőautónkat kellett talpra állítani, szeptemberben a téli szénát kellett kifizetni. Rendelő felületünkön kértünk segítséget. Annyit kértünk, hogy ha lehet, akkor a szokásos rendelésen felül egy sajttal vagy egy joghurttal, ha többet rendelnének, akkor jelentősen hozzájárulnának a hűtőautó javításához vagy később a téli takarmányunk megvásárlásához.

Egy szóval tudom csak leírni: bevásároltak. Vastagon. Terméket vásároltak, többet a szokásosnál. Lényegében kijelenthetjük, hogy kifizették a munkadíjat és megvásárolták nekünk a téli szénát is. Mindezekkel párhuzamban egy négy tagú család eltartásáról is gondoskodtak. Nincs még egy őstermelő az országban, akinek ilyen vevő köre lenne. Ebben egészen biztos vagyok. Örök hála és köszönet érte! 2021. a vevőink éve lesz. Termékpalettánk bővítésével és személyre szabott programokkal várjuk őket

A laktózérzékenyek fogyaszthatják-e a termékeiket? Hogyan tudják őket kiszolgálni?

Kényes kérdés, óvatosan kell bánni vele. A közhiedelem szerint a laktózérzékenyek fogyaszthatják a kecsketej termékeket. Ez nem igaz. Nem vagyok orvos és gasztroenterológus sem. Mégis szükségét láttam annak, hogy ebben a témakörben kellően elmélyüljek, hiszen kecsketej-termék értékesítőként érintve vagyok benne. A laktózérzékenységnek különböző fokozatai vannak. A laktóz, azaz tejcukor érzékenységet az emberi emésztőszervrendszer középső traktusában termelődő laktáz enzim képződésének hiánya vagy hullámzó volta okozza. Fokozatos kis mennyiségű kecsketej-termék fogyasztással a laktózérzékenyek is élvezhetik a tejtermék fogyasztás élményét. Súlyos esetben erre nincs lehetőség. Egyre több olyan ember keres meg minket, akik a tehéntejre érzékenyek. A termékeink fogyasztásával kapcsolatban egyre több pozitív jelzés érkezik a laktózérzékenységgel küszködő vásárlóink köréből. Kellő felvilágosítás mellett termékeink kisléptékű fogyasztását szorgalmazzuk. Amennyiben nincs klinikai tünete a laktózérzékenységgel járó termékfogyasztásnak, fokozatosan lehet emelni a mennyiséget, de csak is mértékkel.

A gabona és takarmány árának emelkedése mennyiben befolyásolja termékeik előállításának költségeit és az értékesítési árat?

A megnövekedett takarmányárakat mi is megérezzük, de ennek hatására nem kezdtük automatikusan az árainkat emelni. A kecsketejtermék amúgy sem olcsó, az áremeléssel vevőt veszthetnénk, amit nem engedhetünk meg magunknak. A gabonafélék árának emelése éves szinten jelentős összeget tesz ki. Ennél sokkal rosszabb a helyzet a széna vásárláskor. Csillagászati árakat kérnek a réti széna vagy lucerna körbáláért. Mi megtermeljük a saját lucerna mennyiségünket, de mivel a kecskelétszám megduplázódott nyár óta, így kevésnek bizonyult. Venni kellett és bizony 14.000.- Ft-ot is elkérnek egy-egy báláért, miközben egyáltalán nem garantált, hogy jó minőségű takarmányt kapunk a pénzünkért. Eléggé lutri. Ha ennyi pénzért kellene a 40 kecskénknek szénát venni, akkor kijelenthetem, hogy nem volna értelme kecskékkel gazdálkodni, mert azért dolgoznánk egész álló nap, hogy a takarmánypénzt megkeressük, miközben mi magunk még nem ettünk semmit. A gazdák sajnos nem tehetnek mást, mint megveszik arany árában a szénát, mert az állatoknak enni adni kell.

Összességében lehet jól gazdálkodni a kecsketartás és sajtkészítés kapcsán, de nem árt, ha több lábon áll az ember. Mi ezt úgy oldottuk meg, hogy többféle értékesítési stratégiánk van. Fő profil a sajt, eköré építettünk fel mindent. Értékesítünk házhozszállítással, van egyetlen piacunk is, szombatonként ott vagyunk. Egészségnapokra települünk ki különböző intézményekben nyílt napokon. Csoportokat, gyerekeket, nyugdíjasokat fogadunk farmunkon, ugyanakkor a farmon is lehet vásárolni. Sajtkészítő tanfolyamokat, workshopokat tartunk nyaranta, ezek teltházas rendezvények. A rendezvényeinknek, kitelepüléseinknek egyetlen célja a vásárló köreink növelése. Ez folyamatos. Ezt támasztja alá, hogy a húsz fejős kecske már kevésnek bizonyult elégedett vevőkörünk kiszolgálásához. Újabbakat kellett beszerezni.

Fotó: Bódogh Gabriella